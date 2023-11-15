ኒኪል ኮራትካር የአሜሪካ ፊዚካል ማህበር ፈር ቀዳጅ ናኖስኬል ፈጠራዎች አባል በመሆን እውቅና አግኝቷል።

በሬንሴላር ፖሊ ቴክኒክ ኢንስቲትዩት ታዋቂ ፕሮፌሰር ኒኪል ኮራትካር የአሜሪካ ፊዚካል ሶሳይቲ (ኤፒኤስ) ባልደረባ በመሆን ተሸልመዋል። ለናኖ ስኬል ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ባበረከቱት በጎ አስተዋፅዖ የሚታወቀው ኮራትካር ናኖስኬል ቁሳቁሶችን በተቀነባበረ እና በሃይል ማከማቻ መሳሪያዎች ላይ አብዮት አድርጓል።
የAPS Fellowship ፕሮግራም ፊዚክስን ለሳይንስ እና ቴክኖሎጂ አተገባበር በዋና ምርምር፣ ህትመት እና አስደናቂ ፈጠራዎች በፊዚክስ ልዩ እመርታ ላደረጉ ግለሰቦች እውቅና ይሰጣል። በቁስ ፊዚክስ ክፍል ውስጥ የኮራትካር ስራ በናኖስኬል ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ላይ ባለው የለውጥ ተፅእኖ እውቅና አግኝቷል። የእሱ ግኝቶች የግራፊን ከፊል ቫን ደር ዋል ግልጽነት መለየት እና ናኖ የተዋቀሩ ቁሶችን በቅንጅቶች እና በሃይል ማከማቻ መሳሪያዎች ውስጥ መጠቀሙን ያካትታሉ።
ኮራትካር ለእሱ ያለውን ጠቀሜታ በማጉላት ይህን የተከበረ እውቅና በማግኘቱ ልባዊ አድናቆት አሳይቷል። ለአካዳሚክ ምርምር ያለውን ፍቅር በመስኩ ላይ ተጽዕኖ ካላቸው ሰዎች፣ እንደ ሪቻርድ ፌይንማን እና ሮበርት ሬስኒክ፣ ሁለቱም የAPS ባልደረቦች ናቸው። የእነዚህን ጣዖታት ፈለግ መከተል ለኮራትካር እርካታ እና ማዋረድ ነው።
በሬንሴላር፣ ኮራትካር ጥናቱን የሚያተኩረው በናኖስኬል ቁሶች ውህደት፣ ባህሪ እና አተገባበር ላይ ነው። እንደ መካኒክ፣ ኤሌክትሪክ፣ ሙቀት፣ ኦፕቲክስ እና ኦፕቶኤሌክትሮኒክስ ባሉ አካባቢዎች መሰረታዊ ባህሪያቸውን ይመረምራል እንዲሁም የተለያዩ ውህዶችን፣ ሽፋኖችን እና የሃይል ማከማቻ መሳሪያዎችን ፈር ቀዳጅ ያደርጋል። ለዕውቀቱ እና ለአማካሪነቱ ማረጋገጫ፣ 27 ፒኤችዲ በተሳካ ሁኔታ መርቷል። ተማሪዎች፣ ብዙዎቹ አሁን በአካዳሚክ እና በኢንዱስትሪ ውስጥ ታዋቂ ቦታዎችን ይይዛሉ።
እንደ ተፈጥሮ እና ሳይንስ ላሉ ታዋቂ ህትመቶች አስተዋፅኦን ጨምሮ ከ240 በላይ የመጽሔት ወረቀቶች በስሙ፣ የኮራትካር ምርምር ከ33,000 በላይ ጥቅሶችን ሰብስቧል። በክላሪቬት አናሌቲክስ በጣም የተጠቀሰ ተመራማሪ እንደሆነም እውቅና አግኝቷል። በተጨማሪም ኮራትካር አራት የባትሪ ፓተንቶችን የያዘ ሲሆን በዎበርን፣ ማሳቹሴትስ የሚገኘው የባትሪ ኩባንያ የሆነው አልሲም ኢነርጂ መስራች ነው። Alsym Energy በቋሚ ማከማቻ፣ ባህር እና አውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ለሚሰሩ አፕሊኬሽኖች የማይቀጣጠሉ፣ መርዛማ ያልሆኑ፣ ርካሽ እና ዘላቂ የሆኑ ባትሪዎችን አዲስ ክፍል ለማዘጋጀት ቆርጧል።
የኮራትካር ጥልቅ ተጽእኖ ከአካዳሚክም በላይ ነው, በናኖቴክኖሎጂ እና በሃይል ማከማቻ ላይ የህዝብ አስተያየትን ይቀርፃል. ሥራው በዋና ዋና ሚዲያዎች ውስጥ ጎልቶ በመታየት እውቀትን በማስፋፋትና ግንዛቤን በማሳደግ ላይ ይገኛል። መሰረታዊ የሞለኪውላር ደረጃ ግንዛቤዎችን ለኃይል ማከማቻ ተግዳሮቶች ወደ ተግባራዊ መፍትሄዎች በመተርጎም ኮራትካር ለአካባቢያዊ እና ኢኮኖሚያዊ ዘላቂ የኃይል መፍትሄዎችን ለመፍጠር በንቃት አስተዋፅኦ እያደረገ ነው።
የሬንሴላር የምህንድስና ትምህርት ቤት ዲን የሆኑት ሼክሃር ጋርዴ በመስክ ላይ የኮራትካርን አመራር እና አንገብጋቢ የሃይል ማከማቻ ችግሮችን የመፍታት ችሎታውን አመስግነዋል። የAPS ባልደረባ በመሆን ጥሩ እውቅና በማግኘት ኮራትካር የናኖስኬል ሳይንስ እና ቴክኖሎጂን ወደፊት ማስፋፋቱን ቀጥሏል፣ ይህም ለወደፊት ጉልበት ቆጣቢ መንገድን ይከፍታል።
በየጥ
Nikhil Koratkar ምን አስተዋጽኦ አድርጓል?
ኒኪል ኮራትካር በናኖስኬል ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ መስክ በተለይም ናኖስኬል ቁሳቁሶችን በተቀነባበረ እና በሃይል ማከማቻ መሳሪያዎች ውስጥ በአቅኚነት አስተዋፅዖ አድርጓል።
የአሜሪካ ፊዚካል ሶሳይቲ ባልደረባ መሰየም ምን ትርጉም አለው?
የአሜሪካ ፊዚካል ሶሳይቲ ባልደረባ መሰየሙ በፊዚክስ ዘርፍ የአንድ ግለሰብ ልዩ ስኬቶችን እና መሰረታዊ ስራዎችን ያመለክታል። በፊዚክስ ዘርፍ በምርምር፣ በህትመት እና በፈጠራ ከፍተኛ አስተዋጾ ላደረጉ ግለሰቦች የተሰጠ እውቅና ነው።
የኒኪል ኮራትካር ምርምር ትኩረት ምንድን ነው?
የኒኪል ኮራትካር ጥናት የሚያተኩረው ናኖስኬል ቁሳቁሶችን በማዋሃድ፣ በመለየት እና በመተግበር ላይ ነው። ሜካኒካል፣ ኤሌክትሪክ፣ ሙቀት፣ ኦፕቲካል እና ኦፕቲካል ንብረቶቻቸውን እንዲሁም አፕሊኬሽኖቻቸውን በስብስብ፣ ሽፋን እና የኢነርጂ ማከማቻ መሳሪያዎች ላይ ይመረምራል።
Alsym Energy ምንድን ነው፣ እና ተልእኮው ምንድን ነው?
አልሲም ኢነርጂ በኒኪል ኮራትካር የተመሰረተ የባትሪ ኩባንያ ነው። ኩባንያው የተመሰረተው በዎበርን ፣ ማሳቹሴትስ ሲሆን አዲስ የማይቀጣጠሉ ፣ መርዛማ ያልሆኑ ፣ ርካሽ እና ዘላቂ የሆኑ ባትሪዎችን ለቋሚ ማከማቻ ፣ የባህር እና አውቶሞቲቭ አፕሊኬሽኖች ለማዘጋጀት ቆርጧል።