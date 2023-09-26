ከፍተኛ ሙቀት ወደ ቀጣዩ የጅምላ መጥፋት ሊያመራ ይችላል፣ የጥናት ግኝቶች

የሳይንስ ሊቃውንት በቅርቡ አንድ ጥናት አካሂደው ከፍተኛ ሙቀት ወደ ቀጣዩ የጅምላ መጥፋት ሊያስከትል እና የአጥቢ እንስሳትን ህይወት አደጋ ላይ ይጥላል. እንደ ጥናቱ ከሆነ፣ ይህ አስከፊ ክስተት በ250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ሊከሰት ይችላል፣ ይህም የምድር አህጉራት ወደ አንድ ሱፐር አህጉር ከመዋሃድ ጋር ተያይዞ ነው።
የላቁ የሱፐር ኮምፒውተሮች የአየር ንብረት ሞዴሎችን በመጠቀም የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የወደፊት የአየር ሁኔታን አስመስለዋል. የጥናት ውጤታቸውም ፀሀይ እየበራች ስትሄድ እና ብዙ ሃይል ስትወጣ ምድር ከፍተኛ የሙቀት መጠን እንደሚጨምር ያሳያል። በተጨማሪም የሱፐር አህጉር መፈጠር ተደጋጋሚ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ያስነሳል፣ ከፍተኛ መጠን ያለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ከባቢ አየር ይለቀቃል እና የአለም ሙቀት መጨመርን ያባብሳል።
በታሪክ ዘመናት ሁሉ አጥቢ እንስሳት፣ ሰውን ጨምሮ፣ በተለያዩ የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች እንደ ፀጉር ለቀዝቃዛ አየር ፀጉር እና በሞቃት ወቅት በእንቅልፍ ወቅት ለመትረፍ መላመድ መቻላቸው ልብ ሊባል ይገባል። ነገር ግን ይህ ጥናት እንደሚያመለክተው የአጥቢ እንስሳት የላይኛው የሙቀት መጠን መቻቻል በአንፃራዊነት ቋሚ ሆኖ በመቆየቱ ለረጅም ጊዜ ለከፍተኛ ሙቀት ተጋላጭ ያደርጋቸዋል።
የጥናቱ መሪ የሆኑት ዶ/ር አሌክሳንደር ፋርንስዎርዝ፣ የሱፐር አህጉር መመስረት በአህጉራዊ ሁኔታ፣ በጠራራ ፀሀይ እና በካርቦን ካርቦሃይድሬትስ (CO2) ደረጃዎች ምክንያት እየጨመረ የሚሄደውን የሙቀት መጠን “triple whammy” እንደሚያስከትል ገልጿል። ይህ ለአጥቢ እንስሳት የምግብ እና የውሃ ምንጭ ያለው ጠበኛ አካባቢ ይፈጥራል። ከ 40 እስከ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያለው ኃይለኛ የሙቀት መጠን ከከፍተኛ እርጥበት ጋር ተዳምሮ የሰው ልጆችን ጨምሮ ለብዙ ዝርያዎች ገዳይ ይሆናል.
ተመራማሪዎቹ የሩቅ ጊዜ የማይረጋጋ ትንበያ ቢኖርም በሰዎች ምክንያት የሚፈጠረውን የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን ወቅታዊ የአየር ንብረት ችግር መፍታት አስፈላጊ መሆኑን አሳስበዋል። የጥናቱ ተባባሪ ደራሲ የሆኑት ዶ/ር ዩኒስ ሎ፣ ከፍተኛ ሙቀት በሰው ጤና ላይ የሚያስከትለውን አሉታዊ ተጽእኖ ለመከላከል የተጣራ ዜሮ ልቀትን ማግኘት አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል።
ጥናቱ ኤክሶፕላኔቶችን በሚያጠናበት ጊዜ የቴክቶኒክስ እና አህጉራዊ አቀማመጥን ግምት ውስጥ ማስገባት ያለውን ጠቀሜታ አጉልቶ ያሳያል። ምድር አሁንም በ250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ለመኖሪያ ምቹ በሆነው ዞን ውስጥ ብትሆንም፣ ከፍ ያለ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ያለው ሱፐር አህጉር መመስረት አብዛኞቹ ክልሎች ለአጥቢ እንስሳት እንዳይኖሩ ሊያደርግ ይችላል። ይህ የሚያመለክተው የሩቅ አለም የመሬት አቀማመጥ ለሰው ልጅ መኖሪያነት ተስማሚ መሆኑን ለመወሰን ወሳኝ ነገር ሊሆን ይችላል።
[ምንጮች፡ የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ]