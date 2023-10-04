ትክክለኝነት ኦንኮሎጂ፡ አዲስ ዘዴ የዕጢ ናሙናዎችን ለመተንተን ያስችላል

የካንሰር ትክክለኛ ምርመራ እና ሕክምናን የሚያካትት ትክክለኛ ኦንኮሎጂ ተወዳጅነት እያገኘ ነው። ነገር ግን፣ የነቀርሳን ሞለኪውላዊ ባህሪያትን ለመፈተሽ አብዛኛው ዘዴዎች የሚመረቁት ትኩስ ወይም በረዶ በሆኑ ህዋሶች ላይ ሲሆን በቀዶ ጥገና የተወገዱ እጢ ቲሹዎች በአብዛኛው በፎርማሊን ውስጥ ተሰርተው በፓራፊን ሰም ውስጥ ይቀመጣሉ። እንደ አለመታደል ሆኖ፣ በእነዚህ ፎርማሊን-ቋሚ፣ ፓራፊን የተከተተ (FFPE) የቲሹ ናሙናዎች ላይ የዲኤንኤ ሚውቴሽን ወይም የጂን ቁጥጥር ለውጦችን ለመተንተን አስቸጋሪ ነው።
በኔቸር ኮሙኒኬሽን ውስጥ በቅርቡ በወጣ ህትመት፣ የፍሬድ ሃቺንሰን የካንሰር ማእከል ሳይንቲስቶች በ FFPEs ውስጥ ያሉትን አስፈላጊ የጂን ቁጥጥር አካላትን ለመመርመር የCUT&Tag ቴክኒክን የሚያስተካክል ዘዴ ፈጥረዋል። ይህ የተሻሻለው ዘዴ CUTAC ተብሎ የሚጠራው, ተመራማሪዎች ከፍተኛ ጥራት ያለው መረጃ እንዲያገኙ እና በእጢዎች ውስጥ የተካተቱትን ቁልፍ ጂኖች እንዲለዩ ያስችላቸዋል.
በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት፣ የሞለኪውላር ባዮሎጂስት ዶ/ር ስቲቨን ሄኒኮፍ ግልባጭን በመቆጣጠር ረገድ ሚና የሚጫወቱትን ክልሎች ለማሳየት በዲኤንኤ ማሸጊያ ፕሮቲኖች ዙሪያ በመስራት CUTAC አዳብረዋል። ይህንን ዘዴ በመዳፊት FFPEs በመጠቀም ሄኒኮፍ እና ባልደረቦቹ ከዚህ ቀደም የማይታወቁ የጂን ቁጥጥር ንድፎችን አግኝተዋል፣ ይህም በካንሰር ውስጥ ሚና ሊኖራቸው የሚችሉትን ማይክሮ አር ኤን ኤዎች መለየትን ጨምሮ።
ሞለኪውላዊ መረጃዎችን ከኤፍኤፍፒኤዎች የማውጣት ችሎታ ዕጢ ባዮሎጂን ከታካሚ ውጤቶች ጋር በማገናኘት ነባራዊ እና የተከማቹ ናሙናዎችን በመጠቀም ወደኋላ የተደረጉ ጥናቶችን ያስችላል። በካንሰር ምርምር ውስጥ ከመተግበሩ በተጨማሪ አዲሱ ዘዴ ከካንሰር ባለፈ ባዮሎጂያዊ ሂደቶችን የመመርመር አቅም ሊኖረው ይችላል.
FFPEs ከ19ኛው ክፍለ ዘመን መገባደጃ ጀምሮ ለረጅም ጊዜ ማከማቻ እና ትንተና በፓቶሎጂ ክፍሎች ውስጥ በሰፊው ጥቅም ላይ ውለዋል። በቅርብ ዓመታት ውስጥ የቴክኖሎጂ እድገቶች ሳይንቲስቶች የጂን ቅደም ተከተሎችን, የጂን መግለጫዎችን እና የዲ ኤን ኤ ማሸጊያዎችን እንዲያጠኑ አስችሏቸዋል. ነገር ግን፣ እነዚህ ቴክኒኮች በተለምዶ ትኩስ ወይም የቀዘቀዙ ህዋሶችን ይፈልጋሉ፣ ይህም በ FFPEs ውስጥ የተከማቸውን ዋጋ ያለው ሞለኪውላዊ መረጃ ተደራሽ እንዳይሆን ያደርጋቸዋል።
የዶ/ር ሄኒኮፍ የCUT&Tag ዘዴ፣ በዲ ኤን ኤ ውስጥ የክሮማቲን ንድፎችን የሚተነትን፣ የታመቁ ክሮማቲን ክልሎችን ካርታ ለማድረግ እና ቦታዎችን በኤፍኤፍፒኤዎች ውስጥ አር ኤን ኤን የሚገነቡ ኢንዛይሞችን ለአፍታ ለማቆም ተስተካክሏል። እነዚህ ክልሎች በጂን ቁጥጥር እና ዕጢዎች ውስጥ ስለሚከሰቱ ባዮሎጂያዊ ሂደቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ.
ሳይንቲስቶቹ የተሻሻለውን ዘዴ በኤፍኤፍፒኢዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ለማዋል ከCUT&Tag የንግድ አቅራቢው EpiCypher Inc. ጋር እየሰሩ ነው።
ምንጮች:
"የካንሰር ትክክለኛ ምርመራ እና ሕክምና በአዲስ ዘዴ ሊቻል ይችላል" - [ምንጭ ስም]
"ሳይንቲስቶች ለቲሞር ትንተና የ CUT እና የመለያ ቴክኒኮችን ያስተካክላሉ" - [ምንጭ ስም]
"በካንሰር ምርምር ውስጥ የ FFPEs ሊሆኑ የሚችሉትን መረዳት" - [ምንጭ ስም]