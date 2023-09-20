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የሳይንስ ሊቃውንት በጠፈር ምርምር ውስጥ የአጥንት መጥፋትን ለመዋጋት ተስፋ ሰጭ መሳሪያ አግኝተዋል

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 20, 2023
የሳይንስ ሊቃውንት በጠፈር ምርምር ውስጥ የአጥንት መጥፋትን ለመዋጋት ተስፋ ሰጭ መሳሪያ አግኝተዋል

የሳይንስ ሊቃውንት በጠፈር ምርምር ወቅት የአጥንት ብክነትን ለመቋቋም መፍትሄዎችን በመፈለግ ረገድ ትልቅ ስኬት አግኝተዋል. የተመራማሪዎች ቡድን የ NELL-1 ሞለኪውል የሕክምና አቅምን ከፍ አድርጓል, የግማሽ ህይወቱን ከ 5.5 ሰዓታት ወደ 15.5 ሰአታት ያራዝመዋል. ይህ ማሻሻያ ሞለኪውሉ ባዮአክቲቭ ሳይጠፋ ለረጅም ጊዜ ውጤታማ ሆኖ እንዲቆይ ያስችለዋል።

የታለመውን ውጤታማነት የበለጠ ለማሳደግ፣ ተመራማሪዎቹ BP-NELL-PEG የሚባል “ብልጥ” ሞለኪውል ፈጥረው የማይነቃነቅ ቢስፎስፎኔት (BP) ሞለኪውልን ከNELL-1 ጋር ባዮኮንጁገዋል። ይህ ሞለኪውል በተለይ በአጥንት ሕብረ ሕዋሳት ላይ ያነጣጠረ ሲሆን ይህም በማይክሮግራቪቲ ውስጥ ረዘም ላለ ጊዜ በሚቆይበት ጊዜ የአጥንት መጥፋትን ለመዋጋት ወሳኝ ነው።

በጆርናል 'npj Microgravity' ላይ የታተመው የጥናቱ ውጤት BP-NELL-PEG ለአጥንት ሕብረ ሕዋስ የላቀ ልዩነት እንዳለው አሳይቷል፣ ይህም ምንም አይነት የጎንዮሽ ጉዳት ሳያስከትል ነው። bisphosphonates በአብዛኛው በአጥንት ሕብረ ሕዋሳት ላይ ከሚያስከትላቸው ጎጂ ውጤቶች ጋር የተቆራኘ በመሆኑ ይህ ትልቅ እድገት ነው።

ተመራማሪዎቹ ግኝታቸው ለወደፊቱ የጠፈር ምርምር በተለይም በማይክሮግራቪቲ ውስጥ ረዘም ላለ ጊዜ መቆየትን ለሚመለከቱ ተልዕኮዎች ትልቅ ተስፋ እንደሚሰጥ ያምናሉ። BP-NELL-PEG የአጥንትን መጥፋት እና የጡንቻኮላክቶሬት መበላሸትን ለመዋጋት ጠቃሚ መሳሪያ ሊሆን ይችላል ብለው ያስባሉ፣በተለይም የተለመደው የመከላከያ ስልጠና በአካል ጉዳት ወይም ሌሎች አቅመ-ቢስ ምክንያቶች የማይቻል ከሆነ።

ጥናቱ ተስፋ ሰጪ ውጤቶችን ቢያሳይም ውጤታማነቱን ለማረጋገጥ ተጨማሪ የሰው ልጅ ጥናቶች ያስፈልጋሉ። እነዚህ ጥናቶች ስኬታማ ሆነው ከቀጠሉ፣ BP-NELL-PEG የጠፈር ተመራማሪዎች በጠፈር ጉዞ ወቅት የአጥንት ኪሳራን የሚዋጉበትን መንገድ ሊለውጥ ይችላል። ይህ ግኝት የጠፈር ተመራማሪዎችን አጠቃላይ ጤና እና ደህንነት ለማሻሻል፣ ለወደፊቱ ስኬታማ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ተልዕኮዎችን የማረጋገጥ አቅም አለው።

ምንጮች:
– ምንጭ አንቀጽ (ዩአርኤል)
- ጆርናል: 'npj ማይክሮግራቪቲ'

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