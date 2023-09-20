በህዋ እና በምድር ላይ የአጥንት መጥፋትን ለመቀነስ ተስፋ ሰጭ ህክምና

የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች፣ ሎስ አንጀለስ (UCLA) ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የጠፈር ጉዞ፣ እንዲሁም በምድራችን ላይ ያለውን የጡንቻኮላክቶሌታል መበላሸት ለመቀነስ የሚያስችል ቴራፒን የሚያሳይ ቴራፒ ፈጥረዋል። በህዋ ውስጥ የጠፈር ተመራማሪዎች የሚያጋጥሟቸው ማይክሮግራቪቲ (ማይክሮግራቪቲ) ከመሬት በ12 እጥፍ የሚበልጥ የአጥንት መጥፋት ያስከትላል፣ ይህም ለአጥንት ጤና ጠንቅ ነው። የ UCLA ቡድን NELL-like ሞለኪውል-1 (NELL-1) ሥርዓታዊ አቅርቦት ይህንን የአጥንት ብክነት ለመቅረፍ ይረዳ እንደሆነ መርምሯል።
NELL-1 ለአጥንት እድገት እና እፍጋት ጥገና ወሳኝ ፕሮቲን ነው። ተመራማሪዎቹ የግማሽ ህይወቱን በማራዘም እና "ብልጥ" የሆነ ሞለኪውል በመፍጠር በተለይ የአጥንት ሕብረ ሕዋሳት ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ሳያሳድሩ የ NELL-1 የሕክምና አቅምን አሻሽለዋል. ግኝቶቹ፣ በጆርናል 'npj Microgravity' ላይ የታተሙት፣ BP-NELL-PEG በመባል የሚታወቀው አዲሱ ሞለኪውል በአጥንት ሕብረ ሕዋሳት ላይ የሚታዩ አሉታዊ ተፅዕኖዎችን ሳያመጣ የላቀ ልዩነት እንዳለው አሳይቷል።
ቺያ ሱ ከዩሲኤላ እንደተናገሩት እነዚህ ግኝቶች ለወደፊቱ የጠፈር ምርምር እንዲሁም በምድር ላይ የአጥንት መጥፋት እና የጡንቻኮላክቶሬት መበላሸትን ለመዋጋት ትልቅ ተስፋ አላቸው። ከፎርሲት ኢንስቲትዩት የመጡት ካንግ ቲንግ አክለውም BP-NELL-PEG በጉዳት ወይም በሌሎች ምክንያቶች የተለመደው የመከላከያ ስልጠና የማይቻል ሲሆን ተስፋ ሰጪ መሳሪያ ሊሆን ይችላል።
በእውነተኛ የቦታ ሁኔታዎች ውስጥ ህክምናውን ለመፈተሽ ተመራማሪዎቹ አይጦችን በመጠቀም ጥናት አካሂደዋል. የረዥም ጊዜ የጠፈር ጉዞን ለመምሰል ግማሾቹ አይጦች ረጅም ዘጠኝ ሳምንታትን በማይክሮግራቪቲ አሳልፈዋል። የቀረው ግማሽ ከ4.5 ሳምንታት በኋላ ወደ ምድር ተመልሷል። ሁለቱም ቡድኖች በ BP-NELL-PEG ወይም በመቆጣጠሪያ ንጥረ ነገር ታክመዋል. ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት በ BP-NELL-PEG የተያዙት አይጦች በአጥንት መፈጠር ላይ ከፍተኛ ጭማሪ አሳይተዋል. በተጨማሪም፣ በሁለቱም በጠፈር እና በመሬት ላይ በሚታከሙ አይጦች ላይ ምንም አይነት የጎንዮሽ ጉዳቶች አልተስተዋሉም።
ይህ ቴራፒ ለወደፊት የጠፈር ተልእኮዎች እምቅ አቅምን ብቻ ሳይሆን በከባድ ኦስቲዮፖሮሲስ እና ሌሎች በምድር ላይ ከአጥንት ጋር በተያያዙ ሁኔታዎች ለሚሰቃዩ ታካሚዎች ጥሩ ህክምና ይሰጣል። እነዚህን ግኝቶች ለማረጋገጥ እና የ BP-NELL-PEG የሕክምና ጥቅሞችን ሙሉ በሙሉ ለመመርመር ተጨማሪ የሰዎች ጥናቶች ያስፈልጋሉ።
ምንጮች:
- የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ, ሎስ አንጀለስ
- Forsyth ተቋም
- npj ማይክሮግራቪቲ