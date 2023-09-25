አዲስ የተገኘ ጥልቅ-ባህር ኢንዛይም፡- በፔት ፕላስቲክ መበላሸት ላይ የተገኘ እድገት

በቅርቡ በኪየል ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች ከሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እና ከሄንሪች ሄይን-ዩኒቨርስቲ ዱሰልዶርፍ ተመራማሪዎች ጋር በመተባበር ያካሄዱት ጥናት ፖሊ polyethylene terephthalate (PET) ፕላስቲክ መበላሸትን በተመለከተ ትልቅ ግኝት አግኝቷል። በኮሙኒኬሽን ኬሚስትሪ ጆርናል ላይ የወጣው ጥናቱ እንደሚያሳየው ከጥልቅ ባህር ውስጥ የሚገኙ ረቂቅ ተሕዋስያን አዲስ በተገኘ ኢንዛይም እርምጃ PETን ያለማቋረጥ የመቀነስ አቅም አላቸው።
እስካሁን ድረስ፣ አብዛኛዎቹ የሚታወቁት PET-አዋራጅ ኢንዛይሞች በባክቴሪያ ወይም በፈንገስ ውስጥ ይገኛሉ። ነገር ግን ይህ ጥናት ከጥልቅ ባህር ውስጥ ከሚገኙ ፍጥረታት በተለይም ከአርኬያ ጎራ አዲስ የዘረመል ምንጭን ለይቷል። ተመራማሪዎቹ PET46 በመባል የሚታወቀውን PET-አዋራጅ ኢንዛይም ለመለየት እና ለመለየት የሜታጂኖሚክ አቀራረብን ለመጀመሪያ ጊዜ ተጠቅመዋል።
PET46 ልዩ ባህሪያትን ያሳያል እና የ PET-ንቁ ኢንዛይሞችን ልዩነት ይጨምራል። ሁለቱንም ረጅም ሰንሰለት እና አጭር ሰንሰለት PET ሞለኪውሎችን በማዋረድ ቀጣይነት ያለው መበስበስን ያስችላል። ኢንዛይሙ ከዚህ ቀደም ከታወቁት የPET-አዋዳጅ ኢንዛይሞች ጋር ሲነፃፀር የተለየ የንጥረ-ነገር ትስስር ዘዴን ይጠቀማል። ከኤንዛይም ንቁ ማእከል በላይ ያለው ልዩ የሆነ 'ክዳን' መዋቅር በንጥረ ነገሮች ትስስር ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል።
ይህ ግኝት በባዮቴክኖሎጂ በተለይም በባህር እና በመሬት ላይ ባሉ ፕላስቲኮች ላይ እምቅ አተገባበር አለው። PET46 በእጽዋት ሴል ግድግዳዎች ላይ የሊኒን መበላሸት ላይ ከሚገኘው ፌሩሊክ አሲድ ኢስቴሬሴ ከተባለ ኢንዛይም ጋር ተመሳሳይነት አለው። በሊግኒን እና በፔኢቲ መካከል ያለውን መዋቅራዊ መመሳሰል ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ በዚህ ጥናት የተገኙት የPET ወራዳ ኢንዛይሞች በደን አፈር ውስጥ እንጨትን በማዳቀል እና ከPET መበላሸት ጋር የተያያዙ ሌሎች ባዮኬሚካላዊ ሂደቶች ላይ አንድምታ ሊኖራቸው ይችላል።
በጣም አስፈላጊው ነገር፣ PET46 ከፍ ባለ የሙቀት መጠን ከሌሎች PET-ወራዳ ኢንዛይሞች ጋር ሲወዳደር የበለጠ ቀልጣፋ መሆኑን አሳይቷል። ይህ ግኝት ለፒኢቲ ፕላስቲክ መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል እና ባዮዲግሬሽን የበለጠ ውጤታማ የኢንዛይም ሂደቶችን ለማዳበር ዕድሎችን ይከፍታል።
ጥናቱ በኪዬል የጂኦማር ሄልምሆልትዝ የውቅያኖስ ምርምር ማዕከል ፕሮፌሰር ዩት ሄንቸል ሁሜዳ የሚመራው የፕላስቲሲኤ ፕሮጀክት አካል ነበር። ጥናቱ በሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ በዶ/ር ጄኒፈር ቾ እና በኪየል ዩኒቨርሲቲ የፕሮፌሰር ሩት ሽሚትስ ስትሪት ቡድን የምርምር ረዳት በሆኑት በዶ/ር ፓብሎ ፔሬዝ-ጋርሺያ መካከል የተደረገ ትብብር ነው።
ይህ ግኝት ጥልቅ-ባህር አርኪኦሎጂያዊ ሚና እና በውቅያኖስ ውስጥ ያለውን የPET ቆሻሻን የመቀነስ አቅምን ለመገንዘብ አስተዋፅኦ ያደርጋል። እንዲሁም የፕላስቲክ ብክለትን አጣዳፊ ችግር ለመፍታት ከአስከፊ አካባቢዎች የሚመጡ ኢንዛይሞችን ማጥናት እና መጠቀም አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል።
ትርጓሜዎች
- ፖሊ polyethylene terephthalate (PET)፡- ጠርሙሶችን እና ኮንቴይነሮችን ለማምረት በሰፊው ጥቅም ላይ የሚውል የፕላስቲክ አይነት።
- ኢንዛይም: በተወሰኑ ባዮኬሚካላዊ ምላሾች ውስጥ እንደ ማነቃቂያ ሆኖ የሚያገለግል የፕሮቲን ሞለኪውል።
- ሜታጂኖሚክ አቀራረብ፡- ከተወሳሰቡ ረቂቅ ተሕዋስያን ማህበረሰብ የጄኔቲክ ቁሳቁሶችን መተንተንን የሚያካትት አቀራረብ።
– አርኬያ፡- ከባክቴሪያ እና ከዩካርዮት በዘረመል የሚለዩ ባለአንድ ሕዋስ ረቂቅ ተሕዋስያን ጎራ።
- ሊግኒን: ለተክሎች መዋቅራዊ ድጋፍ የሚሰጥ ውስብስብ ፖሊመር እና በእንጨት የእፅዋት ክፍሎች ሕዋስ ግድግዳዎች ውስጥ ይገኛል.
- ባዮጂኦኬሚካላዊ ሂደቶች፡- የንጥረ ነገሮች እና ውህዶች በባዮሎጂካል፣ጂኦሎጂካል እና ኬሚካላዊ ሂደቶች በምድር ስነ-ምህዳር ውስጥ ያለው ብስክሌት መንዳት።
ምንጮች:
- የግንኙነት ኬሚስትሪ (2023) DOI፡ 10.1038/s42004-023-00998-z
- ክርስቲያን-አልብረችትስ-ዩኒቨርስቲ zu ኪኤል