ጥናቱ የክሬታይን ማሟያ ከኮቪድ-19 በኋላ ድካም ሲንድረም ሊጠቅም እንደሚችል ያሳያል።

በምግብ ሳይንስ እና ስነ-ምግብ መጽሔት ላይ የታተመ አዲስ ክሊኒካዊ ሙከራ እንደሚያመለክተው የአመጋገብ ክሬቲን ማሟያ በድህረ-ኮቪድ-19 ፋቲግ ሲንድረም ለሚሰቃዩ ግለሰቦች እምቅ ጥቅማጥቅሞች ሊኖሩት ይችላል፣ በተለምዶ ረጅም ኮቪድ። ሙከራው የድህረ-ኮቪድ-12 ፋቲግ ሲንድረም ያለባቸውን 19 ተሳታፊዎችን ያካተተ ሲሆን በዘፈቀደ ለፕላሴቦ ቡድን ወይም ለስድስት ወራት 4 ግራም creatine monohydrate በቀን ለተቀበለ ቡድን የተመደቡ።
ክሬቲን በጡንቻ ሕዋስ ውስጥ የሚገኝ በተፈጥሮ የተገኘ ውህድ ሲሆን በአጭር ጊዜ ኃይለኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በሴሉላር ኢነርጂ ምርት ውስጥ ባለው ሚና ይታወቃል። ብዙውን ጊዜ የአትሌቲክስ አፈፃፀምን ለማሻሻል እና የጡንቻን እድገትን ለማሳደግ እንደ ማሟያ ጥቅም ላይ ይውላል። ነገር ግን፣ ይህ ጥናት ከኮቪድ-19 ፋቲግ ሲንድረም (ድህረ-ኮቪድ-XNUMX ፋቲግ ሲንድረም) ጋር ላሉ ግለሰቦች ያለውን ጥቅም ፈትኗል።
የሙከራው ውጤት እንደሚያሳየው የ creatine ማሟያ በሁለቱም የእግር ጡንቻዎች እና አንጎል ላይ ከፍተኛ የሆነ የ creatine መጠን እንዲጨምር አድርጓል. በተጨማሪም ከሶስት ወራት ተጨማሪ ምግብ በኋላ ተሳታፊዎች በአጠቃላይ ድካም ላይ ጉልህ የሆነ ቅናሽ አሳይተዋል. በስድስት ወር የክትትል ወቅት፣ እንደ ጣዕም ማጣት፣ የመተንፈስ ችግር፣ የሰውነት ህመም፣ ራስ ምታት እና ትኩረትን የመሰብሰብ ችግሮች ባሉ ምልክቶች ላይ መሻሻሎችን አግኝተዋል።
የዚህ ጥናት ግኝቶች ክሬቲን ማሟያ ለድህረ-ኮቪድ-19 ፋቲግ ሲንድረም ለመቆጣጠር ውጤታማ የሆነ ጣልቃ ገብነት ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማሉ። ነገር ግን፣ ተመራማሪዎቹ በተለያዩ የድህረ-ኮቪድ-19 ህዝቦች ውስጥ እነዚህን ግኝቶች ለማረጋገጥ ተጨማሪ ጥናቶችን አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተዋል።
በአጠቃላይ ይህ ጥናት ረጅም ኮቪድን ለሚይዙ ግለሰቦች የ creatine ጥቅሞችን በተመለከተ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ክሬቲንን መጨመር ከድካም እፎይታ ሊሰጥ እና ከኮቪድ-19 ፋቲግ ሲንድረም ጋር የተያያዙ የተለያዩ ምልክቶችን ሊያሻሽል ይችላል።
ምንጭ:
በጄሌና ስላንክመናክ፣ ማሪጃና ራኒሳቭልጄቭ፣ ኒኮላ ቶዶሮቪች፣ ጄሌና ኦስቶጂክ፣ ቫልደማር ስታጀር፣ እና “የስድስት ወር ክሬቲን ተጨማሪ ምግብ በታካሚ እና በክሊኒካዊ ሪፖርት የተደረጉ ውጤቶች እና ከኮቪድ-19 ፋቲግ ሲንድረም (ድህረ-ኮቪድ-10.1002 ፋቲግ ሲንድረም) ባለባቸው ታማሚዎች ላይ የቲሹ creatine ደረጃዎች ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ። Sergej M. Ostojic. የምግብ ሳይንስ እና አመጋገብ. doi: 3.3597 / fsnXNUMX.