ሳይንቲስቶች የወደፊቱን ሱፐርኮንቲን ለይተው ያውቃሉ፣ ኒውዚላንድ የመቀላቀል ዕድል የለውም

ሳይንቲስቶች ተንብየዋል Pangea Proxima የተባለ ሱፐር አህጉር, በተጨማሪም Pangea ኡልቲማ በመባል የሚታወቀው, በግምት 250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ይመሰረታል. ይህ የወደፊት የምድር መሬቶች ውቅር ባለፉት አህጉራዊ ተንሸራታች ዑደቶች ላይ የተመሰረተ ነው። መላምቱ እንደሚያመለክተው ሁሉም የምድር ግዛቶች አንድ ላይ እንደሚዋሃዱ ደቡብ እና ሰሜን አሜሪካን ከአውሮፓ እና ከአፍሪካ ጋር በማጣመር የአትላንቲክ እና የህንድ ውቅያኖሶችን ይዘጋሉ። ሆኖም፣ ኒውዚላንድ የዚህ ሱፐር አህጉር አካል መሆን አይጠበቅባትም።
በብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ በአሌክሳንደር ፋርንስዎርዝ የተደረገው ጥናት እንደሚያሳየው ፓንጋ ኡልቲማ ቢፈጠር ኒውዚላንድ ከአውስትራሊያ የባህር ዳርቻ ራቅ ብሎ ከዋናው መሬት ተለይታ ትቀራለች። በተመረመረው ሞዴል ሰባት አህጉራት ወደ ሱፐር አህጉር ተቀላቅለዋል, ኒው ዚላንድ ከቀሩት ደሴቶች መካከል አንዷ ነች. ጥናቱ እንደሚያመለክተው የፓንጋ ኡልቲማ መፈጠር እና መበስበስ በምድር የአየር ንብረት እና ምድራዊ አጥቢ እንስሳት መኖሪያነት ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው የሱፐር አህጉር መፈጠር እና መበስበስ ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ወደ ጽንፍ ያመራል, ይህም ምድር ለምድር አጥቢ እንስሳት መኖሪያነት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል. ጥናቱ እንደሚያመለክተው የፓንጋ ኡልቲማ መፈጠር “ግዙፍ የሃይፐርተርማል ክስተቶች” የመከሰት እድልን ይጨምራል። ፋርንስዎርዝ ህይወት እንዲበለጽግ ቀዝቀዝ ያለ እና እንግዳ ተቀባይ የአየር ሁኔታን መጠበቅ አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል።
ጥናቱ ሰኞ ዕለት ኔቸር ጂኦሳይንስ በተባለው መጽሔት ላይ ታትሟል። ምንም እንኳን ኒውዚላንድ ከወደፊቱ ሱፐር አህጉር ብትገለልም ሳይንቲስቶች የምድርን የጂኦሎጂካል ሂደቶችን እና የወደፊቱን የመሬት አቀማመጥ እድሎችን ማጥናታቸውን ቀጥለዋል።
ምንጮች:
- የተፈጥሮ ጂኦሳይንስ
- Newshub
- እቃዎች