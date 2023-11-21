ግንኙነቱን መግለፅ፡ የአንጎል ሰፊ ምልክቶችን በFacemap መረዳት

የሳይንስ ሊቃውንት ጢስ ሹክሹክታ እስከ አፍንጫቸው መወዛወዝ ድረስ ባለው የማያቋርጥ የአይጦች እንቅስቃሴ ሳባቸው ቆይተዋል። በተመሳሳይም በአእምሮ ውስጥ ያሉ የነርቭ ሴሎች ውጫዊ ተነሳሽነት ወይም የተለየ ተግባር ባይኖርም እንኳ ንቁ ሆነው ይቆያሉ. እነዚህ ድንገተኛ ድርጊቶች በተለያዩ የአንጎል ክልሎች ውስጥ የነርቭ ሴሎች እንዲነቃቁ ያደርሳሉ, ይህም የእነዚህ እንስሳት ቅጽበት-ወደ-ጊዜ እንቅስቃሴዎች ግንዛቤን ይሰጠናል. ሆኖም፣ እነዚህ በአንጎል ውስጥ የተንሰራፉ ምልክቶችን እውነተኛ አጠቃቀም እንቆቅልሽ ሆኖ ይቆያል።
ደስ የሚለው ነገር፣ ፋሲማፕ የሚባል የማሻሻያ መሳሪያ አእምሮ እንዴት በድንገተኛ ባህሪያት የሚመነጩ ምልክቶችን እንደሚተረጉም እና እንደሚጠቀም ላይ አዲስ ብርሃን እየፈነጠቀ ነው። ፌስማፕ በመዳፊት አይን ፣ ዊስክ ፣ አፍንጫ እና አፍ እንቅስቃሴዎች እና በአንጎል ውስጥ ባለው የነርቭ እንቅስቃሴ መካከል ግንኙነት ለመፍጠር ጥልቅ የነርቭ መረቦችን ይጠቀማል። የቁልፍ ነጥብ መከታተያ እና ጥልቅ የነርቭ አውታረ መረብ ኢንኮደርን በማጣመር ይህ ማዕቀፍ ስለ ነርቭ እንቅስቃሴ ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል።
በተፈጥሮ ኒውሮሳይንስ ውስጥ በቅርቡ የታተመ ፋሲፕ ካርታን በኦሮፋሻል ክትትል ላይ የተመሰረተ የነርቭ እንቅስቃሴን ለመቅረጽ እንደ ማዕቀፍ አስተዋውቋል። በHHMI Janelia Research Campus የቡድን መሪ በሆነው በካርሰን ስትሪንገር ፒኤችዲ መሪነት የሚሰራ የድህረ ምረቃ ተማሪ አቲካ ሲዳ ግቡ በተለያዩ የአዕምሮ ክልሎች ውስጥ የሚወከሉትን ባህሪያት ለማወቅ እና ለመረዳት እንደሆነ ገልጿል። እነዚህ እንቅስቃሴዎች ውጤታማ በሆነ መንገድ መከታተል እና ከነርቭ ምልክቶች ጋር እንዴት ሊገናኙ ይችላሉ?
ቀደም ሲል በ Stringer የሚመራው ቡድን በተለያዩ የአይጥ ክፍሎች ውስጥ በዘፈቀደ የሚመስሉ እንቅስቃሴዎች፣በእርግጥም፣በድንገተኛ ባህሪያት የሚመሩ መሆናቸውን ደርሰውበታል። ነገር ግን አእምሮ ይህንን መረጃ እንዴት እንደሚጠቀም መፍታት ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል። ለዚህ ጥያቄ መልስ ለመስጠት ወሳኝ እርምጃ ይህን እንቅስቃሴ የሚያፋጥኑ እንቅስቃሴዎችን መረዳት እና በአንጎል ክልሎች ውስጥ ያለውን ትክክለኛ ውክልና መረዳትን ያካትታል።
ይህንን የእውቀት ክፍተት ለመቅረፍ የምርምር ቡድኑ 2,400 የአይጥ ፊቶችን የቪዲዮ ፍሬሞችን በጥልቀት ተንትኖ ከድንገተኛ ባህሪያት ጋር ከተያያዙ የተለያዩ የፊት እንቅስቃሴዎች ጋር የሚዛመዱ የተለዩ ነጥቦችን መድቧል። በተለይም እንደ መሽኮት፣ ማሳመር እና መላስ ያሉ ግለሰባዊ ባህሪያትን በሚወክሉ 13 ቁልፍ ነጥቦች ላይ አተኩረዋል።
በነርቭ ኔትወርክ ላይ የተመሰረቱ ሞዴሎችን በማዘጋጀት ቡድኑ እነዚህን ቁልፍ ነጥቦች በመዳፊት ፊት ቪዲዮዎች ላይ በተሳካ ሁኔታ አውቋል። በተጨማሪም ፣ ሌላ ጥልቅ የነርቭ አውታረ መረብ ላይ የተመሠረተ ሞዴል በመጠቀም በእነዚህ የፊት እንቅስቃሴዎች እና የነርቭ እንቅስቃሴዎች መካከል ግንኙነቶችን አቋቋሙ። ውጤቱ? ተመራማሪዎች የመዳፊት ድንገተኛ ባህሪያት በተወሰኑ የአንጎል ክልሎች ላይ የነርቭ እንቅስቃሴን እንዴት እንደሚነኩ ለመመስከር የሚያስችላቸው Facemap።
Facemap በቀደሙት ዘዴዎች ላይ ጉልህ ማሻሻያዎችን ያቀርባል፣ ይህም የተሻሻለ ትክክለኛነትን እና የኦሮፋሻል እንቅስቃሴዎችን እና የአይጦችን ባህሪያት በፍጥነት መከታተልን ይሰጣል። በተለይም የመዳፊት ፊቶችን ለመከታተል የተነደፈ እና ሰፊ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ሰርቷል፣ ይህም የተለያዩ የመዳፊት እንቅስቃሴዎችን በትክክል ለመከታተል ያስችላል። ከቀደምት ዘዴዎች ጋር ሲነፃፀር ይህ ኃይለኛ መሳሪያ በአይጦች ውስጥ የነርቭ እንቅስቃሴን በእጥፍ ሊተነብይ ይችላል.
