የኒውዮርክ ከተማ መስመጥ፡ የናሳ ጥናት ምክንያቱን ገልጧል

በቅርቡ በናሳ የተደረገ ጥናት ስለ ኒው ዮርክ ከተማ አንድ አስገራሚ እውነታ ይፋ አድርጓል - እየሰመጠ ነው። የከተማዋ ሰማይ ጠቀስ ህንጻዎች እና የኮንክሪት መሰረተ ልማቶች ክብደት በ1.6 ነጥብ XNUMX ሚሊ ሜትር በዓመት የተወሰኑ ቦታዎች እንዲሰምጡ እያደረጋቸው ሲሆን ይህም ከከተማው አጠቃላይ ፍጥነት ይበልጣል። የመስጠም ቦታዎቹ የላጋርዲያ አውሮፕላን ማረፊያ፣ አርተር አሼ ስታዲየም እና ኮኒ ደሴትን ያጠቃልላል።
ክስተቱ ከተማዋ ያረፈችበት የበረዶ ግግር ቀስ በቀስ በመቀነሱ ምክንያት ሊሆን ይችላል። የበረዶው ግግር ላለፉት 24,000 ዓመታት እየቀለጠ በመምጣቱ በተወሰኑ ቦታዎች ላይ መመናመንን አስከትሏል። ለምሳሌ የላጋርድያ ማኮብኮቢያዎች እና የአርተር አሼ ስታዲየም 3.7 እና 4.6 ሚሊሜትር በዓመት ሰጥመው በበረዶው መጨናነቅ ምክንያት ወድቀዋል።
ይሁን እንጂ ሁሉም ተስፋዎች አይጠፉም. የኒውዮርክ መሐንዲሶች በእውነቱ እያደጉ ያሉትን አካባቢዎች ለይተው አውቀዋል። ምስራቅ ዊሊያምስበርግ በብሩክሊን እና ዉድሳይድ በኩዊንስ 1.6 ሚሊሜትር እና 6.9 ሚሊሜትር በዓመት ከፍ ከፍ እያደረጉ ነው። የከርሰ ምድር ውሃ ማፍሰስ እና የተበከለ ውሃ ለማከም መርፌ ጉድጓዶች መጠቀማቸው ለእነዚህ አካባቢዎች ከፍ ከፍ እንዲል አስተዋጽኦ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ይታመናል፣ ነገር ግን ይህንን ንድፈ ሃሳብ ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምርመራ ያስፈልጋል።
ጥናቱ የተካሄደው በኒው ጀርሲ በሚገኘው የናሳ ሳይንቲስቶች እና የሩትገር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቡድን ነው። ከ3 እስከ 2016 የገጽታ እንቅስቃሴን እና የመሬት አቀማመጥን ለመለካት 2023D ምልከታዎችን በመጠቀም የኒውዮርክ ከተማ አምስቱን የኒውዮርክ ከተማ አውራጃዎች - ማንሃታንን፣ ኩዊንስን፣ ብሩክሊንን፣ ብሮንክስን እና ስታተን አይላንድን ተንትነዋል።
ለማጠቃለል፣ ኒውዮርክ ከተማ በተወሰኑ አካባቢዎች እየሰመጠች ሊሆን ቢችልም፣ በሌሎች ላይ የመነሳት ምልክቶች አሉ። የከተማዋ የመሰረተ ልማት ክብደት ድጎማ እያስከተለ ነው፣ ነገር ግን ለዚህ ክስተት አስተዋፅዖ ያላቸውን ምክንያቶች ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። ይህ ጥናት ስለ ፕላኔታችን ጂኦሎጂ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና በሰዎች እንቅስቃሴ እና በተፈጥሮ ሂደቶች መካከል ስላለው ውስብስብ መስተጋብር ብርሃን ይሰጣል።
ምንጭ፡ ኦሪጅናል አንቀጽ