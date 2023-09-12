የጃፓን ሳይንቲስቶች እጅግ በጣም ከባድ የሆነ የኦክስጂን አይዞቶፖችን ይመለከታሉ

የጃፓን ሳይንቲስቶች እጅግ በጣም ከባድ የሆነውን ኦክሲጅን-27 (27O) እና ኦክሲጅን-28 (28O)ን ለመጀመሪያ ጊዜ በመመልከት ትልቅ ግኝት አደረጉ። የቶኪዮ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት እና የ RIKEN ቡድን በተለይ የተረጋጋ ነው ተብሎ የሚታሰበው ኦክሲጅን-28 ኢሶቶፕ ቀደም ሲል እንደታመነው “ድርብ አስማት” እንዳልሆነ ደርሰውበታል። ግኝቱ ስለ ኑክሌር መዋቅር ያለንን ግንዛቤ ለማሻሻል አስተዋፅዖ ያደርጋል እና በኒውትሮን ኮከቦች ፊዚክስ ላይ አንድምታ ሊኖረው ይችላል።
የኒውክሌር ፊዚክስ ሊቃውንት ስለ አስማት ቁጥሮች ሲናገሩ፣ የአቶም ኑክሊዮኖች (ፕሮቶን እና ኒውትሮን) ኒውክሊየሱን ከወትሮው በተለየ ሁኔታ የተረጋጋ በሚያደርግ መልኩ የተደረደሩበትን ሁኔታ ይጠቅሳሉ። እንደ 2፣ 8፣ 20፣ 28፣ 50፣ 82፣ ወይም 126 ያሉ የተወሰኑ የፕሮቶን ወይም የኒውትሮን ቁጥሮች ያላቸው አቶሞች በራዲዮአክቲቭ መበስበስ ምክንያት የኃይል ኪሳራ የመድረስ ዕድላቸው ከፍተኛ ነው።
የአስማት ቁጥር ጽንሰ-ሐሳብ የኑክሌር ሼል ሞዴልን በመጠቀም ሊገለጽ ይችላል. ኒውክሊየስ ከሽንኩርት ንብርብሮች ጋር ተመሳሳይነት ያለው ባለ ብዙ ሽፋን ዛጎሎች ተደርገው ሊወሰዱ ይችላሉ, እያንዳንዱ ሼል ለኒውትሮን ወይም ለፕሮቶን "መቀመጫዎች" የተወሰነ ቁጥር አለው. አንድ ሼል በኒውትሮን ወይም ፕሮቶን ሲሞላው "የተዘጋ" ተብሎ ይታሰባል. በኦክስጂን-16 (16O) ውስጥ ስምንት ፕሮቶን እና ስምንት ኒውትሮኖች ያሉት ሲሆን የመጀመሪያው ዛጎል በሁለት ኒውትሮኖች የተሞላ ሲሆን ሁለተኛው ዛጎል በስድስት ኒውትሮኖች የተሞላ ሲሆን ይህም "ድርብ አስማት" ኒውክሊየስ ያደርገዋል.
ኦክሲጅን-28 ኢሶቶፕ ስምንት ፕሮቶን እና 20 ኒውትሮን ስላለው ለድርብ አስማት ሁኔታ እጩ ተወዳዳሪ ነበር፣ 20 ኒውትሮን በሶስት ዛጎሎች ተሰራጭቷል። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎቹ በመጨረሻዎቹ ሁለት የኒውትሮን ሼል ምህዋሮች መካከል ያለው የኃይል ክፍተት ደካማ መሆኑን ደርሰው በሁለቱ ዛጎሎች መካከል እንዲቀላቀሉ ያስችላል። ይህ የሼል መሸርሸር የተለመደ አይደለም እና ለ 28O ያልተጠበቀ ነበር.
በኦክስጅን-28 ውስጥ "ድርብ አስማት" እጥረት መገኘቱ ለኑክሌር ንድፈ ሐሳብ አስፈላጊ እድገት ነው. ትልቅ ከኒውትሮን ወደ ፕሮቶን ሬሾ ስላለው አይሶቶፖች ያለንን ግንዛቤ ያሻሽላል እና እንደ ሶስት-ኒውትሮን ሃይሎች ያሉ ያልታወቁ የኑክሌር ግንኙነቶችን ለመገምገም ያግዛል። እነዚህ ግኝቶች የኒውትሮን ኮከቦችን ባህሪያት ለማጥናት አንድምታ ሊኖራቸው ይችላል.
ምንጮች:
- የተፈጥሮ ጽሑፍ
- RIKEN ራዲዮአክቲቭ ኢሶቶፕ ቢም ፋብሪካ