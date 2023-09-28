በ250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ የሱፐር አህጉር ምስረታ ምድር ለአጥቢ እንስሳት መኖሪያ እንድትሆን ያደርጋታል

የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በ 250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ፓንጋ ኡልቲማ የተባለ አዲስ "ሱፐር አህጉር" መመስረት የሚያስከትለውን መዘዝ ለመተንበይ የአየር ንብረት ሞዴሎችን ተጠቅመዋል. የአህጉሮች ውህደት እጅግ በጣም ሞቃታማ፣ደረቅ እና የማይመች አካባቢን ያስከትላል፣ይህም ለሰው እና ለአጥቢ እንስሳት ዘላቂነት የለውም። እነዚህ ፍጥረታት ለረጅም ጊዜ ከመጠን በላይ ሙቀትን ለመቋቋም ተስማሚ አይደሉም.
ጥናቱ በሱፐር አህጉር ላይ ያሉ ሁኔታዎችን ለማስመሰል የሙቀት፣ የንፋስ፣ የዝናብ፣ የእርጥበት መጠን፣ የቴክቶኒክ የሰሌዳ እንቅስቃሴ፣ የውቅያኖስ ኬሚስትሪ እና የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠንን ተመልክቷል። ቡድኑ የፓንጋ ኡልቲማ መፈጠር በተደጋጋሚ ወደ እሳተ ገሞራ ፍንዳታ እንደሚያመራ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ከባቢ አየር እንዲለቅ እና ተጨማሪ የአለም ሙቀት መጨመርን እንደሚያመጣ ቡድኑ አረጋግጧል። በተጨማሪም ፀሐይ የበለጠ ኃይል ታመነጫለች, ይህም ሙቀትን ያጠናክራል.
የእነዚህ ነገሮች ጥምረት ከ 40 እስከ 50 ዲግሪ ሴልሺየስ (ከ 104 እስከ 122 ዲግሪ ፋራናይት) ከፍተኛ እርጥበት ያለው የሙቀት መጠን ይፈጥራል. የሰውነት ሙቀትን በላብ ማስተካከል አለመቻል በመጨረሻ ወደ ሰዎች እና ሌሎች በርካታ ዝርያዎች መጥፋት ያስከትላል። ከዚህም በላይ ሙቀት መጨመር ለአጥቢ እንስሳት የምግብ እና የውሃ ምንጭ እጥረት ያስከትላል. ተመራማሪዎቹ ከ8 በመቶ እስከ 16 በመቶ የሚሆነው የሱፐር አህጉር መሬት ለአጥቢ እንስሳት መኖሪያ እንደሚሆን ገምተዋል።
ስለወደፊቱ ትንበያዎች እርግጠኛ ያልሆኑ ነገሮች ቢኖሩም፣ አመለካከቱ የጨለመ ይመስላል። ሰዎች የቅሪተ አካል ነዳጆችን ወዲያውኑ ማቃጠል ያቆማሉ በሚል አሁን ያለው የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን በእጥፍ ሊጨምር እንደሚችል ዘገባው አመልክቷል። ይሁን እንጂ ልቀቱ ከቀጠለ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን መጨመር ብዙም ሳይቆይ ሊከሰት ይችላል። የሪፖርቱ አዘጋጆች የአየር ንብረት ለውጥን አስከፊ ተፅእኖዎች ለመከላከል አሁን ያለውን የአየር ንብረት ችግር መፍታት እና ዜሮ-ዜሮ ልቀትን መጣር አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል።
ሰዎች ቀድሞውኑ በጤንነት ላይ አሉታዊ ተጽእኖ የሚያሳድሩ ከፍተኛ ሙቀት ስላጋጠማቸው አፋጣኝ እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ ነው. ለወደፊት ለመኖሪያነት የማትገኝ ፕላኔትን ለመከላከል የአየር ንብረት ቀውስን አሁን መፍታት ወሳኝ ነው። ያለበለዚያ፣ ባለፈው ዓመት በታተመው በተባበሩት መንግስታት የሚደገፈው ዘገባ ላይ እንደተገለጸው፣ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች እና ሌሎች ዝርያዎች መላመድ አይችሉም።
ምንጭ፡ የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ተፈጥሮ ጂኦሳይንስ