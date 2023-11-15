አዲስ ዘዴ ቶፖሎጂን የአክሲዮን ገበያ ብጥብጥ ለመተንበይ ይጠቀማል

ጆርናል ኦፍ ፋይናንሺያል ኤንድ ዳታ ሳይንስ ላይ በቅርቡ የታተመ እጅግ አስደናቂ ጥናት በአስቸጋሪ ጊዜያት የስቶክ ገበያን ተለዋዋጭነት ለመተንበይ የሚያስችል አዲስ ዘዴ አስተዋውቋል። በኔዘርላንድ በሚገኘው ሃን አፕላይድ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ የአለም አቀፍ የንግድ ትምህርት ቤት ተመራማሪ የሆኑት ሁጎ ጎባቶ ሱቶ የስቶክ ገበያ ባህሪን በተሻለ ለመረዳት እና ለመተንበይ የቶፖሎጂካል ጅራት ጥገኝነት ንድፈ ሃሳብ አዳብረዋል።
ቀጣይነት ያለው ሆሞሎጂ (PH) መረጃን በማካተት፣ የሱቶ ዘዴ የአክሲዮን ገበያ ተለዋዋጭነትን ለመተንበይ የመስመራዊ ያልሆኑ እና የነርቭ አውታር ሞዴሎችን ትክክለኛነት በእጅጉ ያሻሽላል። ይህ ግኝት በገበያ ውስጥ ሁከትና ውዥንብርን ለመከታተል ለሚፈልጉ ባለሀብቶች እና የፋይናንስ ባለሙያዎች ሰፊ አንድምታ ሊኖረው ይችላል።
ባህላዊ አመላካቾች የፋይናንስ ሁከት ጊዜዎችን ለመለየት በተለመደው የአክሲዮን ተመላሾች አማካኝ ርቀት ላይ ተመስርተዋል። ይሁን እንጂ ይህ አካሄድ በ "የልኬት እርግማን" ይሰቃያል, ይህም በመረጃው ውስጥ ውስብስብ እና ያልተለመዱ ግንኙነቶችን ለመለየት አስቸጋሪ ያደርገዋል. የልኬቶች ብዛት (እንደ አክሲዮኖች) እየጨመረ በሄደ ቁጥር አማካይ ርቀት ትርጉሙን ያጣል, ይህም የገበያ ባህሪን በትክክል ለመተንበይ ውጤታማ አይሆንም.
በሌላ በኩል፣ የሱቶ ቶፖሎጂካል ጅራት ጥገኝነት ንድፈ ሃሳብ የPH መረጃን በመጠቀም እነዚህን ገደቦች ያሸንፋል። ይህ ዘዴ የWD ወይም L^n ቋሚ የመሬት ገጽታ ደንቦችን በመተግበር የመጠን እርግማንን ያስወግዳል። በቅርብ ጥናቶች የPH መረጃን በተሳካ ሁኔታ በመተግበር የአክሲዮን ገበያን ብጥብጥ ለመተንበይ በጣም ተወዳጅ ምርጫ እየሆነ ነው።
የዚህ ጥናት ጠቀሜታ በአብስትራክት የቶፖሎጂ መስክ እና በተጨባጭ የፋይናንስ ዓለም መካከል ባለው ውህደት ላይ ነው። የPH መረጃን እና ቶፖሎጂካል ፅንሰ-ሀሳቦችን በመጠቀም ተመራማሪዎች በአስቸጋሪ ጊዜያት ስለ ገበያ ባህሪ አዲስ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ። የሱቶ ግኝቶች ለወደፊት ምርምር አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታሉ እና ለባለሀብቶች የገበያ ተለዋዋጭነትን ለመገመት እና ለመለማመድ ኃይለኛ መሳሪያ ያቀርባል.
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
የመጠን እርግማን ምንድን ነው?
የልኬት እርግማን የሚያመለክተው ከከፍተኛ መጠን መረጃ ጋር ሲገናኝ የሚነሱ ተግዳሮቶችን ነው። የልኬቶች ብዛት እየጨመረ በሄደ ቁጥር በሁለቱ ነጥቦች መካከል ያለው ርቀት ያነሰ ትርጉም ስለሚኖረው በመረጃ ቋቱ ውስጥ ያሉትን ንድፎችን ወይም ግንኙነቶችን ለመለየት አስቸጋሪ ያደርገዋል።
ቀጣይነት ያለው ግብረ ሰዶማዊነት ትንበያን እንዴት ያሻሽላል?
ቀጣይነት ያለው ሆሞሎጂ (PH) በተለያዩ ሚዛኖች ውስጥ ያሉ ባህሪያትን እና አወቃቀሮችን የሚይዝ የሂሳብ ማዕቀፍ ነው። የPH መረጃን ወደ ትንበያ ሞዴሎች በማካተት ውስብስብ እና መስመር ላይ ያልሆኑ ግንኙነቶችን መለየት ተችሏል፣ ይህም በአስጨናቂ ወቅቶች የስቶክ ገበያ ተለዋዋጭነት ትንበያዎችን ትክክለኛነት ያሳድጋል።
ቶፖሎጂ በፋይናንስ ውስጥ ለምን አስፈላጊ ነው?
ቶፖሎጂ በዳታ ስብስቦች ቅርፅ እና መዋቅር ላይ በማተኮር በፋይናንሺያል መረጃ ላይ ልዩ እይታን ይሰጣል። ቶፖሎጂካል ፅንሰ-ሀሳቦችን በመጠቀም ተመራማሪዎች በፋይናንሺያል ገበያዎች ውስጥ የተደበቁ ንድፎችን እና ግንኙነቶችን ሊያሳዩ ይችላሉ፣ ይህም ስለ የአክሲዮን ገበያ ባህሪ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እና የበለጠ ትክክለኛ ትንበያዎችን ያመጣል።