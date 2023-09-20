በክራንዮሲኖስቶሲስ ውስጥ የአዲሱ ግንድ ሕዋስ ሚና፡ ግኝት ግኝት

የዊል ኮርኔል ሕክምና ተመራማሪዎች ቀደም ሲል የማይታወቅ የአጥንት ቅርጽ ያለው ግንድ ሴል ወደ ክራንዮሲኖስቶሲስ፣ በጨቅላ ሕፃናት ላይ የራስ ቅል ውሕደትን ያስከትላል። Craniosynostosis ከ2,500 ሕፃናት ውስጥ በአንዱ ላይ የሚከሰት ሲሆን በቀዶ ሕክምና ካልታከሙ የአንጎል እድገትን ሊያደናቅፍ ይችላል። በኔቸር ላይ የታተመው ይህ እጅግ አስደናቂ ጥናት ዲዲ2+ ስቴም ሴል ተብሎ በሚጠራው የተወሰነ የስቴም ሴል ያልተለመደ መስፋፋት ላይ ብርሃን ይፈጥራል።
የተመራማሪዎቹ ቡድን ከሰው ክራኒዮሲኖስቶሲስ ጋር በተዛመደ ሚውቴሽን ያላቸውን አይጦችን መርምሯል እና ይህ ሚውቴሽን የ DDR2+ ስቴም ህዋሶችን መደበኛ ያልሆነ ስርጭትን እንደሚያስነሳ እና ይህም ያለጊዜው የራስ ቅል ውህደት እንዲፈጠር አድርጓል። ይህ ግኝት ይህንን ያልተለመደ የስቴም ሴል እንቅስቃሴን በማነጣጠር እና በመከልከል ክራንዮሲኖስቶሲስን ለማከም አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
ተመራማሪዎቹ አጥንት በሚፈጥሩት ግንድ ሴሎች እና ክራንዮሲኖስቶሲስ መካከል ያለውን ግንኙነት ለመመርመር ቀደም ሲል ከ craniosynostosis ጋር የተገናኙት CTSK+ ስቴም ሴሎች ለሥራው ተጠያቂ ከሆኑት ጂኖች ውስጥ አንዱን የጎደሉትን አይጦችን ሠሩ። ከጠበቁት በተቃራኒ፣ እነዚህ ሚውቴሽን የካልቫሪያል ግንድ ሴሎችን የራስ ቅሉ ንጣፎችን ለማዋሃድ አልነቁም። በምትኩ, በሱቹ ላይ እነዚህ የሴል ሴሎች እንዲሟጠጡ አደረጉ. የውህደቱ ክብደት ከእነዚህ CTSK+ ስቴም ሴሎች መሟጠጥ ጋር ይዛመዳል።
የትብብር ደራሲ ዶ/ር ማት ግሪንብላት “ከአሁን በኋላ ክራኒዮሲኖስቶሲስን በቀዶ ሕክምና ብቻ ሳይሆን ይህን ያልተለመደ የስቴም ሴል እንቅስቃሴን በመዝጋት ስለ ሕክምና ማሰብ መጀመር እንችላለን” በማለት የዚህን ግኝት አቅም አጽንኦት ሰጥተዋል። ጥናቱ የ craniosynostosis ዋነኛ መንስኤን የሚዳስሱ አዳዲስ ህክምናዎችን የማዳበር እድልን ከፍ ያደርገዋል, በዚህ ሁኔታ ለተጎዱ ህፃናት እና ቤተሰቦች ተስፋ ይሰጣል.
እ.ኤ.አ. በ2018 ኔቸር ላይ በወጣው ተዛማጅ ጥናት፣ ተመሳሳይ የምርምር ቡድን CTSK+ ስቴም ሴል የተባለ የተለየ አጥንት የሚፈጥር ግንድ ሴል ለይቷል። ይህ ቀደም ብሎ የተገኘው ግኝት እነዚህ የሴል ሴሎች ክራንዮሲኖስቶሲስን በመፍጠር ሚና ላይ ተጨማሪ ምርመራን አድርጓል። ይህ የቅርብ ጊዜ ጥናት ቀደም ሲል ባደረጉት ምርምር ግኝቶች ላይ ይገነባል, በዚህ ሁኔታ ውስጥ ስላሉት ውስብስብ ዘዴዎች ያለንን ግንዛቤ ጥልቅ ያደርገዋል.
በአጠቃላይ ይህ የክራንዮሲኖስቶሲስ ግንዛቤ እድገት የዚህ ሁኔታ ሕክምናን ሊለውጡ እና ለተጎዱ ሕፃናት ውጤቶችን ሊያሻሽሉ የሚችሉ የታለሙ ሕክምናዎች እንዲዳብሩ መንገድ ይከፍታል።
ምንጮች:
ተፈጥሮ፡ [DOI፡ 10.1038/s41586-023-06526-2]
- ኒውዮርክ-ፕሬስባይቴሪያን: [አገናኝ አልተሰጠም]