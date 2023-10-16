የማይታዩ የሱፐርኖቫ ግጭቶች የሰርረስ አቧራ ደመና እና ኢንተርስቴላር ሞለኪውላር ደመና ዘፍጥረት ያስገኛሉ

በሰሜን ሰለስቲያል ዋልታ (NCP) Loop ውስጥ ያለውን የገለልተኛ ሃይድሮጂን ጋዝ ተለዋዋጭነት በተመለከተ የሳይንስ ሊቃውንት እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አድርገዋል። ተመራማሪዎች ዘ አስትሮፊዚካል ጆርናል ላይ በወጣው ጥናት በሁለት ሱፐርኖቫ ዛጎሎች መካከል የተፈጠረው ግጭት ለሰርረስ አቧራ ደመና መፈጠር አስፈላጊ ሁኔታዎችን እንደፈጠረ ደርሰውበታል። እነዚህ ደመናዎች ለሕይወት ሕንጻዎች መሠረታዊ ክፍሎች ለሆኑት ከዋክብት፣ ፕላኔቶች እና ኢንተርስቴላር ሞለኪውላዊ ደመናዎች መወለድ አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታዎች ናቸው።
ጥናቱ የተመራው በዩኒቨርሲቲዎች የጠፈር ምርምር ማህበር የስነ ፈለክ ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ጆአን ሽመልስ ናቸው። ጥናቱ ያተኮረው በጋይያ የጠፈር መንኮራኩር ከተጠኑት ከማይታዩ የሁለትዮሽ ኮከብ ስርዓቶች ጓደኛ ጋር በተያያዙ የሱፐርኖቫ ፍንዳታዎች ላይ ነው። በጀርመን ከሚገኘው የኢፍልስበርግ ቴሌስኮፕ የተሰበሰበው መረጃ የዝቅተኛ-Latitude-መካከለኛ-ፍጥነት (LLIV) ቅስት በቀረበው ጎን እና የ NCP Loopን ያካተተ የሚሰፋ ሼል በርካታ ፊርማዎችን አሳይቷል።
እንደ ዶ/ር ሽመልስ አባባል፣ “አብዛኛዎቹ አስደሳች የሆነው ልቀት ስለጠፋ ይህ አሮጌ ሱፐርኖቫ ብዙ ትኩረት አልሰጠም። ነገር ግን ለአንዳንድ አስደሳች የኢንተርስቴላር ሃይድሮጂን ደመናዎች አወቃቀሮች ተጠያቂ ሊሆኑ እንደሚችሉ የሚያሳዩ ተጨማሪ መረጃዎችን እያገኘን ነው።
የሱፐርኖቫ ቅሪቶች እድሜ ሲጨምር, ኤክስሬይ, ሲንክሮሮን ጨረሮች እና የጨረር ብርሃን መጥፋት ይጀምራሉ, ነገር ግን ዛጎሉ ከራሱ ፍጥነት መስፋፋቱን ይቀጥላል. ይህ የማስፋፊያ ደረጃ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዓመታትን የሚዘልቅ ሲሆን በኤፍልስበርግ ቴሌስኮፕ ከተጠኑ ገለልተኛ ሃይድሮጂን አተሞች በሬዲዮ በተሻለ ሁኔታ ሊታይ ይችላል።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው በቅርፊቱ በኩል ያለው ሃይድሮጂን በሁለተኛው ሼል አቅራቢያ ካለው ጋዝ ጋር በመገናኘት ወደ መገናኛው NCP Loop እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል. ወደ LLIV Arch እና NCP Loop ርቀቶች በግምት 550 እና 700 የብርሃን ዓመታት በቅደም ተከተል በእያንዳንዱ ሁለትዮሽ ስርዓት ውስጥ ዋና ዋና ኮከቦችን በመጠቀም ተወስነዋል።
የጋዜጣው ተባባሪ ደራሲ እና የራዲዮ የስነ ፈለክ ተመራማሪ የሆኑት ጌሪት ቬርሹር የዚህን ስራ አስፈላጊነት አጽንኦት ሲገልጹ፣ “ርቀት በሥነ ፈለክ ጥናት ውስጥ በጣም ፈታኝ ከሆኑት መለኪያዎች አንዱ ነው… ለመጀመሪያ ጊዜ የት እንዳሉ እና እንዴት እንደመጡ እናውቃለን። መ ሆ ን."
ምልከታዎችን ከሞዴሎች ጋር ለማነፃፀር እና የሃይድሮጂን ደመናን መሰረታዊ መለኪያዎች ለማስላት የእነዚህን የሬዲዮ ደመናዎች ርቀት ማወቅ ወሳኝ ነው። እነዚህ መመዘኛዎች የንድፈ-ሃሳባዊ ትንበያዎችን ለማረጋገጥ እና ስለ interstellar ቦታ ያለንን እውቀት ለማራመድ የጅምላ፣ እድሜ፣ ጉልበት እና ሞመንተም ያካትታሉ።
የዚህ ጥናት ውጤቶች LLIV Arch እና NCP Loop ከእርጅና የሱፐርኖቫ ሞዴሎች ትንበያ ጋር የሚጣጣሙ የማስፋፊያ ዛጎሎች አካል መሆናቸውን ያረጋግጣል። የሰርረስ አቧራ ደመናን እና ኢንተርስቴላር ሞለኪውላዊ ደመናዎችን ዘፍጥረት መረዳት የኮስሞስን እንቆቅልሾች ለመፍታት ትልቅ እርምጃ ነው።
ምንጮች:
- ዩኒቨርሲቲ የጠፈር ምርምር ማህበር