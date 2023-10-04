የማይክሮኔል ዳሳሾች የመድኃኒት ደረጃዎችን የማያቋርጥ ክትትልን ያነቃሉ።

የማይክሮኔል ዳሳሾች በትንሹ ወራሪ እና ቀጣይነት ያለው የሞለኪውላር ክትትል ዘዴ ያቀርባሉ፣ ይህም ስለበሽታዎች እና ስለ ህክምናዎቻቸው ወቅታዊ መረጃ ይሰጣል። እነዚህ ዳሳሾች የመድሃኒት ተለባሾችን መስክ ላይ ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ, ይህም በግለሰብ ታካሚ ፋርማሲኬቲክስ ላይ የተጣጣሙ ህክምናዎችን ይፈቅዳል.
የሳንዲያ ናሽናል ላቦራቶሪዎች ተመራማሪዎች በሰውነት ውስጥ ያለውን የመድሃኒት መጠን በተከታታይ መከታተል የሚችል ተለባሽ ሴንሰር ፕላስተር ፈጥረዋል። በተለይ ለከባድ የባክቴሪያ ኢንፌክሽኖች ሕክምና የመጨረሻ አማራጭ በሆነው ቫንኮሚሲን ላይ አተኩረው ነበር። ቫንኮምይሲን ጠባብ የሕክምና ክልል አለው, በሽተኛውን ሳይጎዳ ውጤታማ ህክምናን ለማረጋገጥ የማያቋርጥ ክትትል ወሳኝ ያደርገዋል.
የሲንሰሩ ሲስተም የኢንሱሊን ብዕር አይነት ማይክሮኒየሎችን ከናኖስኬል ዳሳሾች ጋር በማጣመር ይጠቀማል። ተመራማሪዎቹ አፕታመር በመባል የሚታወቁትን ናኖስኬል ሴንሰሮችን በማይክሮኒየሎች ወለል ላይ ከሚገኙ የወርቅ ሽቦዎች ጋር በኬሚካል አያይዘውታል። እነዚህ አፕታመሮች ከቫንኮሚሲን ጋር ሲገናኙ ቅርፁን የሚቀይሩ የዲ ኤን ኤ ሰንሰለቶች ሲሆኑ በሴንሰር ሲስተም የተገኘውን የኤሌክትሪክ ፍሰት ይጎዳሉ።
ቡድኑ የማይክሮኔል ዳሳሾችን በሳላይን መፍትሄ በተሳካ ሁኔታ በሰውነት ውስጥ ያለውን ሁኔታ በመምሰል እንዲሁም ባልተቀላቀለ ላም ደም ውስጥ ሞክሯል። ስርዓቱ በሁለቱም ሁኔታዎች ውስጥ ቫንኮሚሲን መኖሩን ማወቅ ችሏል. ተመራማሪዎቹ በሰውነት ውስጥ ከገቡ በኋላ ተግባሩን ለመገምገም ሴንሰሩን በአሳማ ቆዳ ውስጥ አስገብተዋል.
የዚህ ቴክኖሎጂ የወደፊት አተገባበር በኢንፌክሽን ወቅት ከፍተኛ ለውጥ የሚያደርጉ እንደ ሳይቶኪን ያሉ ሌሎች ሞለኪውሎችን መከታተልን ሊያካትት ይችላል። በእውነተኛ ጊዜ ለውጦችን የመከታተል ችሎታ ምርመራን ያፋጥናል እና በድንገተኛ ሁኔታዎች ውስጥ ይረዳል።
ተመራማሪዎቹ እያነሱ ያሉት አንዱ ተግዳሮት በደም እና በቆዳ ውስጥ ባሉ ንጥረ ነገሮች ምክንያት የሚፈጠር የምልክት ጣልቃ ገብነት ነው። በደም መርጋት ውስጥ የተሳተፈውን ፋይብሪኖጅንን ለጣልቃገብነት ዋነኛ መንስኤ የሆነውን ሞለኪውል ለይተው አውቀዋል። እነዚህን ምክንያቶች መረዳት እና ማቃለል የሴንሰሩን ስርዓት ትክክለኛነት ያሻሽላል.
ይህ የማይክሮኔል ሴንሰር ሲስተም የመድኃኒት ደረጃዎችን በሚቆጣጠርበት መንገድ ላይ ለውጥ የማድረግ አቅም አለው፣ ይህም ግላዊ እና ቅጽበታዊ ሕክምናዎችን ይፈቅዳል።
ምንጮች:
- ባዮሴንሰር እና ባዮኤሌክትሮኒክስ ጆርናል፡ አሌክስ ኤም ዳውንስ፣ አዳም ቦሎትስኪ፣ ብራያን ኤም. ዌቨር እና ሌሎችም። የማይክሮኔል ኤሌክትሮኬሚካላዊ አፕታመር ላይ የተመሰረተ ዳሰሳ፡ የእውነተኛ ጊዜ ትናንሽ ሞለኪውል መለኪያዎች ሴንሰር-የተከተተ፣ ለንግድ-የሚገኙ አይዝጌ ብረት ማይክሮኔልሎችን በመጠቀም። DOI፡ 10.1016/j.bios.2023.115408