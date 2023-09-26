አዲስ የሱፐር አህጉር ምስረታ በ250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ሰዎችን እና አጥቢ እንስሳትን አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል።

የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በ 250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ፓንጋ ኡልቲማ በመባል የሚታወቀውን አዲስ "ሱፐር አህጉር" ምስረታ ለመተንበይ የሱፐር ኮምፒዩተር የአየር ንብረት ሞዴሎችን ተጠቅመዋል. ይህ የአህጉሮች ውህደት ፕላኔቷን ለሰው እና ለአጥቢ እንስሳት የማይመች እንድትሆን የሚያደርግ የአየር ንብረት ሁኔታዎችን ያስከትላል ተብሎ ይጠበቃል።
ተመራማሪዎቹ እንደ ቴክቶኒክ የሰሌዳ እንቅስቃሴ፣ የውቅያኖስ ኬሚስትሪ እና ባዮሎጂ ያሉ ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ለፓንጌአ ኡልቲማ የሙቀት፣ የንፋስ፣ የዝናብ እና የእርጥበት ሁኔታን አስመስለዋል። የሱፐር አህጉር መፈጠር ብዙ ጊዜ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ እንደሚያስገኝ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ከባቢ አየር እንዲለቅ እና የአለም ሙቀት መጨመርን እንደሚያመጣ ደርሰውበታል። በተጨማሪም ፣ ፀሀይ የበለጠ ብሩህ ትሆናለች ፣ የበለጠ ኃይል ታወጣለች እና የበለጠ የምድርን ሙቀት ይጨምራል።
የእነዚህ ነገሮች ጥምረት ከ 40 እስከ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚደርስ የሙቀት መጠን ከከፍተኛ እርጥበት ጋር ይስፋፋል. ሰዎች እና ሌሎች ዝርያዎች ለረጅም ጊዜ ከመጠን በላይ ሙቀትን ለመቋቋም ስላልቻሉ በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ ለመኖር ይታገላሉ። የሙቀት መጨመር ለአጥቢ እንስሳት የምግብ እና የውሃ ምንጭ እጥረትን ያስከትላል።
ምንም እንኳን እስካሁን ድረስ ወደፊት ትንበያዎችን ለማድረግ እርግጠኛ ያልሆኑ ነገሮች ቢኖሩም ተመራማሪዎቹ በፓንጋ ኡልቲማ ላይ ካለው መሬት ከ 8 እስከ 16 በመቶው ብቻ ለአጥቢ እንስሳት መኖሪያ እንደሚሆን ይገምታሉ. በተጨማሪም ሰዎች የቅሪተ አካል ነዳጆችን ማቃጠሉን ከቀጠሉ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን የአሁኑን መጠን በእጥፍ ሊጨምር ይችላል። ተመራማሪዎቹ ይህ አስከፊ አመለካከት አሁን ያለውን የአየር ንብረት ችግር ለመቅረፍ ያለውን አጣዳፊነት ለማስታወስ ሊያገለግል እንደሚገባ አጽንኦት ሰጥተዋል።
ከዚህ ቀደም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተደገፈ ዘገባ እንደሚያመለክተው የአለም ሙቀት መጨመር በአስደናቂ ሁኔታ ካልተቀዘቀዘ በቢሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች እና ሌሎች ዝርያዎች ከተለዋዋጭ የአየር ንብረት ሁኔታ ጋር ለመላመድ ከባድ ፈተናዎች ይገጥማቸዋል. የአየር ንብረት ለውጥን ተፅእኖ ለመቀነስ የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን መቀነስ እና ዜሮ-ዜሮ ልቀቶችን በተቻለ ፍጥነት መጣር ወሳኝ ነው።
የምርምር ግኝቶቹ እየተከሰቱ ያለውን የአየር ንብረት ቀውስ መፍታት አስፈላጊ መሆኑን እና የሰው ልጅ የሙቀት አማቂ ጋዞች ልቀት የሚያስከትለውን አሉታዊ ውጤት አጉልቶ ያሳያል። ለ 250 ሚሊዮን ዓመታት የተተነበዩት አስከፊ ሁኔታዎች ሩቅ ቢመስሉም፣ ዛሬ የአየር ንብረት ለውጥን ጎጂ ውጤቶች እያጋጠመን ነው። ፕላኔቷን እና የወደፊት ትውልዶችን ለመጠበቅ አፋጣኝ እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ ነው.
ምንጮች:
- የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ
- የተፈጥሮ ጂኦሳይንስ