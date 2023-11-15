የ NISAR ሳተላይት፡ አዲስ ደረጃ የምድር ምልከታ መክፈት

ናሳ እና የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) እ.ኤ.አ. በ2024 የመጀመሪያ ሩብ አመት ናሳ-አይኤስሮ ሰው ሠራሽ ቀዳዳ ራዳር (NISAR) ሳተላይት ለማምጠቅ በዝግጅት ላይ ናቸው። እና በጊዜያዊነት ወጥነት ያለው መረጃ በተለያዩ የምድራችን ስነ-ምህዳሮች ገፅታዎች ላይ።
የ NISAR ተልእኮ በየ12 ቀኑ ሁሉንም የምድር መሬት እና በበረዶ የተሸፈኑ ንጣፎችን ይቃኛል፣ ይህም በጊዜ ሂደት እየተከሰቱ ያሉትን ለውጦች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ከ90 ቀናት የሳተላይት አገልግሎት ጊዜ በኋላ NISAR የሶስት አመት ቆይታውን ተልዕኮውን ይጀምራል። ከህዋ ላይ የአንድ ሴንቲሜትር ጥቃቅን ለውጦችን እንኳን የመለየት ችሎታ፣ የሳተላይቱ ሰው ሰራሽ አፐርቸር ራዳር መሳሪያ (SAR) ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የዝርዝር ደረጃ ያቀርባል።
የናሳ ኤንዛአር ፕሮጄክት ስራ አስኪያጅ ፊል ባሬላ በመጪው ጅምር ላይ ያላቸውን ተስፋ ገልፀው ISRO በ 2024 የመጀመሪያ ሩብ አመት ጅምር እንደሚጀምር ገልጿል። ምንም እንኳን የንዝረት ሙከራን ጨምሮ የተለያዩ ሙከራዎች አሁንም በመጠባበቅ ላይ ናቸው ፣ ባሬላ አስፈላጊው የአፈፃፀም ሙከራዎች እንደሚደረጉ ያምናል ። ስርዓቱ በትክክል መስራቱን ያረጋግጡ።
ካለፉት ተልእኮዎች የተገኙ መረጃዎች ለምድር ምልከታ መነሻ መስመር ቢፈጥሩም፣ የ NISAR ፕሮጀክት አዲስ የችሎታ ደረጃን ይወክላል። የናሳ ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ ዳይሬክተር የሆኑት ዶ/ር ላውሪ ሌሺን ስለ NISAR ተልእኮ በከፍተኛ ሁኔታ ተናገሩ፣ በባለብዙ-ዓመታት የጊዜ ገደብ ላይ የተደረጉ ለውጦችን እና ምድር ለአካባቢያዊ ለውጦች የምትሰጠውን ምላሽ በመረዳት ረገድ ያለውን ጠቀሜታ በማጉላት ነው።
በየጥ:
- NISAR ምንድን ነው?
NISAR ማለት NASA-ISRO ሰው ሠራሽ ቀዳዳ ራዳር ማለት ነው። በናሳ እና በህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) መካከል የተቀናጀ ፕሮጀክት ሲሆን ይህም የምድርን መሬት እና በበረዶ የተሸፈኑ ንጣፎችን ለመቅረጽ ነው።
- የ NISAR ቁልፍ ባህሪያት ምንድን ናቸው?
NISAR የ L-band SAR፣ S-band SAR እና አንቴና አንጸባራቂ ችሎታዎች ያለው ሰው ሠራሽ Aperture ራዳር መሣሪያ (SAR) ይኖረዋል። ከጠፈር የአንድ ሴንቲሜትር ጥቃቅን ለውጦችን እንኳን መለየት ይችላል።
- NISAR ምን ይከታተላል?
NISAR የመሬት መንቀጥቀጦችን፣ ሱናሚዎችን፣ እሳተ ገሞራዎችን እና የመሬት መንሸራተትን ጨምሮ በመሬት ስነ-ምህዳሮች፣ የበረዶ ብዛት፣ የእፅዋት ባዮማስ፣ የባህር ከፍታ መጨመር፣ የከርሰ ምድር ውሃ እና የተፈጥሮ አደጋዎች ላይ ስላለው ለውጥ መረጃ ይሰጣል።
- NISAR መቼ ይጀምራል?
የ NISAR ሳተላይት በ 2024 የመጀመሪያ ሩብ ውስጥ አስፈላጊ የሆኑ ሙከራዎችን ካጠናቀቀ በኋላ የንዝረት ሙከራን ጨምሮ ወደ ህዋ ይወጣል ተብሎ ይጠበቃል።
- የ NISAR ተልዕኮ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
የመሬት ምልከታ ከመጀመሩ በፊት የ NISAR ተልዕኮ የሚቆይበት ጊዜ ለ 90 ቀናት የሳተላይት አገልግሎት ጊዜ ለሦስት ዓመታት ታቅዷል።
(ምንጭ፡ NASA/JPL)