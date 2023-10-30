የጥንታዊ የባህር ጭራቆችን ምስጢር መፍታት፡ ከJǫrmungandr walhallaensis ግንዛቤዎች

አዲስ የታወቀው የጥንታዊ የባህር እንሽላሊት ዝርያ Jǫrmungandr walhallaensis, የቅድመ ታሪክ የባህር ውስጥ ፍጥረታትን ውስብስብ ዓለም እንድንረዳ አቅርቧል። ከ80 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በዛሬዋ ሰሜን ዳኮታ ይኖር የነበረው ይህ አስፈሪ ፍጥረት ስለ ሞሳሳር የዝግመተ ለውጥ እና ልዩነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል፣ አስደናቂው የጥንት የባህር ተሳቢ እንስሳት።
በአሜሪካ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ሪቻርድ ጊልደር ምረቃ ትምህርት ቤት የድህረ ዶክትሬት ዲግሪ ባዮሎጂ በንፅፅር ተማሪ በሆነችው በአሚሊያ ዚትሎ በሚመራ በተመራማሪዎች ቡድን የተገኘው Jǫrmungandr walhallaensis 24 ጫማ ርዝመት ያለው ሞሳሰር ሲሆን ከኮሞዶ ዘንዶ ጋር የሚሽከረከሩ ልዩ ባህሪያት አሉት። ጠንካራው ጅራቱ እና “የተናደደ ቅንድቡ” በቅድመ ታሪክ የባህር ውስጥ ሕይወት ውስጥ ለነበረው ውስብስብ የቴፕ ጽሑፍ ልዩ ተጨማሪ ያደርገዋል።
በዋልሃላ፣ ሰሜን ዳኮታ ውስጥ በቁፋሮ የተገኙ ቅሪተ አካላትን በመተንተን ዚትሎው እና ባልደረቦቿ በJǫrmungandr walhallaensis እና በሁለቱ የታወቁ ሞሳሳርስ መካከል ያለውን ተመሳሳይነት ለይተው አውቀዋል፡ ክሊዳስቴስ እና ሞሳሳውረስ። እነዚህ መመሳሰሎች ስለ ሞሳሳር ዝግመተ ለውጥ እና ከሌሎች ጥንታዊ የባሕር ፍጥረታት ጋር ያላቸውን ግንኙነት በተመለከተ ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ።
እነዚህ የባህር ጭራቆች ለሁለቱም እንሽላሊቶች እና እባቦች የተለመዱ ባህሪያትን ስለሚያሳዩ የሞሳሳር ትክክለኛ የዝግመተ ለውጥ መስመር አሁንም በተመራማሪዎች መካከል የክርክር ርዕስ ነው። ቢሆንም፣ የJǫrmungandr walhallaensis ግኝት በ Cretaceous ጊዜ በውቅያኖሶች ውስጥ ይንሸራሸሩ የነበሩትን በእነዚህ የማይታወቁ ፍጥረታት ዙሪያ ያሉትን ምስጢሮች ብርሃን ያበራል።
በግዙፉ መንሸራተቻዎች እና ሻርክ በሚመስል ጅራቱ፣ Jǫrmungandr walhallaensis የጥንታዊ የባህር ህይወትን ልዩነት እና መላመድን ለመፍታት የእንቆቅልሹን ወሳኝ ክፍል ይወክላል። ይህ አስደናቂ ግኝት በፓሊዮንቶሎጂ ውስጥ ቀጣይነት ያለው እድገት ያለውን ጠቀሜታ ከማጉላት ባለፈ የምድራችንን የቀድሞ ምስጢር ለመክፈት ቅሪተ አካላትን መጠበቅ እና ማጥናት አስፈላጊ መሆኑን አጉልቶ አሳይቷል።
የሚጠየቁ ጥያቄዎች፡ የባህር ጭራቆች እና ቅድመ ታሪክ የባህር ውስጥ ህይወት
ሞሳሳር ምንድን ነው?
ሞሳሳር በኋለኛው ክሪቴሴየስ ዘመን ይኖሩ የነበሩ ግዙፍ የባህር ተሳቢ እንስሳት ቡድን ነበሩ። በተቀላጠፈ ሰውነታቸው፣ በጠንካራ መንጋጋቸው እና በክፍት ባህር ውስጥ ለሚኖሩ ህይወት መላመድ ይታወቃሉ።
ሞሳሳር ከዳይኖሰርስ እንዴት ይለያሉ?
ሁለቱም ሞሳሳር እና ዳይኖሰርስ በተመሳሳይ ጊዜ ውስጥ የሚኖሩ ተሳቢ እንስሳት ሲሆኑ፣ ሞሳሰርስ የውሃ ውስጥ ፍጥረታት እንጂ ዳይኖሰር አይደሉም። ዳይኖሰርስ በዋናነት የምድር እንስሳት ነበሩ።
በJǫrmungandr walhallaensis ላይ ያለው “የተናደዱ ቅንድቦች” አስፈላጊነት ምንድነው?
በ Jǫrmungandr walhallaensis ውስጥ "የተናደደ ቅንድቡን" በሚመስል የራስ ቅሉ ላይ ያለው የአጥንት ሸንተረር በዚህ ዝርያ ውስጥ የሚታይ ልዩ ባህሪ ነው። ይህ ባህሪ ምንም አይነት ተግባራዊ ዓላማ እንዳለው ወይም የዝግመተ ለውጥ ማሻሻያ ውጤት እንደሆነ እስካሁን ሙሉ በሙሉ አልተረዳም።
ከJǫrmungandr walhallaensis ግኝት ምን እንማራለን?
የJǫrmungandr walhallaensis ግኝት ስለ ሞሳሳር የዝግመተ ለውጥ ታሪክ እና ከሌሎች ጥንታዊ የባህር ተሳቢ እንስሳት ጋር ስላለው ግንኙነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በ Cretaceous ጊዜ ውስጥ ስለተለያዩ የባህር ውስጥ ስነ-ምህዳሮች እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ሌሎች ታዋቂ የሞሳሰር ግኝቶች አሉ?
አዎን፣ በርካታ የሞሳሳር ቅሪተ አካላት በዓለም ዙሪያ ተገኝተዋል። በጣም ዝነኛ ከሆኑት ናሙናዎች መካከል ታይሎሳውረስ፣ ሞሳሳውረስ እና ፕላተካርፐስ ያካትታሉ፣ ይህም የእነዚህን ጥንታዊ የባህር ተሳቢ እንስሳት አስደናቂ ልዩነት ያሳያል።