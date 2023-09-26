የአዲሱ ሱፐር አህጉር ምስረታ አጥቢ እንስሳትን በ250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ያጠፋል

የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በግምት በ 250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ አዲስ ሱፐር አህጉር, ፓንጋ ኡልቲማ መመስረት በሰው እና በሌሎች አጥቢ እንስሳት ላይ አስከፊ መዘዝ ሊያስከትል እንደሚችል ይተነብያል. ሳይንቲስቶች የሩቅ ጊዜውን የመጀመሪያ የሆነውን የሱፐር ኮምፒዩተር የአየር ንብረት ሞዴሎችን በመጠቀም የሱፐር አህጉርን የሙቀት፣ የንፋስ፣ የዝናብ እና የእርጥበት ሁኔታ አስመስለዋል።
ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት የአየር ሁኔታው በጣም ሞቃት, ደረቅ እና ለረጅም ጊዜ ከመጠን በላይ ሙቀትን ለመቋቋም ላልቻሉ አጥቢ እንስሳት ለመኖር የማይቻል ነው. የፓንጋ ኡልቲማ መፈጠር ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ከባቢ አየር በመልቀቅ እና ፕላኔቷን የበለጠ በማሞቅ ወደ እሳተ ገሞራ ፍንዳታ ያመራል። በተጨማሪም ፣ የጨመረው የፀሀይ ብሩህነት የበለጠ ኃይልን ያመነጫል ፣ ይህም የሙቀት መጨመርን ያባብሳል።
የጋዜጣው መሪ አሌክሳንደር ፋርንስዎርዝ፣ አዲስ የተቋቋመው ሱፐር አህጉር የሶስትዮሽ ስጋት እንደሚፈጥር፣ አህጉራዊ ተፅእኖን፣ የበለጠ ሞቃት ፀሀይ እና በከባቢ አየር ውስጥ ያለው የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን መጨመርን ጨምሮ አስጊ ሁኔታዎችን እንደሚፈጥር አብራርቷል። በየቀኑ ከ 2 እስከ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ (ከ 50 እስከ 104 ዲግሪ ፋራናይት) እና ከፍተኛ የእርጥበት መጠን ያለው የሙቀት መጠን ለሰዎች እና ለሌሎች በርካታ ዝርያዎች ለመኖር የማይቻል ያደርገዋል. ከፍተኛ ሙቀት ለአጥቢ እንስሳት የምግብ እና የውሃ ምንጭ እጥረትን ያስከትላል።
ወደፊት ሊከሰቱ የሚችሉ ክስተቶችን ሲተነብይ እርግጠኛ አለመሆን እንዳለ ሆኖ፣ ጥናቱ በጣም አሳዛኝ ምስልን ይሳል እንጂ፣ ከ8% እስከ 16% የሚሆነው የሱፐር አህጉር መሬት ለአጥቢ እንስሳት መኖር የሚችል ነው። ሰዎች የቅሪተ አካል ነዳጆችን ማቃጠሉን ከቀጠሉ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ከተጠበቀው በላይ በእጥፍ ሊጨምር ይችላል።
በሰዎች ምክንያት የአየር ንብረት ለውጥ በየዓመቱ በዓለም ዙሪያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሞት እያስከተለ ስለሆነ አሁን ያለውን የአየር ንብረት ቀውስ ለመፍታት ደራሲዎቹ ያስጠነቅቃሉ። የአየር ንብረት ለውጥን አስከፊ ጉዳት ለመከላከል የተጣራ ዜሮ ልቀትን ማግኘት አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል።
በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተደገፈ ትልቅ ዘገባ ባለፈው አመት የታተመ የአየር ንብረት ለውጥ የአለም ሙቀት መጨመር በከፍተኛ ሁኔታ ካልተቀዘቀዘ በቀር በቢሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች እና ዝርያዎች መላመድ እንዳይችሉ በማድረግ የአየር ንብረት ለውጥ በምድር ላይ ያለውን ህይወት ለመለወጥ መንገድ ላይ መሆኑን አስጠንቅቋል። የአለም ሙቀት መጨመርን ከቅድመ-ኢንዱስትሪ ደረጃ ከ 1.5 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች የመገደብ አስቸኳይ ሁኔታ እኛ እንደምናውቀው ህይወትን በፍጥነት ሊለውጡ የሚችሉ አስከፊ ለውጦችን ለማስወገድ ወሳኝ ነው።
ምንጭ: CNN