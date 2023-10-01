ለቀጣይ የግሉኮስ ክትትል አዲስ የሚለብስ ፕላስተር

ከፔን ስቴት ዩኒቨርሲቲ የተመራማሪዎች ቡድን በሰው ላብ ውስጥ ያለውን የግሉኮስ መጠን መለየት የሚችል፣ እንዲሁም የሰውነት ሙቀትን እና የፒኤች መጠንን የሚቆጣጠር ተለባሽ ፕላስተር ሠርቷል። ላብ የማያቋርጥ ክትትል ለሰው ልጅ ጤና በተለይም በሰውነት ውስጥ ያለው የግሉኮስ መጠን ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣል።
ተለባሹ ሴንሰር በላብ ውስጥ ያለውን የግሉኮስ መጠን ለማወቅ በሌዘር የተሻሻለ graphene nanocomposite ቁስ ይጠቀማል። ይህ ቁሳቁስ በእውነተኛ ጊዜ እና ወራሪ ያልሆነ ባዮማርከርን ለመለየት ያስችላል። ከዚህ ቀደም የላብ ባዮሴንሰር ዝቅተኛ የባዮማርከር ትኩረት ደረጃዎችን እና እንደ ፒኤች፣ ጨዋማነት እና የሙቀት መጠን ባሉ ሁኔታዎች ላይ ያለውን ልዩነት በመለየት ረገድ ውስንነቶች አጋጥሟቸዋል። ነገር ግን፣ ይህ ልብ ወለድ መሳሪያ ለተለዋዋጭነት በሂሳብ እና የግሉኮስ መጠንን በተለይ ለሳምንታት በመለካት እነዚህን ገደቦች አልፏል።
የሌዘር ህክምናን በመጠቀም ተመራማሪዎቹ የናኖኮምፖዚት ቁሳቁሶችን "አግግሎሜሽን" መከላከል ችለዋል, አፈፃፀሙን ያሳድጋል. መሣሪያው እንደ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና አመጋገብ ባሉ እንቅስቃሴዎች ምክንያት የሚከሰተውን የላብ፣ የፒኤች እና የሰውነት ሙቀት መለዋወጥ ግምት ውስጥ ያስገባ ሲሆን ይህም ለግሉኮስ መለኪያ ትክክለኛ ልኬት ይሰጣል።
የሚለብሰው ፕላስተር በግምት ከፖስታ ቴምብር ሁለት እጥፍ የሚያህል ሲሆን በቆዳው ላይ በማጣበቂያ ቴፕ ይለጠፋል። በገመድ አልባ የተሰበሰበ መረጃን ወደ ኮምፒዩተር ወይም ተንቀሳቃሽ መሳሪያ ለእውነተኛ ጊዜ ክትትል እና ትንተና ያስተላልፋል።
አነፍናፊው ረዘም ላለ ጊዜ ጉልህ የሆነ ስሜትን እና መረጋጋትን ያሳያል ፣ ይህም ዝቅተኛ ዋጋ ያለው እና በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ ላብ ላይ የማያቋርጥ ትንታኔ ለማድረግ ምቹ መድረክ ያደርገዋል። ይህ ፈጠራ ለግለሰብ እና ለህዝብ ጤና፣ ለግል የተበጀ ህክምና እና ትክክለኛ አመጋገብ ትልቅ አቅም አለው።
በአጠቃላይ ተለባሽ ፕላስተር ለተከታታይ የግሉኮስ ክትትል ቀልጣፋ እና አስተማማኝ መፍትሄ ይሰጣል ይህም ለግለሰቦች በእውነተኛ ጊዜ ጤንነታቸውን የሚቆጣጠርበት ምቹ እና ትክክለኛ ዘዴን ይሰጣል።
ምንጮች:
- IANS (ምንም ዩአርኤል አልተሰጠም)