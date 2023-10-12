ምድርን ወደ ፕላኔታዊ ገደቦች የሚገፉ የሰው ተግባራት፣ የጥናት ግኝቶች

ተመራማሪዎች የፕላኔቶች ድንበር ንድፈ ሃሳብን አዘምነዋል፣ ይህም የሰው ልጅ እንቅስቃሴ የምድርን ኦፕሬቲንግ ሲስተም እያበላሸው እና መኖሪያነቷን አደጋ ላይ ይጥላል። በሳይንስ አድቫንስ ውስጥ የታተመው ጥናቱ ለዘጠኙ የፕላኔቶች ድንበሮች አዳዲስ አካላት (ብክለት)፣ የከባቢ አየር አየር ጭነት እና ባዮስፌርን ጨምሮ ለእያንዳንዱ ዘጠኙ የፕላኔቶች ድንበሮች ግልፅ ገደቦችን አስቀምጧል። ከዘጠኙ ድንበሮች ውስጥ ስድስቱ ተጥሰዋል፣ ይህም አስቸኳይ እርምጃ እንደሚያስፈልግ ያመለክታል።
በፕላኔቶች የድንበር ማእቀፍ መሰረት, የምድር ህይወት ድጋፍ ስርዓት ዘጠኝ ንጥረ ነገሮችን ያቀፈ ነው, እያንዳንዳቸው ገደብ ወይም ወሰን አላቸው. እነዚህ ድንበሮች ካለፉ በኋላ የፕላኔቷ ደህንነቱ የተጠበቀ የስራ ቦታ አደጋ ላይ ይወድቃል። ድንበሮቹ የአየር ንብረት ለውጥ፣ የባዮስፌር ታማኝነት፣ የኦዞን መመናመን፣ የውቅያኖስ አሲዳማነት፣ ባዮጂኦኬሚካላዊ ፍሰቶች፣ የመሬት ስርዓት ለውጥ፣ የንፁህ ውሃ ለውጥ፣ የከባቢ አየር ኤሮሶል ጭነት እና አዲስ አካላት ያካትታሉ። ማዕቀፉ እኛ እንደምናውቀው ሚዛንን ለመጠበቅ እና ህይወትን ለመደገፍ ያለመ ነው።
ቀደምት የንድፈ ሃሳቡ ስሪቶች በእውቀት ላይ ክፍተቶች ነበሯቸው፣ በተለይም ለአዳዲስ አካላት ደረጃዎች፣ የከባቢ አየር አየር ጭነት እና የባዮስፌር ተግባራዊ ታማኝነት። ነገር ግን የተሻሻለው ማዕቀፍ የእያንዳንዱን ስርዓት ወሰን ያሰላል። ለምሳሌ፣ የአዳዲስ አካላት ገደብ የሚገለጸው የመንግስትን የመገምገም እና የመከታተል አቅሞችን በሚበልጡ በሰው ሰራሽ ኬሚካሎች እና ሌሎች በሰው ሰራሽ ኬሚካሎች ፈጣን እድገት ነው።
ጥናቱ የባዮስፌር ወሰን ተግባራዊ የሆነ የታማኝነት ክፍልን ለመገምገም አዲስ ሜትሪክ፣ የኔት አንደኛ ደረጃ ፕሮዳክሽን (HANPP) ን አስተዋውቋል። የሰው ልጅን ባዮማስ አጠቃቀም ይለካል እና የኃይል አጠቃቀም በብዝሃ ህይወት መጥፋት ላይ ያለውን ተጽእኖ ያጎላል። ማዕቀፉ የድንበር ጥፋቶችን ለመለካት አዲስ የ "ዞኖች" ቋንቋ ያካትታል, እየጨመረ እና ከፍተኛ ስጋት መካከል ያለውን ልዩነት ይለያል.
ጥናቱ በወሰን እና በጋራ ተጽእኖ መካከል ያለውን ትስስር አፅንዖት ይሰጣል. ምንም እንኳን ከዘጠኙ ድንበሮች ውስጥ ስድስቱን መሻገር ፈጣን አደጋ ባይሆንም ለሚከሰቱ አደጋዎች እንደ ማንቂያ ጥሪ ሆኖ ያገለግላል። የስትራቶስፈሪክ ኦዞን መመናመንን ለመፍታት የተደረገው ስኬት የሰው ልጅ ማዕበልን ሊለውጥ እንደሚችል ያሳያል። ጥናቱ እንደ ሞንትሪያል ፕሮቶኮል ያሉ የጋራ እርምጃዎችን እና የጥበቃዎችን አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥቷል።
የዘመነው የፕላኔቶች ድንበሮች ማዕቀፍ በፕላኔቷ ላይ ስላለው አስደንጋጭ ሁኔታ በጣም ወቅታዊ የሆነ ዝመናን ያቀርባል። ምድር በሰው ልጅ ብዝሃ ህይወት መጥፋት፣ የአየር ንብረት ለውጥ እና ብክለት ምክንያት ከሆሎሴን ወደ አንትሮፖሴን መሸጋገሯን ያረጋግጣል። የጥናቱ ግኝቶች እነዚህን የድንበር ጥፋቶች ለመቀነስ እና የምድርን ደህንነቱ የተጠበቀ የስራ ቦታን ወደነበረበት መመለስ አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል.
ምንጮች:
- ኤልዛቤት ክሌር አልበርትስ፣ “ምድር ወደ ፕላኔታዊ ገደቦች ተገፋች፣” የሳይንስ እድገት (2023)
ተፈጥሮ (2009)
ተፈጥሮ (2015)
- "ሞንትሪያል ፕሮቶኮል ሕያው ሰነድ ሆኖ ይቀጥላል" ሞንጋባይ (2023)