ምርጥ ክፍል? Facemap በቀላሉ የሚገኝ እና ለተጠቃሚ ምቹ ስለሆነ ለሁሉም ተመራማሪዎች ተደራሽ ነው። ባለፈው ዓመት ከተለቀቀ በኋላ በዓለም ዙሪያ ያሉ በርካታ ሳይንቲስቶች መሣሪያውን አውርደው ጥቅሞቹን አግኝተዋል። Facemap የምርምር ሂደቶችን ያቃልላል፣ ተመራማሪዎች በተመሳሳይ ቀን ውስጥ ውጤቶችን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
በማጠቃለያው፣ ፌስማፕ በድንገት በሚፈጠሩ ባህሪያት እና በአንጎል እንቅስቃሴ መካከል ስላለው ውስብስብ ግንኙነት ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ እያመጣ ነው። የጥልቅ ነርቭ ኔትወርኮችን እና የኦሮፋካል ክትትልን ኃይል በመጠቀም ተመራማሪዎች ወደ አንጎል ውስብስብ አሠራር በጥልቀት መመርመር ይችላሉ። ይህ ፈጠራ መሳሪያ የባህሪያትን የነርቭ ውክልና ለመፈተሽ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል እና በኒውሮሳይንስ ውስጥ ተጨማሪ ግኝቶችን ለማግኘት መንገድ ይከፍታል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ Facemap ምንድን ነው?
Facemap የመዳፊትን አይን፣ ጢስካር፣ አፍንጫ እና አፍ እንቅስቃሴዎችን በአንጎል ውስጥ ካለው የነርቭ እንቅስቃሴ ጋር ለማዛመድ ጥልቅ የነርቭ መረቦችን የሚጠቀም መሳሪያ ነው። በተለያዩ የአንጎል ክልሎች ውስጥ ድንገተኛ ባህሪያት የነርቭ ምልክቶችን እንዴት እንደሚነዱ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ጥ፡ Facemap እንዴት ነው የሚሰራው?
የፊት ካርታ ቁልፍ ነጥብ መከታተያ እና ጥልቅ የነርቭ አውታረ መረብ ኢንኮደርን ያካትታል። የተለያዩ ባህሪያትን የሚወክሉ ቁልፍ የፊት ነጥቦችን ለመለየት የመዳፊት ፊቶችን የቪዲዮ ፍሬሞችን ይመረምራል። እነዚህ ቁልፍ ነጥቦች ከነርቭ እንቅስቃሴ ጋር የተቆራኙ ናቸው፣ ይህም ተመራማሪዎች በድንገት በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች እና በአንጎል ሰፊ ምልክቶች መካከል ያለውን ግንኙነት እንዲረዱ ያስችላቸዋል።
ጥ፡ የFacemap ቁልፍ ጥቅሞች ምንድ ናቸው?
Facemap ከቀደምት ዘዴዎች ጋር ሲነፃፀር የኦሮፋሻል እንቅስቃሴዎችን እና ባህሪያትን በመከታተል ረገድ የተሻሻለ ትክክለኛነት እና ፍጥነት ይሰጣል። የነርቭ እንቅስቃሴን በእጥፍ ይተነብያል እና በተለይም የመዳፊት ፊቶችን ለመከታተል የተነደፈ ነው, ይህም በኒውሮሳይንስ መስክ ለተመራማሪዎች ጠቃሚ መሳሪያ ያደርገዋል.
ጥ፡ የፊት ካርታ ምን ያህል ተደራሽ ነው?
Facemap በነጻ የሚገኝ እና ለመጠቀም ቀላል ነው። በዓለም ዙሪያ ያሉ ተመራማሪዎች መሳሪያውን ማውረድ እና በተመሳሳይ ቀን ውጤቶችን ማግኘት ይችላሉ። የእሱ ተደራሽነት እና የተጠቃሚ ወዳጃዊነት የምርምር ሂደቱን ቀላል ያደርገዋል እና ከድንገተኛ ባህሪያት ጋር በተገናኘ የአንጎል እንቅስቃሴ ላይ ተጨማሪ ምርመራዎችን ያመቻቻል።