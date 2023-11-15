የካሪቢያን ኮራል ሪፎችን ወደ ነበሩበት በመመለስ ላይ ስለ ዕፅዋት አሳሾች እና የባህር ዑርቺን አዲስ እይታ

በዶ/ር ሊንሳይ ስፒየርስ ከፍሎሪዳ አሳ እና የዱር እንስሳት ጥበቃ ኮሚሽን እና በደቡብ ፍሎሪዳ ዩኒቨርሲቲ የባህር ሳይንስ ኮሌጅ ፕሮፌሰር ቶማስ ፍሬዘር ያካሄዱት እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ጥናት ከዕፅዋት የተቀመሙ ዓሦች እና የባህር ቁንጫዎች ወደነበሩበት ለመመለስ ስለሚጫወቱት ሚና ወሳኝ የሆነ ግንዛቤን አሳይቷል። የካሪቢያን ኮራል ሪፎች። በፔርጄ ላይ የታተመው ጥናቱ የእነዚህን የአረም ዝርያዎች የአመጋገብ ምርጫዎች እና በማክሮአልጋል ማህበረሰቦች ላይ ስላላቸው ተጽእኖ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
የካሪቢያን ኮራል ሪፎች ከዕፅዋት የተቀመሙ ዓሦች እና የባህር ዩርቺን ህዝቦች በመቀነሱ ምክንያት ከፍተኛ ፈተናዎች ያጋጥሟቸዋል, ይህም የማክሮአልጌዎች ስርጭትን አስከትሏል. ይህ የማክሮአልጌ እድገት በሪፎች ጤና እና ኮራል ሽፋን ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል። እነዚህን ጉዳዮች ለመቅረፍ ዶ/ር ስፓይርስ እና ፕሮፌሰር ፍሬዘር በየቦታው እና በቀድሞው ቦታ የመመገብ ሙከራዎችን በመጠቀም የእፅዋትን አሳ እና የባህር አሳሾችን የመመገብ ምርጫን መርምረዋል።
የጥናቱ ውጤት አስደናቂ ነበር። ሁሉም የተፈተኑ የማክሮአልጌ ዝርያዎች ቢያንስ በአንዱ ከዕፅዋት የተቀመሙ መድኃኒቶች ጥቅም ላይ እንደዋሉ ታውቋል ይህም ብዙ ዓይነት የማክሮአልጋል ምርጫዎችን ያሳያል። ከዕፅዋት የተቀመሙ ዓሦች በኬሚካላዊ ጥበቃ የሚደረግላቸው ማክሮአልጌዎችን የማስወገድ አዝማሚያ ይታይባቸው ነበር፣ የባህር ቁንጮዎቹ ግን መዋቅራዊ ጥበቃ ካላቸው ዝርያዎች ያነሱ ነበሩ። ይህ የሚያመለክተው በነዚህ የተለያዩ የሣር ዝርያዎች የአመጋገብ ባህሪ ላይ ተጨማሪነት እና ድግግሞሽ መኖሩን የሚያመለክት ሲሆን ይህም የሁለቱም ቅጠላማ አሳዎች እና የባህር አሳዎች ማክሮአልጌዎችን ለመቆጣጠር እና የተበላሹ የኮራል ሪፎችን ወደ ነበሩበት ለመመለስ ያለውን ጠቀሜታ ያጎላል።
እነዚህ ግኝቶች ለካሪቢያን ኮራል ሪፎች ጥበቃ እና መልሶ ማቋቋም ትልቅ አንድምታ አላቸው። ጥናቱ የሁለቱም ቅጠላማ አሳዎች እና የባህር አሳዎች ሚናዎች በሪፍ ስነ-ምህዳር ውስጥ ያለውን ሚና የሚመለከት ሁለንተናዊ አቀራረብ እንደሚያስፈልግ አፅንዖት ሰጥቷል። እነዚህ ሰዎች እያገገሙ ሲሄዱ፣ የግጦሽ ግጦሽ ውጤታቸው የማክሮአልጋል ሽፋንን በመቀነስ እና የኮራል ሪፎችን መልሶ ለማቋቋም ትልቅ ሚና ይጫወታል።
ጥናቱ በኮራል ሪፍ ስነ-ምህዳሮች ውስጥ ስላለው ውስብስብ ተለዋዋጭነት ያለንን ግንዛቤ ከማሳደጉም በላይ ለባህር ጥበቃ ጥረቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። እነዚህ ሥነ-ምህዳራዊ አስፈላጊ እና አስጊ የሆኑ ሥነ-ምህዳሮች ወደነበሩበት ለመመለስ ጉልህ እርምጃን ይወክላል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡- የጥናቱ ዋና ግኝት ምንድን ነው?
መ፡ የጥናቱ ዋና ግኝት እፅዋትን የሚበሉ አሳ እና የባህር ቁንጫዎች ለተለያዩ የማክሮአልጌ ዓይነቶች ተጨማሪ የአመጋገብ ምርጫዎች ስላላቸው ማክሮአልጌን ለመቆጣጠር እና የተበላሹ የካሪቢያን ኮራል ሪፎችን ወደ ነበሩበት ለመመለስ ያላቸውን ጠቀሜታ በማሳየት ነው።
ጥ፡ የካሪቢያን ኮራል ሪፎች ያጋጠሟቸው ፈተናዎች ምን ምን ናቸው?
መ: የካሪቢያን ኮራል ሪፎች እንደ እፅዋት አሳዎች እና የባህር urchin ህዝብ መቀነስ ያሉ ተግዳሮቶች ያጋጥሟቸዋል ፣ ይህም ወደ ማክሮአልጌዎች መስፋፋት ምክንያት ሲሆን ይህም የሪፎችን ጤና እና ኮራል ሽፋን ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል።
ጥ፡- ከዕፅዋት የሚበቅሉ ዓሦች እና የባሕር ላይ ሾጣጣዎች በሪፍ ሥነ-ምህዳር ውስጥ ያላቸውን ሚና ግምት ውስጥ ማስገባት ለምን አስፈለገ?
መ: የአረም አሳዎችን እና የባህር ቁንጫዎችን ሚና ግምት ውስጥ ማስገባት በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም የተቀላቀሉ የግጦሽ ውጤታቸው የማክሮአልጋል ሽፋንን በእጅጉ ይቀንሳል እና የኮራል ሪፎችን መልሶ ማግኘትን ያበረታታል።
ጥ፡ የዚህ ጥናት ግኝቶች የካሪቢያን ኮራል ሪፎችን መልሶ ለማቋቋም እንዴት አስተዋፅዖ ያደርጋሉ?
መ: የዚህ ጥናት ግኝቶች የካሪቢያን ኮራል ሪፎችን ወደነበረበት ለመመለስ አስተዋፅኦ ያበረክታሉ, ይህም ከዕፅዋት የተቀመሙ ዓሦችን እና የባህር ውስጥ ቁፋሮዎችን መልሶ ማግኘትን የሚያካትት ሁሉን አቀፍ አቀራረብ አስፈላጊነት ላይ በማጉላት ነው. የግጦሽ እንቅስቃሴያቸው ማክሮአልጋዎችን ለመቆጣጠር እና የተበላሹ ሪፎችን ጤና ለመመለስ ይረዳል።