የኒው ዮርክ ከተማ መስመጥ፡ የተፈጥሮ እና የሰው መንስኤዎች

የናሳ ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ (JPL) ኢንተርፌሮሜትሪክ ሰራሽ አፐርቸር ራዳር (ኢንሳር) በመጠቀም በቅርቡ ያደረገው ጥናት ኒውዮርክ ከተማ እየሰመጠች መሆኑን አረጋግጧል። እ.ኤ.አ. በ 2016 እና 2023 መካከል ፣ ቦታው በአመት በአማካይ 0.06 ኢንች እንደሚሰምጥ ተመራማሪዎች ደርሰውበታል። በግላሲያል አይስታቲክ ማስተካከያ ምክንያት አንዳንድ የዚህ መስመጥ ተፈጥሯዊ ቢሆንም፣ የሰዎች እንቅስቃሴም አስተዋፅዖ አለው።
በመጨረሻው የበረዶ ዘመን ኒው ኢንግላንድን በሸፈነው የበረዶ ሽፋን ስር ያለው መሬት እንዲሰምጥ አድርጓል። የኒውዮርክ ከተማን ጨምሮ በበረዶ ንጣፍ ዙሪያ ያሉ አካባቢዎች ትንሽ ወደ ላይ መንቀሳቀስ አጋጥሟቸዋል። አሁን ግን በረዶው ቀልጦ መሬቱ ወደ ቀድሞው ደረጃው እየተመለሰ በመሆኑ የከተማዋ መሬት እየሰጠመ ነው።
ጥናቱ በኒውዮርክ ከተማ የተወሰኑ አካባቢዎች ከአማካይ በበለጠ ፍጥነት እየሰምጡ መሆናቸውን አረጋግጧል። እንደ በላጋርዲያ ኤርፖርት ማኮብኮቢያ 13/31 እና አርተር አሼ ስታዲየም ያሉ የቆሻሻ ማጠራቀሚያዎች ሙቅ ቦታዎችን እየሰመጡ ነው። በቆሻሻ ማጠራቀሚያዎች ላይ የተገነቡ ገዥዎች ደሴት እና ሪከርስ ደሴትም ድጎማ እያጋጠማቸው ነው።
የሚገርመው ጥናቱ መሬቱ እየጨመረ የሚሄድባቸውን ቦታዎችም ይፋ አድርጓል። በምስራቅ ዊሊያምስበርግ፣ ብሩክሊን መሬቱ በዓመት በ0.06 ኢንች ወደ ላይ እየገሰገሰ ነው። በዉድሳይድ፣ ኩዊንስ፣ በ0.27 እና 2016 መካከል መሬቱ በዓመት 2019 ኢንች ከፍ ብሏል ነገር ግን ከዚያ በኋላ ተረጋጋ። የከርሰ ምድር ውሃ ፓምፕ እና መርፌ ጉድጓዶች ለዚህ ለአጭር ጊዜ መነሳት ተጠያቂ ናቸው ተብሎ ይታመናል።
ተጨማሪ ምርምር ከፍተኛ ጥራት ባለው InSAR በመጠቀም እነዚህን ከከፍታ ጋር የተያያዙ የአካባቢ ማሻሻያዎችን ለመመርመር ይካሄዳል። በተጨማሪም፣ እንደ ናሳ-ህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት ሰው ሰራሽ አፕርት ራዳር (NISAR) ተልዕኮ ያሉ መጪ ተልእኮዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ የገጽታ መፈናቀልን ለማጥናት ያግዛሉ፣ ይህም የባህር ከፍታን በሚመለከት ለማቀድ በዋጋ የማይተመን መረጃ ይሰጣል።
በማጠቃለያው፣ የኒውዮርክ ከተማ መስመጥ የተፈጥሮ የበረዶ ግግር ማስተካከያ እና በሰዎች የሚፈጠሩ እንደ የመሬት ማጠራቀሚያ እና የከርሰ ምድር ውሃ ፓምፕ ያሉ ነገሮች ጥምረት ነው። እነዚህን ክስተቶች እና ውጤቶቻቸውን መረዳት ለወደፊት የከተማ ፕላን እና ከባህር ጠለል ከፍታ ጋር መላመድ ወሳኝ ነው።
ምንጮች:
- የናሳ ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ (JPL)
- ሩትገርስ ዩኒቨርሲቲ