የአካባቢ ገደቦች ኢኮኖሚስቶች መለያ አላደረጉም።

በቅርብ ጊዜ የፕላኔቶች ድንበሮች ጽንሰ-ሀሳብ ማሻሻያ የሰው ልጅ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ምን ያህል በአካባቢው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር አሳይቷል. የፕላኔቶች ድንበሮች ጽንሰ-ሀሳብ እ.ኤ.አ. በ 2009 ለመጀመሪያ ጊዜ በሳይንቲስቶች ጆሃን ሮክስትሮም እና ዊል ስቴፈን አስተዋወቀ ፣ ዓላማው ዋና ዋና የአካባቢ ጉዳት ምድቦችን መለየት እና የምድር ስርዓት ከእንደዚህ ዓይነት ጉዳት ሊያገግም የሚችለውን መጠን ለመወሰን ነው። በውቅያኖስ ተመራማሪው ካትሪን ሪቻርድሰን የሚመራው ዝመናው፣ ከተለዩት ዘጠኙ ድንበሮች ውስጥ ሦስቱ ብቻ እንዳልተሻገሩ ያሳያል። ይህ አሁን ስላለው የአካባቢ ሁኔታ መጥፎ ገጽታን ይሳሉ።
የኤኮኖሚ ባለሙያዎች ሊገነዘቡት ያልቻሉት ነገር ቢኖር ሁሉም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ከተፈጥሮ አካባቢ ጋር የተቆራኘ እና መዘዝ ያለበት መሆኑን ነው። ባለፈው ምዕተ-አመት የቴክኖሎጂ እድገት እና የህዝብ ቁጥር መጨመር የኑሮ ደረጃን በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል, ነገር ግን ለአካባቢው ከፍተኛ ዋጋ. እስካሁን ያልተሻገሩት ሦስቱ ድንበሮች የውቅያኖስ አሲዳማነት፣ የኤሮሶል ብክለት እና የስትራቶስፈሪክ ኦዞን መመናመን ናቸው። ነገር ግን እነዚህ ድንበሮች እርስ በርስ የተሳሰሩ መሆናቸውን እና አንዱን ድንበር መሻገር በሌሎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር መገንዘብ ያስፈልጋል።
ተለይተው የታወቁት ድንበሮች የብዝሃ ህይወት መጥፋት፣ የንፁህ ውሃ መመናመን፣ የመሬት አጠቃቀም፣ የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀት፣ የውቅያኖስ አሲዳማነት፣ የኬሚካል ልቀቶች እና የንጥረ-ምግቦች መብዛትን ጨምሮ የተለያዩ የአካባቢ ጉዳቶችን ይሸፍናል። የፊዚክስ ህግጋት ምንም ነገር በትክክል ከምድር ላይ እንደማይጠፋ ይደነግጋል; ቅጹን ብቻ ይለውጣል. ይህ ማለት ሁሉም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች በተለያየ መልኩ ብክነትን ይተዋል.
እነዚህን ድንበሮች ማቋረጥ ፈጣን አደጋን ባያመጣም የሰው ልጅ አደገኛ ክልል ውስጥ መግባቱን ያሳያል። የእነዚህን ድንበሮች ትስስር ተረድተን ተጨማሪ ጉዳትን ለመቀነስ አፋጣኝ እርምጃ መውሰዳችን ወሳኝ ነው። በአሁኑ ጊዜ እያጋጠሙን ያለውን የአካባቢ ገደቦች እውቅና መስጠቱ ኢኮኖሚስቶች እና ፖሊሲ አውጪዎች አካሄዶቻቸውን እንደገና እንዲገመግሙ እና ዘላቂ አሠራሮችን በኢኮኖሚ ልማት ግንባር ላይ እንዲያስቀምጡ ማድረግ አለበት።
ምንጮች:
- የፕላኔቶች ድንበሮች - ለጥልቅ አረንጓዴ መቋቋም የዜና አገልግሎት በስቲቭ ኪን የተደረገ ማሻሻያ
- የፕላኔቶች ድንበሮች - ለዘላቂ ልማት ስልታዊ የአካባቢ ምርምርን ማሻሻል በጆሃን ሮክስትሮም ፣ እና ሌሎች። በተፈጥሮ
- የፕላኔቶች ድንበሮች በካተሪን ሪቻርድሰን እና በሱሜይ ባይ በሳይንስ