ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ግንዛቤን ለመስጠት አዲስ ምድርን የሚከታተል ሳተላይት

ናሳ እና የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) ናሳ-አይኤስሮ ሰው ሠራሽ ቀዳዳ ራዳር (NISAR) በመባል የምትታወቀውን ምድር የምትመለከት ሳተላይት ለመስራት ተባብረዋል። በ2024 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ውስጥ ለመጀመር የተቀናበረ፣ NISAR ስለ ምድር መሬቶች እና በበረዶ የተሸፈኑ መሬቶች ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ ያደርጋል።
ካለፉት ሳተላይቶች በተለየ፣ NISAR በየ12 ቀኑ ስለ ምድር አጠቃላይ ትንታኔ እና ዳሰሳ ያደርጋል። ይህ ልዩ ሳተላይት ለሦስት ዓመታት በዕቅድ ተይዞ ታይቶ የማይታወቅ የፕላኔታችንን ተለዋዋጭ ገጽ፣ የውስጥ ክፍል፣ የቀዝቃዛ ክልሎች፣ የምድር ሥነ-ምህዳሮች እና የውኃ ሥርዓቶች እይታን ይሰጣል።
በ NISAR መረጃ በኩል አለም የተፈጥሮ ሀብትን ስለመቆጣጠር፣ አደጋዎችን በመቅረፍ እና የአየር ንብረት ለውጥን በተመለከተ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ያገኛል። በሥርዓተ-ምህዳር፣ በበረዶ ብዛት እና በተለዋዋጭ ንጣፎች ላይ ለውጦችን በመለካት የ NISAR መረጃ ስለ ባዮማስ፣ የባህር ከፍታ መጨመር፣ የተፈጥሮ አደጋዎች እና የከርሰ ምድር ውሃ ወሳኝ መረጃዎችን ይሰጣል። ይህ እውቀት አደጋን ለመከላከል ይረዳል እና ተጋላጭ ክልሎችን በተሻለ ሁኔታ ያዘጋጃል።
አቀማመጥ እና ምህዋር፡
NISAR 747 ኪሎ ሜትር ከምድር ባህር ጠለል በላይ በ98.4 ዲግሪ አቅጣጫ ይቀመጣል። ከጠዋቱ 6 ሰአት እና ከምሽቱ 6 ሰአት ላይ የሚከሰት የመስቀለኛ መንገድ ማቋረጫ ጊዜ አንድ ምህዋር የማመሳከሪያ ነጥብ የሚያቋርጥባቸውን ነጥቦች ያመለክታል። እነዚህ አንጓዎች NISAR በሚወጣበት እና በሚወርድበት ጊዜ መረጃን ለመያዝ ወሳኝ ይሆናሉ።
ተግባራዊ ዓላማዎች፡-
የ NISAR ተልእኮ የስነ-ምህዳር መዛባትን ማጥናት፣ የበረዶ ንጣፍ እና የአየር ንብረት ተፅእኖዎችን መከታተል እና እንደ የመሬት መንቀጥቀጥ፣ እሳተ ገሞራዎች፣ ሱናሚዎች እና የመሬት መንሸራተት ያሉ የተፈጥሮ አደጋዎችን መመርመር ነው። በሁለት ማይክሮዌቭ ባንድዊድዝ ውስጥ የራዳር መረጃን የመሰብሰብ ልዩ ችሎታ ያለው፣ NISAR እስከ ሴንቲሜትር የሚያንሱ እንቅስቃሴዎችን ጨምሮ የምድርን ተለዋዋጭ ገጽ ትክክለኛ መለኪያዎች ያቀርባል።
የሰው ሰራሽ አፐርቸር ራዳር ቴክኖሎጂን በመጠቀም NISAR ሃይልን በማመንጨት እና ከምድር ጋር ከተገናኘ በኋላ አንፀባራቂውን በመለካት ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች ያመነጫል። ይህ ንቁ የመረጃ አሰባሰብ ዘዴ የአየር ሁኔታ ምንም ይሁን ምን NISAR ቀን እና ሌሊት እንዲሰራ ያስችለዋል።
ማጠቃለያ:
የ NISAR ሳተላይት መውጣቱ በመሬት ምልከታ ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ነው። ኤንኤአርአር እጅግ አስደናቂ በሆኑት አቅሞች እና አጠቃላይ የመረጃ አሰባሰብ አማካይነት ሳይንቲስቶች እና ተመራማሪዎች ስለ ምድር ተለዋዋጭ ስርዓቶች ያለንን ግንዛቤ እንዲያሳድጉ ያስችላቸዋል። በስተመጨረሻ፣ ይህ እውቀት ለተሻለ የሀብት አያያዝ፣አደጋን ለመቀነስ እና ፕላኔታችንን ለቀጣይ ትውልዶች ለመጠበቅ አስተዋፅኦ ያደርጋል።
በየጥ
NISAR ምንድን ነው?
ኒዛር (ናሳ-ኢኤስሮ ሰው ሠራሽ አፐርቸር ራዳር) በየ12 ቀኑ የምድርን መሬቶችን እና በበረዶ የተሸፈኑ ቦታዎችን የሚመረምር እና የሚመረምር ሳተላይት ነው።
የ NISAR ዓላማዎች ምንድን ናቸው?
NISAR ዓላማው የስነ-ምህዳር መዛባትን ለማጥናት፣ የበረዶ ንጣፍ እና የአየር ንብረት ተፅእኖዎችን ለመቆጣጠር እና እንደ የመሬት መንቀጥቀጥ፣ እሳተ ገሞራዎች፣ ሱናሚዎች እና የመሬት መንሸራተት ያሉ የተፈጥሮ አደጋዎችን ለመመርመር ነው።
NISAR እንዴት መረጃ ይሰበስባል?
NISAR ከምድር ገጽ ጋር ከተገናኘ በኋላ ኃይልን ለማመንጨት እና ነጸብራቁን ለመለካት ሰው ሰራሽ አፐርቸር ራዳር ቴክኖሎጂን ይጠቀማል። ይህ NISAR በማንኛውም የአየር ሁኔታ ውስጥ ቀን እና ማታ ውሂብ እንዲሰበስብ ያስችለዋል.
የ NISAR መረጃ ምን እንድንረዳ ይረዳናል?
የ NISAR መረጃ የተፈጥሮ ሀብትን ስለመቆጣጠር፣ አደጋዎችን ለመቅረፍ እና የአየር ንብረት ለውጥን ግንዛቤን ለማሳደግ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። እንዲሁም የምድርን ተለዋዋጭ ስነ-ምህዳሮች፣ የበረዶ ክምችቶችን እና ተለዋዋጭ ንጣፎችን በተሻለ ሁኔታ እንድንረዳ ይረዳናል።
NISAR መቼ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል?
NISAR ከጃንዋሪ 2024 በፊት ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል።