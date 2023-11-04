የዳይኖሰርስ አሳዛኝ መጥፋት፡ በመጥፋታቸው ላይ አዲስ አመለካከት

አስከፊ የሆነ የአስትሮይድ ተጽእኖ በተለምዶ የዳይኖሰርስ መጥፋት መንስኤ እንደሆነ ይታመናል. ይሁን እንጂ በቅርቡ የተደረገ ጥናት በዚህ አሰቃቂ ክስተት ላይ አዲስ ብርሃን የሚፈጥር አሳዛኝ አማራጭ አቅርቧል። አስትሮይድ በመንገዳው ላይ ያለውን ነገር ሁሉ ያጠፋል የሚለው ሀሳብ ቀድሞውንም አሳዛኝ ቢሆንም፣ ይህ ጥናት እንደሚያመለክተው የኒውክሌር ክረምቱን ያስከተለው የአስትሮይድ አቧራ ሲሆን በመጨረሻም በርካታ ዳይኖሰርቶችን እና ሌሎች ዝርያዎችን በረሃብ ያጠፋው ።
ተፅዕኖው ሲፈጠር፣ አስትሮይድ በመላው ምድር ላይ የሚንፀባረቁትን የድንጋጤ ሞገዶችን ብቻ ሳይሆን የሚያስገርም 2,000 ጊጋ ቶን አቧራ ወደ ከባቢ አየር ወረወረ። ይህ ከፍተኛ መጠን ያለው ብናኝ በመሠረቱ እንደ መጋረጃ ሆኖ ፕላኔቷን ሸፍኖ እና ለፎቶሲንተሲስ አስፈላጊ የሆነውን የፀሐይ ብርሃን የእጽዋትን ሕይወት ለማቆየት አግዶታል። በውጤቱም, የእጽዋት ተክሎች ዋነኛ የምግብ ምንጫቸው, ደርቀው በመጥፋታቸው, በረሃብ መጥፋት, አስከፊ እጣ ገጥሟቸዋል. ሥጋ በል አዳኞች ብዙም ሳይቆይ በቁጥር እየቀነሰ የሚማረኩት ምርኮቻቸው እጥረት ባለበት ሁኔታ ተከትለዋል። የዳይኖሰሮች መጥፋት አሰቃቂ ትዕይንት መሆኑ አያጠራጥርም።
በዚህ አስከፊ ክስተት ወቅት ሁሉም ፍጥረታት ፍጻሜያቸውን ሊያሟሉ እንደማይችሉ ልብ ማለት ያስፈልጋል። አንዳንድ ዝርያዎች፣ ከተወሰኑ ዳይኖሰርቶች ጋር የዝግመተ ለውጥ ትስስር ያላቸው፣ በሕይወት ለመትረፍ እና ለመቀጠል ችለዋል። ነገር ግን ጥናቱ እንደሚያመለክተው 75 በመቶ የሚሆነው የምድር ህይወት ያላቸው ፍጥረታት ሙሉ በሙሉ ሊጠፉ ይችሉ ነበር፣ ይህም በፕላኔቶች ስነ-ምህዳር ውስጥ ጥልቅ ዳግም መጀመሩን ያሳያል።
ያለፉት ንድፈ ሐሳቦች ከአስትሮይድ ተጽእኖ የሚገኘው ሰልፈር ወይም ከዚያ በኋላ በሚመጣው ሰደድ እሳት ውስጥ የሚገኘው ጥቀርሻ ፕላኔቷን ለሸፈነው የጨለማው ጨለማ ዋና ነጂዎች እንደሆኑ ቢጠቁሙም፣ ይህ ጥናት በጣም ወሳኝ በሆነ የቅሪተ አካል ቦታ ላይ በሚገኙ ቅንጣቶች ላይ ጠልቋል። እነዚህ ግኝቶች የአስትሮይድ አቧራ ለዳይኖሰር መጥፋት ምክንያት የሆነውን የኒውክሌርየር ክረምትን በማነሳሳት ረገድ ትልቅ ሚና እንደነበረው አሳማኝ ማስረጃዎችን ያቀርባሉ።
በማጠቃለያው ፣ ይህ አዲስ እይታ የዳይኖሰርን መጥፋት አስከፊ ተፈጥሮ ያጠናክራል። ጥናቱ ፕላኔታችንን በመዋጥ እና የኒውክሌር ክረምቱን የጀመረው እና በመጨረሻም በምድር ላይ ያለውን አብዛኛው ህይወት ያጠፋው የአስትሮይድ አቧራ አስከፊ መዘዝን ያሳያል። የፕላኔታችንን ታሪክ የሚቀርፁት የዝርያዎች ደካማ እርስ በርስ መደጋገፍ እና የከባቢያዊ ክስተቶች ታላቅ ኃይል እንደ ልብ የሚነካ ማስታወሻ ሆኖ ያገለግላል።
በየጥ
የዳይኖሰሮች ሞት ምክንያት የሆነው ምንድን ነው?
መንስኤው የአስትሮይድ ተጽእኖ እንደሆነ በሰፊው ቢታመንም አዲስ ጥናት እንዳመለከተው የኒውክሌር ክረምቱን ያስከተለው የአስትሮይድ አቧራ ሲሆን ይህም ወደ ዳይኖሰርስ መጥፋት ምክንያት ሆኗል.
የአስትሮይድ አቧራ የመጥፋት መንስኤ የሆነው እንዴት ነው?
በአስትሮይድ ተጽእኖ የሚፈጠረው ከፍተኛ መጠን ያለው አቧራ የፀሐይ ብርሃንን በመዝጋት ፎቶሲንተሲስን በማስተጓጎል የእጽዋት ህይወት እንዲጠፋ አድርጓል። ይህ ደግሞ የአረም እንስሳትን ረሃብ እና ከዚያ በኋላ ለሥጋ እንስሳዎች አዳኝ እጥረት አስከትሏል.
ሁሉም ፍጥረታት ጠፍተዋል?
በመጥፋቱ ወቅት ሁሉም ፍጥረታት አልጠፉም. ከዳይኖሰርስ ጋር የዝግመተ ለውጥ ግንኙነት የነበራቸው አንዳንድ ዝርያዎች በሕይወት መትረፍ ችለዋል ነገር ግን ጥናቱ እንደሚያመለክተው 75 በመቶው የምድር ህይወት ያላቸው ፍጥረታት ተጠርገዋል።
የመጥፋት መንስኤ የሆነውን የአስትሮይድ አቧራ ጽንሰ-ሐሳብ የሚደግፈው ምን ማስረጃ ነው?
ጥናቱ በወሳኝ ቅሪተ አካል ላይ የተገኙትን ቅንጣቶች ተንትኖ፣ የአስትሮይድ አቧራ ለዳይኖሰር ሞት ምክንያት የሆነው የኒውክሌር ክረምት ዋነኛ ወኪል መሆኑን አሳማኝ ማስረጃዎችን ሰጥቷል።