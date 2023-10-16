ለአይጦች አዲስ ምናባዊ እውነታ የጆሮ ማዳመጫ የነርቭ መንገድ ምርምርን ያሻሽላል

አዲስ የቅድመ-ህትመት ህትመት በተለይ ለአይጥ ተብሎ የተነደፈ ምናባዊ እውነታ (VR) የጆሮ ማዳመጫ እድገትን ያሳያል። ይህ ፈጠራ መሳሪያ፣ MouseGoggles፣ ከባህላዊ አወቃቀሮች ጋር ሲነጻጸር የበለጠ መሳጭ ልምድን የሚሰጥ እና ተመራማሪዎች ውስብስብ በሆኑ ባህሪያት ውስጥ ስላሉት የነርቭ ጎዳናዎች ጥልቅ ግንዛቤ እንዲያገኙ የመርዳት አቅም አለው።
በአሁኑ ጊዜ ሳይንቲስቶች የነቃ አይጥ የአንጎል እንቅስቃሴን ለመከታተል በተለምዶ የራስ ቅሉን ክፍል በመስታወት መስኮት በመተካት እንስሳውን በአጉሊ መነጽር ይጠብቃሉ። ይህንን ዘዴ ከምናባዊ አካባቢ ጋር በማጣመር የነርቭ ሳይንቲስቶች ከአሰሳ ጋር የተያያዙ የነርቭ አውታረ መረቦችን ማጥናት ይችላሉ። ነገር ግን፣ በመጀመሪያ ለሰው ጥቅም የታሰቡት ማሳያዎች ውድ ናቸው እና አይጦችን የመለየት አቅም በላይ የሆነ ጥራት አላቸው።
ለዚህ ፈተና ምላሽ ለመስጠት ተመራማሪዎች MouseGogglesን በተለይ ለአይጥ ተብሎ የተነደፈውን ቪአር ማዳመጫ ሠርተዋል። ይህ መሳሪያ የሰው ጆሮ ማዳመጫዎችን የሚመስል ሲሆን ሁለት ክብ ማሳያዎችን፣ ሌንሶችን እና በ3-ል የታተመ መዋቅር ውስጥ የታሸገ የኮምፒዩተር ሲስተምን ያቀፈ ነው። ከተለምዷዊ ባለከፍተኛ ጥራት ማሳያዎች በተለየ መልኩ MouseGoggles በመጀመሪያ ለስማርት ሰዓቶች የተነደፉ ዝቅተኛ ጥራት ያላቸውን ስክሪኖች ይጠቀማል፣ይህም አይጡን የቪዲዮ ጌም ሶፍትዌርን በመጠቀም ወደተፈጠረ ምናባዊ አካባቢ ነው።
በጥናት ቡድኑ የተካሄደው ሙከራ የMouseGoggles የጆሮ ማዳመጫ የለበሱ አይጦች በእይታ ኮርቴክስ ውስጥ ከባህላዊ ዝግጅቶች ጋር ተመሳሳይ የሆነ የነርቭ እንቅስቃሴን ያሳያሉ። ለተወሰኑ ቦታዎች ምላሽ የሚሰጡ የነርቭ ሴሎች የሆኑት የቦታ ህዋሶች መነቃቃት በምናባዊ አከባቢ ውስጥ በሚጓዙ አይጦች ውስጥም ተገኝቷል። እነዚህ ግኝቶች አይጦቹ የቦታ መማሪያ ተግባርን ሲያከናውኑ ምናባዊ ቦታዎችን መለየት እንደቻሉ ይጠቁማሉ።
የMouseGoggles የጆሮ ማዳመጫ ለአይጦቹ የበለጠ አሳታፊ ልምድን ይሰጣል፣ ይህም በሙከራ ጊዜ የበለጠ ተፈጥሯዊ ባህሪ እንዲኖራቸው ያስችላቸዋል። ይህ የሥልጠና ጊዜን እና አይጦች የማይንቀሳቀሱትን በራስ-ቋሚ ማዋቀር አስፈላጊነትን ሊቀንስ ይችላል። መሣሪያው ወጪ ቆጣቢ ነው፣ ዋጋውም ከ200 ዶላር ያነሰ፣ በቀላሉ ሊደረስባቸው የሚችሉ ክፍሎችን እና የመስመር ላይ የመሰብሰቢያ መመሪያን በመጠቀም ነው።
ከMouseGoggles በስተጀርባ ያሉት ተመራማሪዎች ከኒውሮሳይንስ ማህበረሰብ በተሰጡ አስተያየቶች ላይ በመመርኮዝ በነጻ የሚራመዱ አይጦችን ለማስተናገድ ቀለል ያሉ እና አነስተኛ የጆሮ ማዳመጫ ስሪቶችን በማዘጋጀት ላይ ትኩረት አድርገዋል።
ምንጮች፡- የለም።