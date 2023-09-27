የፓንገያ ኡልቲማ ምስረታ፡ ለምድር የወደፊት ዕጣ ፈንታ ከባድ ማስጠንቀቂያ

በብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ ጥናት አዲስ ሱፐር አህጉር ሊፈጠር እንደሚችል አስጠንቅቆ አሳስቧል፣ በስምምነቱ ፓንጃ ኡልቲማ። ይህ የወደፊት ሁኔታ ሰዎችን ጨምሮ በምድር ላይ እና በነዋሪዎቿ ላይ አስከፊ መዘዝ ሊያመጣ ይችላል። እጅግ በጣም ዘመናዊ በሆኑ የሱፐር ኮምፒውተሮች የአየር ንብረት ሞዴሎች ላይ የተመሰረተው ጥናቱ የወደፊቱን አስከፊ ገፅታ ያሳያል, ይህም በከፍተኛ የሙቀት ጭንቀት ምክንያት የሚመጣውን የጅምላ መጥፋት ይተነብያል.
በ250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ይመሰረታል ተብሎ የሚጠበቀው ፓንጋ ኡልቲማ ፕላኔታችንን ወደማይመች እና ይቅር የማይባል አካባቢ ትለውጣለች። ጥናቱ በርካታ ቁልፍ ግኝቶችን አጉልቶ ያሳያል፡-
1. ከፍተኛ ሙቀት እና ጠላትነት፡- ፓንጋ ኡልቲማ የሚያቃጥል ሙቀት እና ደረቃማ ምድር ትሆናለች፣ለረጅም ጊዜ ለከፍተኛ ሙቀት መጋለጥን የሚቋቋሙ አጥቢ እንስሳዎች የማይመች።
2. የተፋፋመ የአለም ሙቀት መጨመር፡- የፀሀይ ብርሀን ይጨምራል፣ ብዙ ሃይል ያመነጫል። በሱፐር አህጉር ላይ ካለው ከፍተኛ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ጋር ተደምሮ ይህ ከፍተኛ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ይለቀቃል፣ ይህም የአለም ሙቀት መጨመርን ያባብሳል።
3. ገዳይ ሁኔታዎች፡- ፓንጌያ ኡልቲማ ከ40 እስከ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚያድግ የሙቀት መጠን ከከፍተኛ እርጥበት ጋር አብሮ ይሰራጫል። እንደነዚህ ያሉት ሁኔታዎች ሰዎችን ጨምሮ ለብዙ ዝርያዎች ገዳይ ይሆናሉ ።
4. የተገደበ መኖሪያነት፡ ከ8% እስከ 16 በመቶ የሚሆነው የፓንጌአ ኡልቲማ መሬት ትንሽ ክፍል ብቻ ለአጥቢ እንስሳት መኖሪያነት የሚቆይ ሲሆን ይህም በእንደዚህ ያለ ይቅር በማይለው የመሬት ገጽታ ውስጥ የመትረፍን ግዙፍ ፈተናዎች አጉልቶ ያሳያል።
ይህ ጥናት እየተከሰተ ያለውን የአየር ንብረት ቀውስ ለመቅረፍ አስፈላጊ ስለመሆኑ ትልቅ ማስታወሻ ሆኖ ያገለግላል። በፓሪስ ስምምነት ላይ በተገለፀው መሰረት የአለም ሙቀት መጨመርን ከቅድመ-ኢንዱስትሪ ደረጃ 1.5 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ በላይ ለመገደብ በመጣር በሰው ልጅ የሚፈጠረውን የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን መቀነስ አስፈላጊነት ላይ አፅንዖት ይሰጣል።
ከሪፖርቱ ተባባሪዎች አንዱ የሆነው ዩኒስ ሎ፣ ወቅታዊውን የአየር ንብረት ቀውስ ፊት ለፊት መጋፈጥ ያለውን ጠቀሜታ አፅንዖት ሰጥቷል፣ “በመለቀቁ ምክንያት እየተከሰተ ባለው የአየር ንብረት ድንገተኛ አደጋ ላይ ከፍተኛ ትኩረት መስጠት አስፈላጊ ነው ብለዋል። በሰዎች እንቅስቃሴ ምክንያት የግሪንሀውስ ጋዞች.
ከእነዚህ ትንበያዎች አንጻር የሰው ልጅ የረጅም ጊዜ የመዳን ስልቶችን ማጤን አለበት። እነዚህ እንደ ሌሎች ፕላኔቶችን ቅኝ ግዛት ማድረግ ወይም ከከፋ አከባቢዎች ጋር ለመላመድ አዳዲስ መንገዶችን ማዳበርን የመሳሰሉ አማራጮችን ማሰስን ሊያካትቱ ይችላሉ።
በምድር ታሪክ ውስጥ፣ አምስት ዋና ዋና የጅምላ መጥፋት ክስተቶች ተከስተዋል፣ በጣም ቅርብ የሆነው የዳይኖሰርስ መጥፋት ምክንያት የሆነው የ Cretaceous-Paleogene የመጥፋት ክስተት ነው። የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ጥናት የወደፊቱን የስነምህዳር ቀውሶች ለማስቀረት እና የፕላኔታችንን የወደፊት እጣ ፈንታ ለመጠበቅ ኃላፊነት የሚሰማው የአካባቢ ጥበቃ አስቸኳይ አስፈላጊነት አጽንዖት ይሰጣል።
ምንጮች:
– የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ፡ በብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተካሄደ ጥናት።
- የፓሪስ ስምምነት፡- በ2015 በፓሪስ የተፈረመ የአለም የአየር ንብረት ስምምነት።