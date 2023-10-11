ሳይንቲስቶች ምድር በመጎናጸፊያዋ ውስጥ የከበሩ ማዕድናትን እንዴት እንደያዘች ደርሰውበታል።

ሳይንቲስቶች እንደ ወርቅ እና ፕላቲነም ያሉ ውድ ብረቶች በምድር መጎናጸፊያ ውስጥ እንዴት እንደተያዙ አዳዲስ ግንዛቤዎችን አግኝተዋል፣ ምንም እንኳን ቀደም ባሉት ንድፈ ሐሳቦች እነዚህ ብረቶች ወደ ውስጥ ጠልቀው ይገቡ ነበር የሚሉ ቢሆንም። በብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች ላይ የታተመው ጥናቱ በተፅእኖ የሚመራውን የማንትል ቁሳቁሶችን መቀላቀልን ለመፈተሽ ማስመሰልን ተጠቅሟል።
ከ 4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት, ምድር በማርስ መጠን ካላቸው ፕላኔት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል, በዚህም ምክንያት ቁሶች ወደ ጨረቃ የተፈጠረችበት ዲስክ ውስጥ ተወርውረዋል. “ዘግይቶ መጨመር” በመባል የሚታወቀውን ይህን ጊዜ ተከትሎ ትላልቅ ፕላኔቶች ወደ ወጣቷ ምድር ተውጠው የነበሩትን ከፍተኛ “ሲድሮፊል” ንጥረ ነገሮች በመባል የሚታወቁት ከብረት ጋር ጠንካራ ግንኙነት ያላቸውን ብረቶች በማቀበል ከምድር ጋር ተጋጭተዋል።
ቀደም ያሉ ተመስሎዎች እንደሚጠቁሙት አብዛኛዎቹ እነዚህ ብረቶች፣ ከፍተኛ የሳይደርፋይል ኤለመንቶችን (HSEs) ጨምሮ፣ ወደ ምድር እምብርት ይወርዳሉ። ይሁን እንጂ አዲሱ ጥናት እነዚህን ውድ ብረቶች በመጎናጸፊያው ውስጥ ያለውን መብዛት የሚያብራራ ተጨባጭ ሁኔታን ያሳያል።
አምሳያዎቹ የፕላኔተሲማልን ተፅእኖ በመሬት ላይ ያገናኟቸዋል፣በአካባቢው የሆነ የማግማ ውቅያኖስ በመፍጠር ከባድ ብረቶች ወደ ታች የሚሰምጡበት። ብረቶች ከስር በከፊል የቀለጠውን ክልል ሲደርሱ በማቅለጫው ውስጥ ይንከባለሉ እና ቀስ ብለው ወደ መጎናጸፊያው ግርጌ ይወርዳሉ። በዚህ ሂደት ውስጥ, የቀለጠው ማንትል ይጠናከራል, ብረቶች በተሳካ ሁኔታ ይይዛል.
ጥናቱ የማንትል ኮንቬክሽን ለረጅም ጊዜ የማንትል ቁሳቁሶችን እንደገና በማከፋፈል ረገድ ያለውን ሚና አጉልቶ ያሳያል። Mantle convection የሚያመለክተው ሙቅ ማንትል እየጨመረ የሚሄደውን ቁሳቁስ እና ቀዝቃዛ ቁሶችን እየሰመጠ ነው ፣ ይህ ደግሞ ወደ መጋጠሚያ ቁሳቁሶች መቀላቀል እና እንደገና ማሰራጨት ፣ ከፍተኛ የሳይዶፊል ንጥረ ነገሮችን ጨምሮ።
ይህ ምርምር ምድር የከበረ ብረቶችዋን እንዴት እንደያዘች አዲስ ግንዛቤን ይሰጣል ፣በመጎናጸፊያው ስብጥር እና ፕላኔታችን በቢሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት ውስጥ የፈጠሩትን ሂደቶች ላይ ብርሃን ፈጅቷል።
ምንጮች:
- የብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ (PNAS) ወረቀት ሂደቶች