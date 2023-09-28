የኒውዮርክ ከተማ መስመጥ እና መነሳት፡ አንድ ጥናት ስጋቶችን እና ሊሆኑ የሚችሉ መፍትሄዎችን ያሳያል

የናሳ የጄት ፕሮፑልሽን ላብራቶሪ እና ሩትገርስ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በቅርቡ የኒውዮርክ ከተማን የመሬት እንቅስቃሴን ለመተንተን የርቀት ዳሳሽ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ጥናት አካሂደዋል። በጥናቱ መሰረት ከተማዋ እየሰመጠች እና እየጨመረች መሆኗን በሰው ልጅ እንቅስቃሴም ሆነ በተፈጥሮ ምክንያቶች አረጋግጧል።
ለታየው እንቅስቃሴ ዋና መንስኤዎች አንዱ የመሬት ገጽታን በመሬት ማገገሚያ እና በቆሻሻ ማጠራቀሚያ ግንባታ መቀየር ነው. እነዚህ ማሻሻያዎች በቀጣዮቹ ሕንፃዎች ስር ያለው መሬት የበለጠ ተጨምቆ ወደ ድጎማ ያመራል. በአማካይ የሜትሮፖሊታን አካባቢ በዓመት 1.6 ሚሊ ሜትር ያህል ቀንሷል። ነገር ግን፣ እንደ LaGuardia Airport's runway 13/31 እና አርተር አሼ ስታዲየም ያሉ አንዳንድ ሰፈሮች እና ምልክቶች በፍጥነት እየሰምጡ ነው።
የሚገርመው ነገር ተመራማሪዎቹ በምስራቅ ዊሊያምስበርግ፣ ብሩክሊን እና ዉድሳይድ፣ ኩዊንስ ውስጥ ከፍ ያሉ ቦታዎችን አግኝተዋል። እነዚህ ቦታዎች በዓመት 1.6 ሚሊ ሜትር እና 6.9 ሚሊ ሜትር ገደማ እየጨመሩ ነው። የዚህ ከፍታ መንስኤ በምርመራ ላይ ነው ነገር ግን የከርሰ ምድር ውሃ ፓምፕ እና መርፌ ጉድጓዶች የተበከለ ውሃ ለመቅዳት ሚና ሊጫወቱ እንደሚችሉ ተጠርጥሯል.
የኒውዮርክ ከተማ መስጠም እና መጨመር ጉልህ የሆነ አንድምታ አለው፣ በተለይም በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ከሚመጣው የባህር ከፍታ ጋር። በጥናቱ የተሰራው የቋሚ የመሬት እንቅስቃሴ ዝርዝር ካርታ ለጎርፍ ካርታ እና እቅድ አላማ ወሳኝ ሊሆን ይችላል። ከተማዋ በባህር ዳርቻዎች መከላከያ እና መሠረተ ልማት ላይ መዋዕለ ንዋይ ስታፈስ የባህር ከፍታ መጨመር የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ ከፍተኛ ጥራት ያለው የመሬት እንቅስቃሴ ግምቶች ለእነዚህ ጥረቶች ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ.
ጥናቱ እንደ ኒው ዮርክ ባሉ የባህር ዳርቻ ከተሞች የመሬትን ተለዋዋጭ ባህሪ የመረዳትን አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል። ለድጎማ ወይም ወደ ላይ ከፍ ያሉ ቦታዎችን በመለየት የከተማ ፕላነሮች ለወደፊቱ የጎርፍ አደጋዎች እና የማዕበል አደጋዎች በተሻለ ሁኔታ መዘጋጀት ይችላሉ። የከተሞችን መረጋጋት ሲገመገምም በሰው ልጅ የሚመነጩ እና የተፈጥሮ ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል።
ምንጭ:
– የናሳ ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ
- ሩትገርስ ዩኒቨርሲቲ