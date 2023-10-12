ሳይንቲስቶች በምድር ማንትል ውስጥ የከበሩ ብረቶች መኖራቸውን አዲስ ሁኔታ አግኝተዋል

ሳይንቲስቶች በምድር መጎናጸፊያ ውስጥ እንደ ወርቅ እና ፕላቲኒየም ያሉ ውድ ብረቶች መኖራቸውን የሚያብራራ አዲስ ግኝት አደረጉ። በሲሙሌሽን እና ሞዴሎች፣ ተመራማሪዎች በተፅእኖ የሚነዱ የማንትል ቁሶች መቀላቀል ብረቶችን ሙሉ በሙሉ ወደ ምድር እምብርት ውስጥ እንዳይገቡ መከላከል እንደሚቻል ደርሰውበታል።
ከ 4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት የጨረቃ አፈጣጠር በመሬት እና በማርስ ስፋት ፕላኔት መካከል በተፈጠረው ግጭት ነው። “ዘግይቶ መጨመር” በመባል የሚታወቀው ይህ የቦምብ ድብደባ ዘመን እንደ ወርቅ እና ፕላቲነም ያሉ ከፍተኛ የሳይደርፋይል ንጥረ ነገሮችን (HSEs) ጨምሮ ፕላኔተሲማሎችን ወደ ምድር አመጣ።
ከዚህ ቀደም የተደረጉ ማስመሰያዎች እንደሚያሳዩት ፕላኔቶች ወደ ምድር መጎናጸፊያ ውስጥ ዘልቀው በሚገቡበት ጊዜ አነስተኛ መጠን ያላቸው ብረቶች ብቻ የሚዋሃዱ ሲሆን አብዛኛዎቹ ወደ መሃሉ ውስጥ እየሰመጡ ነው። ይህም ምድር ውድ ብረቶችዋን እንዴት አገኘች የሚለውን ጥያቄ አስነስቷል።
ይህንን ለመቅረፍ ሳይንቲስቶች የፕላኔቶችን ተፅእኖ ከማንትል ቁሶች ጋር መቀላቀልን የሚያገናዝቡ አዳዲስ ማስመሰያዎችን ሠሩ። ተምሳሌቶቹ በሶስት-ደረጃ ስርዓት ላይ ያተኮሩ ናቸው-ጠንካራ የሲሊቲክ ማዕድናት, የቀለጠ ሲሊኬት ማግማ እና ፈሳሽ ብረት. የዚህን ሥርዓት ፈጣን ተለዋዋጭነት በማንትል ኮንቬክሽን ከሚቀርበው የረዥም ጊዜ ድብልቅ ጋር በማጣመር፣ ኤችኤስኢዎችን በልብሱ ውስጥ ማቆየት የሚቻል ሆነ።
በዚህ ሁኔታ፣ አንድ ተፅዕኖ ፈጣሪ ወደ ምድር ይጋጫል፣ ይህም በአካባቢው የተፈጠረ ፈሳሽ ማግማ ውቅያኖስ ሄቪ ብረቶች የሚሰምጥበት ነው። እነዚህ ብረቶች ከስር በከፊል ቀልጠው ወደሚገኘው ክልል ሲደርሱ፣ በማቅለጥ ውስጥ ይንከባለሉ እና ቀስ ብለው ወደ መጎናጸፊያው ግርጌ ይሰምጣሉ። ቀልጦ የተሠራው ማንትል ብረቱን በመያዝ ይጠናከራል። የማንትል ኮንቬክሽን ሂደት፣ ከምድር እምብርት በመጣው ሙቀት፣ እነዚህን ብረቶች ተሸክሞ በጊዜ ሂደት ያሰራጫቸዋል።
ይህ ግኝት ውድ ብረቶች በምድር መጎናጸፊያ ውስጥ መኖራቸውን በተመለከተ ጂኦፊዚካዊ አዋጭ የሆነ ማብራሪያ ይሰጣል። በቢሊዮኖች ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት የፕላኔታችንን ስብጥር በመቅረጽ ረገድ በተፅዕኖ የሚመራ ድብልቅ ያለውን ጠቀሜታ ጎላ አድርጎ ያሳያል።
ምንጭ፡ የዬል ዩኒቨርሲቲ የብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ (PNAS) ወረቀት ሂደቶች።
ትርጓሜዎች
- ዘግይቶ መጨመር፡- ፕላኔቷን ወይም ጨረቃን ከመጀመሪያው ምስረታ በኋላ በፕላኔቶች በከባድ የቦምብ ድብደባ ወቅት።
- Siderophile ንጥረ ነገሮች - ለብረት ጠንካራ ቅርበት ያላቸው ብረቶች።
- ማንትል ኮንቬክሽን፡- የሞቀ እና የቀዝቃዛ መጎናጸፊያ ቁሳቁስ መነሳት እና መስመጥ፣ ይህም በመጎናጸፊያው ውስጥ ቁሳቁሶችን እንደገና ያሰራጫል።