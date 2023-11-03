የከፍተኛ ኬክሮስ ሀይቆች ሙቀት ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎች

ኔቸር ውሃ በተባለው ጆርናል ላይ የታተመ አዲስ አስደናቂ ጥናት የከፍተኛ ኬክሮስ ሃይቆች ሙቀት መጨመርን በተመለከተ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። በባንጎር ዩኒቨርሲቲ በዶ/ር ኢስቲን ዉልዌይ የተመራው የምርምር ቡድኑ ከ 60 ዲግሪ ሰሜን በላይ ባለው ኬክሮስ ላይ የሚገኙትን የሀይቆችን የሙቀት መጨመር ሁኔታ በጥልቀት ለመመርመር ከቻይና ከሚገኙ ሳይንቲስቶች ጋር ተባብሮ ነበር። ጥናቱ የሳተላይት መረጃን እና የቁጥር ሞዴሊንግን በመጠቀም አስደናቂ የ92,245 ሀይቆችን የገፀ ምድር የውሃ ሙቀት ለመመርመር ተጠቅሟል።
የጥናቱ ውጤት አስደንጋጭ እና የአየር ንብረት ለውጥን እና በነዚህ ወሳኝ ስነ-ምህዳሮች ላይ ያለውን ተፅእኖ መፍታት አስፈላጊ መሆኑን አጉልቶ ያሳያል። ከ0.24 እስከ 1981 ባለው ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ኬክሮስ ሀይቆች በ2020 ዲግሪ ሴልሺየስ ፍጥነት ይሞቃሉ። ይህ ጭማሪ ጉልህ ቢሆንም፣ በተመሳሳይ ወቅት ከነበረው የገጽታ የአየር ሙቀት መጠን ጋር ሲነፃፀር ቀርፋፋ ነው፣ ይህም በ0.29 ዲግሪ ሴልሺየስ ጨምሯል። በአስር አመት. ይህ ልዩነት የሐይቁን ወለል ለማቀዝቀዝ በሚያገለግለው የአየር ሙቀት ምክንያት የሚፈጠረው ትነት መጨመር ክስተት ነው።
ይሁን እንጂ ጥናቱ በከፍተኛ የኬክሮስ ክልል ውስጥ ያሉ ሀይቆች በጣም የተፋጠነ የሙቀት መጨመር እያጋጠማቸው መሆኑን አረጋግጧል። እነዚህ ሀይቆች በተለይ ለአየር ንብረት ለውጥ ስሜታዊ ናቸው፣ እና ይህ ከፍ ያለ የስሜታዊነት ስሜት ለፈጣን የሙቀት መጠን አስተዋፅዖ ያደርጋል። ይህ ግኝት የከፍተኛ ኬክሮስ ሀይቆችን ሙቀት ለመቅረፍ እና ተጽኖዎቹን ለመቅረፍ የታለሙ ጥረቶች አስፈላጊነትን አጉልቶ ያሳያል።
የእነዚህ የሙቀት መጨመር አዝማሚያዎች አንድምታ በጣም ሰፊ እና አሳሳቢ ናቸው. ሐይቆች በስነ-ምህዳር ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ, እንደ የመጠጥ ውሃ, የመዝናኛ እድሎች እና ለተለያዩ የዓሣ ዝርያዎች እና የውሃ ውስጥ ህይወት ያሉ አስፈላጊ ግብዓቶችን ያቀርባል. የሐይቁ ሙቀት መጨመር የሚያስከትለው መዘዝ ከእነዚህ ሥነ-ምህዳሮች አልፏል፣ ውጤቱም በውሃ ጥራት ላይ ለውጥ፣ የአልጋ አበባ መጨመር እና የዓሣ ግድያዎችን ጨምሮ። በተጨማሪም ሐይቆች የአየር ሁኔታን, የሃይድሮሎጂ ዑደቶችን እና የንጹህ ውሃ ስርጭትን ጨምሮ በአለምአቀፍ ጂኦፊዚካል ሂደቶች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራሉ.
ጥናቱ የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን መቀነስ አስፈላጊነትን በማጉላት እና የሀይቅ ሙቀት መጨመር የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቅረፍ የማስተካከያ ስልቶችን በማዘጋጀት ለተግባር ጥሪ ሆኖ ያገለግላል። በዚህ ጥናት ውስጥ የተሰበሰበው መረጃ በሀይቅ ሙቀት መጨመር ላይ ያለውን ተፅእኖ እና ውጤታማ መፍትሄዎችን ለመቅረጽ ለቀጣይ ምርምር ጠቃሚ ይሆናል.
በየጥ
ጥ፡- ከፍ ያለ ኬክሮስ ሀይቆች የሚሞቁበት ፍጥነት ስንት ነው?
መ: ከ 0.24 እስከ 1981 ባለው ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ-ኬክሮስ ሐይቆች በ 2020 ዲግሪ ሴልሺየስ ፍጥነት ይሞቃሉ።
ጥ፡- ከፍ ያሉ ኬክሮስ ሀይቆች ከሌሎቹ ሀይቆች በበለጠ ፍጥነት ይሞቃሉ?
መ፡ አዎ፣ ጥናቱ እንደሚያሳየው በከፍተኛ ኬንትሮስ ውስጥ ያሉ ሀይቆች ለአየር ንብረት ለውጥ ከፍተኛ ተጋላጭነታቸው በጣም የተፋጠነ የሙቀት መጨመር እያጋጠማቸው ነው።
ጥ፡ የሐይቁ ሙቀት የሚያስከትለው መዘዝ ምንድን ነው?
መ፡ የሀይቅ ሙቀት መጨመር በውሃ ጥራት ላይ ለውጥ፣ የአልጋ አበባዎች መጨመር፣ የአሳ መግደል እና የአለም አቀፍ የጂኦፊዚካል ሂደቶችን እንደ የአየር ሁኔታ ሁኔታ፣ የሀይድሮሎጂ ዑደቶች እና የንፁህ ውሃ ስርጭትን ሊያስተጓጉል ይችላል።
ጥ፡ የሀይቅ ሙቀት መጨመርን ተፅእኖ ለመቀነስ ምን መደረግ አለበት?
መ፡ የሙቀት አማቂ ጋዞችን ልቀትን መቀነስ እና የማላመድ ስልቶችን ማዘጋጀት የሀይቅ ሙቀት መጨመርን ተፅእኖ ለመቀነስ ወሳኝ ናቸው።