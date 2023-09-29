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አዲስ በCRISPR ላይ የተመሰረተ የጂን-ማስተካከያ መሳሪያ የጄኔቲክ ሕክምናዎችን ሊለውጥ ይችላል።

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 29, 2023
አዲስ በCRISPR ላይ የተመሰረተ የጂን-ማስተካከያ መሳሪያ የጄኔቲክ ሕክምናዎችን ሊለውጥ ይችላል።

የተመራማሪዎች ቡድን የጄኔቲክ መታወክ ችግር ላለባቸው ታካሚዎች የጄኔቲክ ሕክምናዎችን የመቀየር አቅም ያለው አዲስ የጂን-ማስተካከያ መሳሪያ ፈጠረ። መሣሪያው፣ AsCas12f የተባለ ኢንዛይም፣ በተለምዶ ጥቅም ላይ ከሚውለው የCas9 ኤንዛይም አንድ ሶስተኛ መጠን ጋር ተቀይሯል፣ ውጤታማነትን ሳያጠፋ። ይህ የታመቀ መጠን ኢንዛይሙን ወደ ህያው ሴሎች የበለጠ ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማድረስ ያስችላል።

ተመራማሪዎቹ የ AsCas12fን አወቃቀር ለመተንተን እና የተሻሻለውን እትም ኢንጂነር ለማድረግ ክሪዮጀኒክ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፒን ተጠቅመዋል። በተቻለ ሚውቴሽን ላይብረሪ በመፍጠር እና የተመረጡትን በማጣመር፣ ከዋናው ያልተቀየረ አይነት በ10 እጥፍ የበለጠ የአርትዖት ችሎታ ያለው ኢንዛይም ፈጥረዋል።

የኢንጂነሪንግ AsCas12f ስኬት ከሌሎች ጂኖች ጋር ተጣምሮ እና ለህይወት አይጦች በሚሰጥበት በእንስሳት ሙከራዎች ውስጥ ታይቷል። ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት የተሻሻለው ኢንዛይም እንደ ሄሞፊሊያ ያሉ በሽታዎችን ጨምሮ በሰዎች የጂን ሕክምናዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል.

የ AsCas12f አንዱ ጠቀሜታ እስከዛሬ ከተገኙት በጣም የታመቁ የካስ ኢንዛይሞች አንዱ መሆኑ ነው። አነስ ያለ መጠን ይበልጥ ቀልጣፋ ማሸግ ወደ ተሸካሚ ቫይረሶች፣ እንደ adeno-associated ቫይረሶች (AAVs) በተለምዶ ለጂን ቴራፒ አቅርቦት ጥቅም ላይ ይውላል። በተጨማሪም፣ AsCas12f እንቅስቃሴውን እና ቅልጥፍናን ይጠብቃል፣ ይህም ከትልቅ የCas9 ኢንዛይም ተስፋ ሰጪ አማራጭ ያደርገዋል።

ተመራማሪዎቹ ለኤንጂነሪንግ የበለጠ ውጤታማ የሆነ AsCas12f ጂን-አርትዖት ስርዓት በርካታ እምቅ ጥምረት እንዳሉ አምነዋል። የስሌት ሞዴሊንግ ወይም የማሽን መማሪያን በመጠቀም ተጨማሪ ምርምር ለወደፊት ማሻሻያዎች ጥሩ ሚውቴሽንን ለመለየት ይረዳል።

በማጠቃለያው ፣ የዚህ አዲስ በ CRISPR ላይ የተመሠረተ የጂን-ማስተካከያ መሳሪያ መገንባት ይበልጥ ቀልጣፋ እና ውጤታማ የጄኔቲክ ሕክምናዎችን ለማግኘት አዳዲስ እድሎችን ይሰጣል። የ AsCas12f አነስተኛ መጠን የተሻሻለ ማድረስ ያስችላል እና ትላልቅ ኢንዛይሞች ውስንነቶችን ይቀንሳል። ተጨማሪ ምርምር እና ልማት, ይህ መሳሪያ የጄኔቲክ መታወክ ላለባቸው ታካሚዎች የተሻለ ሕክምናን ያመጣል.

ምንጮች:
- "የAsCas12f መዋቅራዊ እና የሙከራ ትንተና ልዩ ሞለኪውላዊ ባህሪያትን እና ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የጂኖም አርትዖት እንቅስቃሴን ያሳያል።" ሕዋስ፣ 2023
- “ሳይንቲስቶች መሐንዲስ አዲስ የጂን-ማስተካከያ መሣሪያ። የቶኪዮ ዩኒቨርሲቲ፣ 2023

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