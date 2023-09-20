በ Craniosynostosis ውስጥ ያልተለመዱ የስቴም ሴሎች ሚና

Craniosynostosis በጨቅላ ሕፃናት ውስጥ የራስ ቅል አናት ላይ ያለጊዜው ውህደትን የሚያካትት በሽታ ነው። ይህ ካልታከመ ወደ ያልተለመደ የአንጎል እድገት ሊያመራ ይችላል. የዊል ኮርኔል ሕክምና ተመራማሪዎች የ craniosynostosis መንስኤዎችን የበለጠ ለመረዳት ቅድመ ክሊኒካዊ ጥናት አካሂደዋል።
ኔቸር በተሰኘው መጽሔት ላይ የታተመው ጥናቱ ከ craniosynostosis ጋር በተዛመደ የጂን ሚውቴሽን ላይ ያተኮረ ነው. ተመራማሪዎቹ ይህ ሚውቴሽን ቀደም ሲል ያልታወቀ የ DDR2+ ስቴም ሴል የተባለውን አጥንት የሚፈጥር ግንድ ሴል ያልተለመደ እንዲስፋፋ ያደርጋል። እነዚህ ሴሎች ያለጊዜው የራስ ቅሉ ውህደት እንዲፈጠር አስተዋጽኦ ያደርጋሉ.
ከዚህ ቀደም ተመራማሪዎች የራስ ቅል አናት ላይ CTSK+ ተብሎ የሚጠራ ሌላ አጥንት የሚፈጥር ግንድ ሴል አግኝተዋል። እነዚህ ሴሎች በ craniosynostosis ውስጥ ሚና ይጫወታሉ ብለው ጠረጠሩ። ይሁን እንጂ በዚህ ጥናት ውስጥ ተመራማሪዎቹ ከ craniosynostosis ጋር የተያያዘው የጂን ሚውቴሽን ከማንቃት ይልቅ የ CTSK + ሴል ሴሎች እንዲሟጠጡ አድርጓል. ይህም የ DDR2+ ስቴም ሴሎችን ሚና እንዲመረምሩ አድርጓቸዋል።
ተጨማሪ ሙከራዎች እና ትንታኔዎች DDR2+ ስቴም ሴሎች ያልተለመደ የሱፍ ውህድ የመንዳት ሃላፊነት አለባቸው። በተለምዶ ምርታቸውን የሚጨቁኑት CTSK+ stem cells በጂን ሚውቴሽን ሳቢያ ሲሞቱ እነዚህ ግንድ ሴሎች ባልተለመደ ሁኔታ ይባዛሉ።
ተመራማሪዎቹ የሰው ቲሹ ናሙናዎችን ከ craniosynostosis ቀዶ ጥገናዎች መርምረዋል እና ተመሳሳይ DDR2+ እና CTSK+ stem cells አግኝተዋል። ይህ በአይጦች ላይ ያላቸውን ግኝቶች ክሊኒካዊ ጠቀሜታ ያጎላል።
ተመራማሪዎቹ በግኝታቸው መሰረት የDDR2+ ስቴም ህዋሶች መስፋፋትን መግታት ለ craniosynostosis ህክምና ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማሉ። የ CTSK+ ግንድ ህዋሶች IGF-1 የተባለ የእድገት ፋክተር ፕሮቲን በመደበቅ ይህንን አፈና ያገኛሉ። ተመራማሪዎቹ እነዚህን ዘዴዎች መኮረጅ ያልተለመደ የራስ ቅል ውህደትን ለመከላከል እንደሚረዳ ይገምታሉ።
ጥናቱ ክራንዮሲኖስቶሲስን ለማከም አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል, ይህም የበርካታ ቀዶ ጥገናዎችን አስፈላጊነት ይቀንሳል. ወደፊት የሚደረጉ ጥናቶች የራስ ቅሉ ውስጥ ያሉ ሌሎች አጥንት የሚፈጠሩ የሴል ሴሎችን በመለየት እና የዚህን ሁኔታ ውስብስብነት የበለጠ ለመረዳት ያተኩራል።
ምንጮች:
- https://weill.cornell.edu/
- ጥናት በተፈጥሮ፣ 2020 ላይ ታትሟል