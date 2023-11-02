ሳይንቲስቶች አዲስ ጭራቅ ከጥልቀት አወጡ፡ Jormungandr Walhallaensis

እጅግ አስደናቂ በሆነ ግኝት፣ የቅሪተ አካል ተመራማሪዎች ከ80 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በዓለም ውቅያኖሶች ላይ ይዞር የነበረውን አስደናቂ ፍጡር አጽም አግኝተዋል። በፍቅር ስም ጆርሙንጋንድር ዋልሃላየንሲስ የተባለው ግዙፍ የባህር ተሳቢ እንስሳት መጠኑ ከኖርስ አፈ ታሪክ ከታዋቂው የባህር እባብ ጋር ሊወዳደር የሚችል አስፈሪ አዳኝ እንደሆነ ይታሰባል።
ቅሪተ አካሉን የማውጣት ስራ የጀመረው በሰሜን ዳኮታ፣ ዩኤስኤ በምትገኘው ዋልሃላ በምትባል ትንሽ ከተማ አቅራቢያ ነው። ሳይንቲስቶች ከሞቱ በኋላ ደፋር ተዋጊዎች የሚሰበሰቡበት ተረት አዳራሽ ከሆነው ከቫልሃላ የተወሰደውን የከተማው ስም መነሳሻን በመሳል አዲሱን ፍጡር ሲሰይሙ ለኖርስ አፈ ታሪክ ክብር ለመስጠት ወሰኑ።
Jormungandr Walhallaensis ሞሳሳር ተብሎ የሚጠራው የጥንት የሚሳቡ እንስሳት ቡድን ነው። እነዚህ የባህር ውስጥ ጭራቆች እስከ 50 ጫማ ርዝመት ድረስ በኋለኛው የቀርጤስ ዘመን ባህሮችን ይገዙ ነበር። ትክክለኛው መጠኑ የማይታወቅ ቢሆንም፣ ተመራማሪዎች እንደሚገምቱት ይህ የጆርሙንጋንድር ዝርያ ከ40 እስከ 50 ጫማ ርዝመት ባለው ቦታ በቀላሉ ይለካል፣ ይህም እስከ ዛሬ ከተገኙት ትላልቅ ሞሳሳርዎች አንዱ ያደርገዋል።
ምንም እንኳን የጋርጋንቱ ስፋት ቢኖረውም, Jormungandr Walhallaensis ቆንጆ እና ቀልጣፋ ዋናተኛ ነበር። በተቀላጠፈ ሰውነቱ እና በጠንካራ ተንሸራታቾች አማካኝነት የውቅያኖስ ምግብ ሰንሰለትን እንደ ከፍተኛ አዳኝ ይገዛ ነበር ተብሎ ይታሰባል። ምግቡ ከዓሣ እስከ ስኩዊድ የሚደርሱ ትናንሽ የባሕር ፍጥረታትን ያቀፈ ሳይሆን አይቀርም፣ ይህም የጥንቱን የባሕር ሥነ ምህዳር ፍንጭ ይሰጥ ነበር።
የ Jormungandr Walhallaensis ግኝት ስለ ሞሳሳር ልዩነት እና ዝግመተ ለውጥ ያለንን ግንዛቤ ላይ አዲስ ብርሃን ይፈጥራል። የእነዚህ ፍጥረታት ቅሪተ አካላት ቅሪተ አካላት በዓለም ዙሪያ ይገኛሉ፣ ይህም ሳይንቲስቶች በአንድ ወቅት ይገዙ ስለነበሩት ጥንታዊ ውቅያኖሶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በመስጠት ነው።
በየጥ:
ጥ፡ Jormungandr walhallaensis ምንድን ነው?
መ፡ Jormungandr walhallaensis አዲስ ለተገኘ የሞሳሳር ዝርያ የተሰጠ ስም ነው፣ ከ80 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ገደማ ይኖር የነበረው ግዙፍ፣ ስጋ የሚበላ የባህር ውስጥ ተሳቢ እንስሳት።
ጥ፡ Jormungandr Walhallaensis እንዴት ተባለ?
መ፡ ዝርያው የተሰየመው በጆርሙንጋንድር፣ ከኖርስ አፈ ታሪክ የመጣ የባህር እባብ እና በሰሜን ዳኮታ የሚገኘው የቅሪተ አካል መገኛ ቦታ አቅራቢያ በምትገኘው ዋልሃላ ከተማ ነው።
ጥ፡ የጆርሙንጋንድር ዋልሃላየንሲስ መጠን ምን ያህል ነበር?
መ፡ ትክክለኛው መጠኑ ባይታወቅም፣ ግምቶች እንደሚጠቁሙት ጆርሙንጋንድር ዋልሃላየንሲስ ከ40 እስከ 50 ጫማ ርዝመት ሊለካ ይችል ነበር፣ ይህም እስከ ዛሬ ከተገኙት ትላልቅ ሞሳሰርስ አንዱ ያደርገዋል።
ጥ፡ ጆርሙንጋንድር ዋልሃላየንሲስ ምን በላ?
መ፡ ጆርሙንጋንድር ዋልሃላኔሲስ እንደ አሳ እና ስኩዊድ ያሉ ትናንሽ የባህር ውስጥ ፍጥረታትን የሚመገብ ከፍተኛ አዳኝ ነበር።
ጥ፡ የ Jormungandr Walhallaensis ግኝት ስለ ሞሳሰርስ ምን ይነግረናል?
መ፡ ግኝቱ ስለ ሞሳሳር ልዩነት እና ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ስለ ጥንታዊው የባህር ውስጥ ስነ-ምህዳር ያለንን ግንዛቤ ያሳድጋል።