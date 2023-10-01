የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

ለቀጣይ የግሉኮስ ክትትል አዲስ የሚለብስ ፕላስተር

ByMampho Brescia

ጥቅምት 1, 2023
ለቀጣይ የግሉኮስ ክትትል አዲስ የሚለብስ ፕላስተር

ከፔን ስቴት ዩኒቨርሲቲ የተመራማሪዎች ቡድን በሰው ላብ ውስጥ ያለውን የግሉኮስ መጠን መለየት የሚችል፣ እንዲሁም የሰውነት ሙቀትን እና የፒኤች መጠንን የሚቆጣጠር ተለባሽ ፕላስተር ሠርቷል። ላብ የማያቋርጥ ክትትል ለሰው ልጅ ጤና በተለይም በሰውነት ውስጥ ያለው የግሉኮስ መጠን ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣል።

ተለባሹ ሴንሰር በላብ ውስጥ ያለውን የግሉኮስ መጠን ለማወቅ በሌዘር የተሻሻለ graphene nanocomposite ቁስ ይጠቀማል። ይህ ቁሳቁስ በእውነተኛ ጊዜ እና ወራሪ ያልሆነ ባዮማርከርን ለመለየት ያስችላል። ከዚህ ቀደም የላብ ባዮሴንሰር ዝቅተኛ የባዮማርከር ትኩረት ደረጃዎችን እና እንደ ፒኤች፣ ጨዋማነት እና የሙቀት መጠን ባሉ ሁኔታዎች ላይ ያለውን ልዩነት በመለየት ረገድ ውስንነቶች አጋጥሟቸዋል። ነገር ግን፣ ይህ ልብ ወለድ መሳሪያ ለተለዋዋጭነት በሂሳብ እና የግሉኮስ መጠንን በተለይ ለሳምንታት በመለካት እነዚህን ገደቦች አልፏል።

የሌዘር ህክምናን በመጠቀም ተመራማሪዎቹ የናኖኮምፖዚት ቁሳቁሶችን "አግግሎሜሽን" መከላከል ችለዋል, አፈፃፀሙን ያሳድጋል. መሣሪያው እንደ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና አመጋገብ ባሉ እንቅስቃሴዎች ምክንያት የሚከሰተውን የላብ፣ የፒኤች እና የሰውነት ሙቀት መለዋወጥ ግምት ውስጥ ያስገባ ሲሆን ይህም ለግሉኮስ መለኪያ ትክክለኛ ልኬት ይሰጣል።

የሚለብሰው ፕላስተር በግምት ከፖስታ ቴምብር ሁለት እጥፍ የሚያህል ሲሆን በቆዳው ላይ በማጣበቂያ ቴፕ ይለጠፋል። በገመድ አልባ የተሰበሰበ መረጃን ወደ ኮምፒዩተር ወይም ተንቀሳቃሽ መሳሪያ ለእውነተኛ ጊዜ ክትትል እና ትንተና ያስተላልፋል።

አነፍናፊው ረዘም ላለ ጊዜ ጉልህ የሆነ ስሜትን እና መረጋጋትን ያሳያል ፣ ይህም ዝቅተኛ ዋጋ ያለው እና በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ ላብ ላይ የማያቋርጥ ትንታኔ ለማድረግ ምቹ መድረክ ያደርገዋል። ይህ ፈጠራ ለግለሰብ እና ለህዝብ ጤና፣ ለግል የተበጀ ህክምና እና ትክክለኛ አመጋገብ ትልቅ አቅም አለው።

በአጠቃላይ ተለባሽ ፕላስተር ለተከታታይ የግሉኮስ ክትትል ቀልጣፋ እና አስተማማኝ መፍትሄ ይሰጣል ይህም ለግለሰቦች በእውነተኛ ጊዜ ጤንነታቸውን የሚቆጣጠርበት ምቹ እና ትክክለኛ ዘዴን ይሰጣል።

ምንጮች:
- IANS (ምንም ዩአርኤል አልተሰጠም)

By Mampho Brescia

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

ህንድ በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አቅራቢያ ዕደ-ጥበብን በተሳካ ሁኔታ ዘረጋች።

ጥቅምት 1, 2023 Mampho Brescia
ሳይንስ

ቻይና የጨረቃ ግንኙነትን ለመደገፍ ኩዌኪያኦ-2ን ልትጀምር ነው።

ጥቅምት 1, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ሳይንስ

ለባዮማርከር ማወቂያ በጣም ስሜታዊ እና የተረጋጋ ተለዋዋጭ ኤሌክትሮኬሚካል ዳሳሽ

ጥቅምት 1, 2023 Mampho Brescia

አመለጠዎት

ሳይንስ

ህንድ በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አቅራቢያ ዕደ-ጥበብን በተሳካ ሁኔታ ዘረጋች።

ጥቅምት 1, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ቻይና የጨረቃ ግንኙነትን ለመደገፍ ኩዌኪያኦ-2ን ልትጀምር ነው።

ጥቅምት 1, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ለቀጣይ የግሉኮስ ክትትል አዲስ የሚለብስ ፕላስተር

ጥቅምት 1, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ለባዮማርከር ማወቂያ በጣም ስሜታዊ እና የተረጋጋ ተለዋዋጭ ኤሌክትሮኬሚካል ዳሳሽ

ጥቅምት 1, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች