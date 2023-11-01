በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ አዲስ የውሃ ማከፋፈያ ስርዓት ለጨረቃ ፍለጋ መንገዱን ይጠርጋል

ለወደፊት የጨረቃ አሰሳ ጉልህ እርምጃ፣ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (ISS) ላይ አዲስ የውሃ ማከፋፈያ ስርዓት ተዘርግቷል። በሌይዶስ የተገነባው ስርዓቱ የጠፈር ተመራማሪዎች ጨረቃን እንደ የናሳ የአርጤምስ ፕሮግራም አካል አድርገው ሲቃኙ የሚያጋጥሟቸውን ፈተናዎች ለመፍታት ያለመ ነው።
በሰፊ የውስጥ ክፍል የሚታወቀው አይኤስኤስ ለጠፈር ተጓዦች ለተለያዩ እንቅስቃሴዎች በቂ ቦታ ይሰጣል። ነገር ግን፣ የአርጤምስ ተልእኮዎች ጠፈርተኞች በኦሪዮን የጠፈር መንኮራኩር፣ የጨረቃ ማረፊያ ተሽከርካሪዎች እና በታቀደው የጌትዌይ የጠፈር ጣቢያ በጨረቃ ምህዋር ውስጥ ካሉ ትናንሽ ቦታዎች ጋር እንዲላመዱ ይጠይቃሉ። በውጤቱም, ከምግብ ማዘጋጃ ጣቢያዎች እስከ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መሳሪያዎች ሁሉም ነገር መቀነስ ያስፈልጋል.
በኦገስት 1፣ 2023 ለአይኤስኤስ የቀረበው አዲሱ የመጠጥ ውሃ ማከፋፈያ የማሻሻያ እና የጨረቃ ቴክኖሎጂ ማሳያ አካል ነው። በአርጤምስ ተልእኮዎች ጊዜ የሚጠበቁ ቁልፍ ተግዳሮቶችን ይፈታል፣ ለምሳሌ ረዘም ያለ የውሃ መቆራረጥ ጊዜ እና ውስን የህይወት ጉዳዮች። በላይዶስ የዲቪዥን ስራ አስኪያጅ ዲቦራ ዌልስ ስኬቱን አጉልተው ገልጸው ስርዓቱ ለወደፊት የጨረቃ ተልእኮዎች የሚያበረክተውን አስተዋፅኦ አጽንኦት ሰጥተዋል።
በአዲሱ ማከፋፈያ አተገባበር፣ የአይኤስኤስ የጠፈር ተጓዦች የሩስያ ዝቬዝዳ ሞጁል፣ የዩኤስ አንድነት መስቀለኛ መንገድ እና የUS Destiny ሞጁሉን ጨምሮ በተለያዩ ቦታዎች የሚጠጣ ውሃ ማግኘት ችለዋል። የሰራተኞች ቁጥር በጠፈር ጣቢያው ላይ ማደጉን ስለሚቀጥል ይህ የተስፋፋ አቅም ወሳኝ ነው።
የውሃ ማከፋፈያዎች ለጠፈር ተጓዦች የመጠጥ ውሃ፣ ለደረቅ ምግብ እርጥበት እና ለሳይንሳዊ ሙከራዎች ድጋፍ በመስጠት ለጠፈር ተልእኮዎች ለትውልዶች ወሳኝ አካል ናቸው። ላይዶስ የአውሮፕላኑ አባላት ስርዓቱን በDestiny ሞጁል ውስጥ ለማዘጋጀት አራት ሰዓት ያህል እንደፈጀባቸው ይገምታል። ሂደቱ የተለያዩ እርምጃዎችን አካቷል፣ ለምሳሌ ክፍሉን ከማከማቻ ውስጥ ማስወገድ፣ ኬብሎችን እና ቱቦዎችን ማገናኘት እና ቼኮች እና ማረጋገጫዎችን ማከናወን።
ይህ አዲስ የውሃ ማከፋፈያ ካለፉት ትውልዶች ጋር ሲነፃፀር ብዙ ማሻሻያዎችን ያስተዋውቃል። ስርዓቱ የውሃ ማሞቂያ የኃይል ፍጆታን በመቀነስ የበለጠ የተመቻቸ ማሞቂያ ያሳያል። እንዲሁም የቴሌሜትሪ መረጃን ወደ ሚሽን ቁጥጥር መላክ ይችላል፣ ይህም የመሬት ሰራተኞች ከርቀት ማስተካከያ እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል፣ የጠፈር ተመራማሪዎች በጠፈር ላይ የሚቆዩበትን ጊዜ ይቀንሳል። እነዚህ እድገቶች ኃይል እና ጊዜ ውስን በሆኑባቸው የጨረቃ ተልዕኮዎች በዋጋ ሊተመን የማይችል ይሆናል።
ከዚህም በላይ ስርዓቱ ባዮሳይድ ህክምና እና አልትራቫዮሌት ጨረሮችን በመጠቀም ፀረ-ተህዋሲያን ማይክሮቦችን በማስወገድ ውሃን ለማከም የታጠቁ ነው. ማከፋፈያው ከናሳ የሽንት መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል ስርዓት ጋር የተገናኘ በመሆኑ ይህ አቅም ወሳኝ ነው። የኤጀንሲው የአካባቢ ቁጥጥር እና የህይወት ድጋፍ ስርዓት በአይኤስኤስ ውስጥ በሽንት ማቀነባበሪያ መገጣጠሚያ ላይ በመመርኮዝ ሊጠጣ የሚችል ውሃ ከሽንት በሚያስደንቅ 98% የውሃ ማገገሚያ ፍጥነት ያገኛል።
ይህ ፈጠራ ያለው የሽንት መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል ቴክኖሎጂ በተጨማሪም ውሃን ከመሬት ማጓጓዝ የማይጠቅመውን የጠፈር ምርምር ለማድረግ ጠቃሚ ይሆናል። በዘላቂ የሀብት አጠቃቀም ላይ ትልቅ ምዕራፍን ይወክላል እና ጠፈርተኞች በፕላኔቶች መካከል በሚደረጉ ተልዕኮዎች ውሃ እንዲቆጥቡ ያስችላቸዋል።
ላይዶስ በቧንቧ አርክቴክቸር እና በአዲሱ አከፋፋይ ዲዛይን ላይ ጉልህ ማሻሻያ አድርጓል። የተስተካከሉ የቧንቧ መስመሮች ባዮፊልሞች እና ረቂቅ ተሕዋስያን እንዲከማቹ የሚያስችላቸውን "የሞቱ እግሮችን" ያስወግዳል. እነዚህን የማቆሚያ ነጥቦችን በማስወገድ አዲሱ ንድፍ የፈሳሽ ፍሰትን ያሻሽላል እና ለጥቃቅን ተህዋሲያን እድገት አካባቢዎችን ይቀንሳል።
የአይኤስኤስ የውሃ ማከፋፈያው የወደፊቱ የጨረቃ ስሪት ትክክለኛ ቅጂ ባይሆንም ለስርዓቱ ዲዛይን እና ተግባራዊነት ንድፍ ያቀርባል። ናሳ እ.ኤ.አ. በ2020ዎቹ መገባደጃ ላይ እና ከዚያ በላይ ለሚያደርጉ ጥልቅ የጠፈር ተልእኮዎች እንዳቀደ፣ የዚህ ቴክኖሎጂ በአይኤስኤስ ላይ ማሳየቱ ሊሻሻል ለሚችለው ማሻሻያ ማረጋገጫ ሆኖ ያገለግላል። የአርጤምስ ተልእኮዎችን እና የናሳን ሰፊ ጨረቃን ወደ ማርስ አርክቴክቸር ለመደገፍ የሚያስፈልገውን ሃርድዌር ለማዳበር አስተዋፅኦ ያደርጋል።
አርጤምስ 1 ቀድሞ የተጠናቀቀ እና አርጤምስ 2 በ2024 መገባደጃ ላይ ጠፈርተኞችን በጨረቃ ዙሪያ ልትልክ ስትል፣ አዲሱ የውሃ ማከፋፈያ መትከል ናሳ የጨረቃን ፍለጋን ለማራመድ ያለውን ቁርጠኝነት ያጎላል። ኤጀንሲው ለአርጤምስ 3 እና ለተከታታይ ተልዕኮዎች ሲዘጋጅ፣ እንደ የውሃ ማከፋፈያው ያሉ የፈጠራ ቴክኖሎጂዎች ውህደት የሰው ልጅ በጨረቃ ላይ ዘላቂ እና ረጅም ጊዜ የመቆየት ግብ ላይ ያደርገናል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡- በአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ ያለው አዲሱ የውሃ ማከፋፈያ አላማ ምንድን ነው?
መ፡ አዲሱ የውሃ ማከፋፈያ አላማ የጠፈር ተመራማሪዎች በጨረቃ ፍለጋ ወቅት የሚያጋጥሟቸውን ፈተናዎች እንደ NASA የአርጤምስ ፕሮግራም አካል ነው። በጠፈር ውስጥ የውሃ ፍላጎቶች የበለጠ የታመቀ እና የተመቻቸ መፍትሄ ይሰጣል እና ለወደፊቱ የጨረቃ ተልእኮዎች ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል የቴክኖሎጂ ማሳያ ሆኖ ያገለግላል።
ጥ፡ አዲሱ የውሃ ማከፋፈያ የጠፈር ተጓዦች በአይኤስኤስ እና በጨረቃ ተልእኮዎች ላይ እንዴት ይጠቅማቸዋል?
መ: የውሃ ማከፋፈያው የጠፈር ተጓዦችን በአይኤስኤስ ተጨማሪ ቦታዎችን ያቀርባል, ይህም የሚጠጣ ውሃ ለማግኘት, እየጨመረ የሚሄደውን የሰራተኞች ቁጥር ያስተናግዳል. በተጨማሪም የኃይል ፍጆታ እና የርቀት ቴሌሜትሪ የመሳሰሉ ማሻሻያዎችን ያቀርባል, ይህም ኃይል እና ጊዜ ውስን በሆነባቸው የጨረቃ ተልዕኮዎች ውስጥ ሀብቶችን ለመቆጠብ ወሳኝ ይሆናል.
ጥ፡- የሽንት መልሶ ጥቅም ላይ የሚውለው ሥርዓት በውኃ ማከፋፈያው ተግባር ውስጥ ምን ሚና ይጫወታል?
መ: የውሃ ማከፋፈያው ከናሳ የሽንት መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል ስርዓት ጋር የተገናኘ ሲሆን ይህም ከሽንት ውስጥ ሊጠጣ የሚችል ውሃ በቫኩም distillation ያገግማል። ይህ ቴክኖሎጂ ውሃን በከፍተኛ ሁኔታ ይቆጥባል እና በጥልቅ የጠፈር ተልዕኮዎች ወቅት ከፍተኛ መጠን ያለው ውሃ ከምድር ላይ የማጓጓዝ አስፈላጊነትን ያስወግዳል።
ጥ፡- አዲሱ የውሃ ማከፋፈያ በህዋ ላይ ዘላቂ የተፈጥሮ ሃብት አጠቃቀምን እንዴት ያበረክታል?
መ፡ ውሃን በባዮሳይድ ህክምና እና በአልትራቫዮሌት ንጽህና በማከም የውሃ ማከፋፈያው ለጠፈር ተጓዦች ከፍተኛ ጥራት ያለው የመጠጥ ውሃ ያረጋግጣል። ይህ ችሎታ ከሽንት መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል ስርዓት ጋር ተዳምሮ ዘላቂ የሀብት አጠቃቀምን ያስችላል እና ከመሬት በሚላኩ የውሃ ጭነት ላይ ያለውን ጥገኝነት ይቀንሳል።
ጥ፡ አዲሱ የውሃ ማከፋፈያ የወደፊት ጥልቅ የጠፈር ተልዕኮዎችን እንዴት ይደግፋል?
መ: የውሃ ማከፋፈያ ቴክኖሎጂ በአይኤስኤስ ላይ ማሳየቱ ለወደፊቱ ጥልቅ የጠፈር ተልእኮዎች ጥቅም ላይ እንዲውል ማረጋገጫ ሆኖ ያገለግላል። በዚህ ማሳያ በኩል የተማሩት ትምህርቶች እና ማሻሻያዎች የአርጤምስ ተልእኮዎችን እና የናሳን ሰፊ ጨረቃን ወደ ማርስ አርክቴክቸር ለመደገፍ የሚያስፈልጉትን ሃርድዌር ለማዘጋጀት አስተዋፅኦ ያደርጋሉ።