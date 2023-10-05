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በ UV ብርሃን ስር የሚያበሩ እንስሳት፡ አስደናቂ ግኝት

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 5, 2023
በ UV ብርሃን ስር የሚያበሩ እንስሳት፡ አስደናቂ ግኝት

በቅርብ ጊዜ በኬኒ ትራቮይሎን እና በተመራማሪዎቹ ቡድን በአውስትራሊያ የተደረገ ጥናት ስለ አንዳንድ እንስሳት አንድ አስደናቂ እውነታ ገልጿል - በ UV ብርሃን ውስጥ ያበራሉ። ተመራማሪዎቹ በጽሑፋቸው 125 እንስሳት በ27ቱም አጥቢ እንስሳት መካከል ይህን ልዩ ባህሪ የሚያሳዩ ለይተዋል። የሚገርመው፣ አንዳንድ የታወቁ የአውስትራሊያ ፍጥረታት፣ ለምሳሌ ዎምባት፣ ፕላቲፐስ እና ኮዋላ፣ ከጨለማው የጨለማው ጨረራ እንስሳት መካከል ይገኙበታል።

እንደ Travouillon ገለጻ፣ ነጭ ወይም በጣም ቀላል ቀለም ያለው ፀጉር ያላቸው እና የገረጣ ቆዳ ያላቸው እንስሳት በአልትራቫዮሌት ጨረር ስር ያበራሉ። ይህ ክስተት በአጥቢ እንስሳት መካከል የተስፋፋ ይመስላል. በምሽት ክበብ መብራቶች ላይ ከሚፈነጥቀው ቀለል ያለ ፀጉር ጋር አመሳስሎታል፣ ይህም በእነዚህ እንስሳት ውስጥ ያለው ፍሎረሰንት በተለይ በምሽት ለሚኖሩ ዝርያዎች የእይታ ምልክትን እንደሚያሳድግ ይጠቁማል።

ምንም እንኳን ተመራማሪዎቹ ለዚህ ፍሎረሰንስ ትክክለኛ ምክንያት ባይሆኑም ፣ ምናልባት የእንስሳት ቆዳ እና ፀጉር የበለጠ ብሩህ እንዲታይ ለማድረግ ነው ብለው ይገምታሉ። ይህ ብሩህነት በግንኙነት እና በግለሰቦች መካከል በተለይም በዝቅተኛ ብርሃን ሁኔታዎች ውስጥ እውቅና ለመስጠት ሊረዳ ይችላል።

በአልትራቫዮሌት ጨረር ስር የሚያበራ እንስሳ የመሆንን ጥቅም በተመለከተ፣ Travouillon ግልፅ አለመሆኑን አምኗል። እነዚህ እንስሳት ከሚያንጸባርቁ ባህሪያቸው የሚያገኙትን ጥቅም፣ ካለ ለመዳሰስ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።

ይህ አስደናቂ መገለጥ በእንስሳት ዓለም ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ እና ብዙ ጊዜ አስገራሚ መላመድ ላይ ብርሃን ይፈጥራል። ስለ ተፈጥሮው ዓለም እና ስለ ነዋሪዎቹ ገና ብዙ የምናገኘው እና የምንረዳው እንዳለ ለማስታወስ ነው።

ምንጮች:
- ዋናው ጽሑፍ: [ምንጭ]
- ጋዜጣዊ ፖድካስት ቃለ መጠይቅ፡ [ምንጭ]

By ገብርኤል Botha

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