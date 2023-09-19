ኢኩኖክስ እና ሰሜናዊው መብራቶች፡ አስደናቂ ማሳያ

በሴፕቴምበር 23 ላይ የሚውለው ኢኩኖክስ የሰሜናዊ መብራቶችን አስደናቂ እይታ ለማየት ከወትሮው የተሻለ እድል ሊሰጥ ይችላል፣ይህም አውሮራ ቦሪያሊስ በመባል ይታወቃል። የምድር መግነጢሳዊ መስክ እና የፕላኔቷ ዘንበል ማለት ለዚህ የተፈጥሮ ብርሃን ትርኢት ምቹ ሁኔታዎችን ይፈጥራል። ምንም እንኳን የሰሜኑ መብራቶችን የማየት ትክክለኛ ዋስትና ባይኖርም, ኢኩኖክስ ከማረጋገጥ ይልቅ እድሉን ይጨምራል.
የአስትሮኖሚ አየርላንድ መጽሔት አዘጋጅ ዴቪድ ሙር እንደሚለው፣ በአየርላንድ ውስጥ የሰሜናዊውን መብራቶች በጨረፍታ ለመመልከት ምርጥ ቦታዎች የሰሜን አየርላንድ እና ማዮ ሰሜናዊ የባህር ዳርቻ ናቸው። እነዚህ አካባቢዎች ከአትላንቲክ ውቅያኖስ ጋር ባልተደናቀፉ እይታዎች ምክንያት ከከተሞች እና ከከተሞች አነስተኛ የብርሃን ብክለት ጋር ተስማሚ ናቸው ። ቢሆንም, ሰማዩ ግልጽ ከሆነ, የሰሜኑ መብራቶች ከየትኛውም የአገሪቱ ክፍል ሊታዩ ይችላሉ.
የሰሜኑ መብራቶች ክስተት የሚጀምረው ከፀሃይ ቃጠሎ በኋላ ነው, ወይም በፀሃይ ላይ በሚፈነዳ, በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ጨረሮች ወደ ህዋ ይለቃሉ. እነዚህ የፀሐይ ጨረሮች ከተከሰቱ ከሁለት ቀናት ገደማ በኋላ፣ የአቶሚክ ቅንጣቶች የምድርን ከባቢ አየር ይመታሉ። ከእነዚህ ቅንጣቶች መካከል አንዳንዶቹ በመሬት መግነጢሳዊ መስክ ውስጥ ተይዘው ወደ ሰሜን እና ደቡብ ምሰሶዎች ይሳባሉ። እነዚህ ቅንጣቶች በከባቢ አየር ውስጥ ከሚገኙት አቶሞች እና ሞለኪውሎች ጋር ሲጋጩ ከሰሜናዊው መብራቶች ጋር የተያያዙ ደማቅ ቀለሞችን ይፈጥራሉ.
አውሮራውን ሙሉ በሙሉ ለመለማመድ፣ ሰው ሰራሽ ከሆኑ መብራቶች መራቅ አስፈላጊ ነው። በከተማ ወይም በከተማ ውስጥ መኖር የዋና ማሳያዎችን እይታ ብቻ ያቀርባል። ፀሀይ በየ11 አመቱ የእንቅስቃሴ ዑደት ታደርጋለች እና በ2025 ከፍተኛ ደረጃ ላይ በመድረሱ ምክንያት የሚቀጥሉት ጥቂት አመታት በተለይ የሰሜኑ መብራቶችን ለማየት ምቹ ያደርገዋል።
አስትሮኖሚ አየርላንድ አውሮራ የማየት እድልን ጨምሮ በየቀኑ ከሰአት በኋላ ስለሚመጣው ሰማይ ሁኔታ ትንበያዎችን በመለጠፍ አውሮራ የማንቂያ አገልግሎት ትሰጣለች። መብራቶቹ ሌሊቱን ሙሉ በተለያዩ ጊዜያት አንዳንዴም ለብዙ ሰዓታት አንዳንዴም ለአጭር ጊዜ ሊታዩ ይችላሉ።
ደመናማ ሰማይ የእይታ ልምዱን ሊያደናቅፍ ቢችልም፣ ከፀሀይ የሚወጡት ቅንጣቶች ከደመና በላይ ወደ ከባቢ አየር ይመታሉ። ስለዚህ, ጥርት ያለ ሰማይ ሲኖር, የሰሜኑ መብራቶች በሁሉም ክብራቸው ሊታዩ ይችላሉ.