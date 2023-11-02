አዲስ ጥናት ለኮራል ክሊኒንግ እምቅ መፍትሄ አሳይቷል።

የአውስትራሊያ የባህር ውስጥ ሳይንስ ተቋም (AIMS) እና የሜልበርን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የኮራል መፋቅን ለመዋጋት ተስፋ ሰጪ መፍትሄ አግኝተዋል። በግሎባል ቻንጅ ባዮሎጂ ላይ የታተመው ጥናቱ እንደሚያመለክተው ጋላክሲያ ፋሲሴኩላሪስ የተባሉ የኮራል ዝርያዎች የአዋቂዎች ስብርባሪዎች የነጣውን ቆዳ በተሻለ ሁኔታ በመቋቋም እና ሲምባዮንትስ በሚባሉ በሙቀት-የተፈጠሩ የአልጌ ሴሎች ሲታከሙ በፍጥነት ይድናሉ።
ቀደም ባሉት ጊዜያት በተፈጥሮ ሙቀትን የሚቋቋሙ ሲምቢዮኖች ላይ ያተኮሩ ጥናቶች በተለየ፣ ይህ ጥናት በላብራቶሪ ውስጥ ለከፍተኛ የሙቀት መጠን በመጋለጥ የሙቀት መቻላቸው በሰው ሰራሽ በሆነ መንገድ ከአስር አመታት በላይ የጨመሩ ሲምቢዮንቶችን ተጠቅሟል። እነዚህ ሙቀት-የተፈጠሩ ሲምቢዮኖች በኬሚካላዊ የነጣው የኮራል ስብርባሪዎች አስተዋውቀዋል።
ውጤቶቹ አስደናቂ ነበሩ። ሲምቢዮኖች ለሁለት አመታት ያህል ከጎልማሳ ኮራሎች ጋር የሲምባዮቲክ ግንኙነት መመስረት ችለዋል. ይህ ሲምባዮሲስ ከቆሻሻ ፈሳሽ በፍጥነት እንዲያገግም ብቻ ሳይሆን እድገታቸው ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ሳያሳድር የኮራል ሙቀት መቻቻልን ከፍ አድርጓል።
መሪ ደራሲ ዶ/ር ዊንግ ያን ቻን ከ AIMS እና ከሜልበርን ዩኒቨርሲቲ እነዚህ በሙቀት-የተዳበሩ የአልጋስ ሲምቢዮንስ ሪፍ መልሶ ማቋቋም ጠቃሚ ግብአት ሊሆኑ እንደሚችሉ ያምናሉ። ይህ አቀራረብ በተለያዩ የኮራል ዝርያዎች እና የህይወት ደረጃዎች ተስፋዎችን ያሳያል.
የዚህ ሲምባዮቲክ ግንኙነት የረዥም ጊዜ መረጋጋት በሙቀት-የተፈጠሩ ሴሎች ለብዙ አመታት የኮራል አስተናጋጆችን ሊጠቅሙ እንደሚችሉ ተስፋ ይሰጣል. ይህ በተለይ በአየር ንብረት ለውጥ የሚመራ የባህር ሙቀት ከፍተኛ ስጋት እና የኮራል ሞት ስለሚያስከትል በጣም አስፈላጊ ነው.
ከፍተኛ ደራሲ ፕሮፌሰር ማዴሊን ቫን ኦፔን የዚህን አቀራረብ ጥቅሞች አፅንዖት ሰጥተዋል, ቀደም ሲል በኮራል እጭ እና ታዳጊዎች ላይ በተደረጉ ጥናቶች የተስተዋሉ ጥቅሞች ለአዋቂዎች ኮራሎችም እንደሚዘጉ ተናግረዋል. ይህ ዘዴ፣ “የታገዘ ዝግመተ ለውጥ” በመባል የሚታወቀው፣ የኮራል ሙቀት መቻቻልን ለማሳደግ በተፈጥሮ የተገኙ የዝግመተ ለውጥ ሂደቶችን በንቃት ማፋጠንን ያካትታል።
በዚህ ጥናት ውስጥ የሚቀጥለው እርምጃ ተመሳሳይ ውጤቶች ከላቦራቶሪ ውጭ ሊገኙ እንደሚችሉ ለማወቅ ቁጥጥር የሚደረግበት የመስክ ሙከራዎችን ያካትታል, በበርካታ የኮራል ዓይነቶች እና በከፍተኛ ደረጃ.
ይህ ጥናት ኮራሎችን ከአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖ ለመጠበቅ AIMS፣ አጋሮቻቸው እና ተባባሪዎቻቸው ለሚያደርጉት ሰፊ ጥረት አስተዋፅኦ ያደርጋል። ልቀትን ከመቀነስ እና ውጤታማ የኮራል ሪፍ አስተዳደር ስልቶችን ከመቀበል በተጨማሪ እንደ ሙቀት-የተፈጠሩ ሲምቢዮንስ ያሉ ጣልቃገብነቶች የአየር ንብረት መቻቻልን እና ለሪፎችን የመቋቋም አቅምን ለማሳደግ ተስፋ ይሰጣሉ።
በየጥ:
ጥ፡ ኮራልን ማላጣት ምንድነው?
መ: የኮራል ክሊኒንግ የሚከሰተው የኮራል ቅኝ ግዛቶች በህብረ ህዋሶቻቸው ውስጥ የሚኖሩትን ሲምባዮቲክ አልጌዎችን ሲያባርሩ እና ይህም ደማቅ ቀለሞቻቸው ሲጠፉ ነው። ይህ ሂደት ብዙውን ጊዜ የሚከሰተው በአካባቢ ጭንቀቶች, በተለይም ከፍ ባለ የውሃ ሙቀት ነው.
ጥ፡ ለምንድነው ኮራል ማላጣትን የሚመለከተው?
መ: ኮራል ሪፎች በማይታመን ሁኔታ አስፈላጊ ሥነ-ምህዳሮች ናቸው፣ ለቁጥር የሚያታክቱ የባህር ዝርያዎች መኖሪያን ይሰጣሉ እና የአካባቢ ኢኮኖሚዎችን በቱሪዝም እና በአሳ ሀብት ይደግፋሉ። ኮራሎች የነጣው መፋቅ ሲያጋጥማቸው፣ ወደ ሞት ሊያመራቸው ይችላል፣ ይህም በመላው ሪፍ ጤና እና ብዝሃ ህይወት ላይ በእጅጉ ይጎዳል።
ጥ፡- በሙቀት-የተፈጠሩ ሲምቢዮንስ መጠቀም ኮራሎችን እንዴት ይረዳል?
መ: በሙቀት-የተዳበሩ ሲምቢዮኖች ከኮራሎች ጋር ሲምባዮቲክ ግንኙነት መመስረት ይችላሉ፣የሙቀት መቻቻላቸውን ያሳድጋል እና ከነጭራሹ ፈጣን ማገገምን ያበረታታል። ይህ በአየር ንብረት ለውጥ የሚመራ የባህር ሙቀት ስጋት ለሚጋፈጡ ሪፎች ጠቃሚ ጊዜ ሊገዛ ይችላል።
ምንጮች:
- የአውስትራሊያ የባህር ሳይንስ ተቋም (AIMS) https://www.aims.gov.au/
- የሜልበርን ዩኒቨርሲቲ; https://www.unimelb.edu.au/
- ዓለም አቀፍ ባዮሎጂ ለውጥ; https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652486