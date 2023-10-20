በ Precambrian ውስጥ የጎደሉት የሽግግር ቅሪተ አካላት፡ በዳርዊን ዝግመተ ለውጥ ላይ ተጨማሪ ማስረጃ

በካምብሪያን ፍንዳታ ወቅት የተለያየ የእንስሳት ፋይላ በድንገት ብቅ ማለት ለዳርዊን ዝግመተ ለውጥ ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል። በዚህ ንድፈ ሐሳብ መሠረት፣ ውስብስብ ባዮሎጂያዊ አዲስ ነገሮች በጊዜ ሂደት ቀስ በቀስ ብቅ ማለት ነበረባቸው፣ ብዙ መካከለኛ ቅርጾች። ነገር ግን፣ ከካምብሪያን ፍንዳታ በፊት በነበረው የፕሪካምብሪያን መገባደጃ ላይ ምንም የሽግግር ቅሪተ አካላት አልተገኙም። የ Precambrian መጨረሻን የሚያጠቃልለው የኤዲካራን ጊዜ ውስብስብ ማክሮ-ቅሪተ አካላትን ይዟል፣ ነገር ግን ከኋለኛው የካምብሪያን የእንስሳት ዝርያ ጋር ያላቸው ግንኙነት አከራካሪ ነው።
ቻርለስ ዳርዊን ራሱ ይህንን ከካምብሪያን ስትራተም በፊት ከነበሩት እጅግ በጣም ብዙ የጥንታዊ ወቅቶች መዛግብት አለመኖራቸውን በመጥቀስ ለፅንሰ-ሃሳቡ ከባድ ተቃውሞ እንደሆነ አምኗል። ለዚህ መቅረት በጣም የተለመደው ማብራሪያ የቅሪተ አካላት መዝገብ አለመሟላት ነው, ይህም የእንስሳት ቅድመ አያቶች ሊኖሩ ቢችሉም በትንሽ መጠን እና ለስላሳ ሰውነታቸው በቀላሉ ሊጠበቁ አልቻሉም. ነገር ግን፣ ይህ የቅርስ መላምት በቅርብ ጊዜ በኤዲካራን ቅሪተ አካል አካባቢዎች በተገኙ ግኝቶች ውድቅ ተደርጓል፣ ይህም ጥቃቅን፣ ለስላሳ ሰውነት ያላቸው የእንስሳት ቅድመ-ቁሳቁሶችን ለመጠበቅ ያስችላል። በምትኩ፣ እነዚህ አካባቢዎች ቅሪተ አካል አልጌዎችን እና ጥቂት ችግር ያለባቸውን ፍጥረታት ብቻ ሰጡ።
በቅርብ ጊዜ በ Trends in Ecology and Evolution ላይ የታተመ ጥናት በአርቲፊክ መላምት ላይ ተጨማሪ ማስረጃዎችን ይጨምራል። በዴሪክ ብሪግስ የሚመራው የቅሪተ አካል ተመራማሪዎች የፕሪካምብሪያን እና የካምብሪያን ስትራታ ቅሪተ አካል ሂደቶችን እና ጂኦሎጂን በማነፃፀር እና በ Precambrian ንጣፎች ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ለጥበቃ ተስማሚ የእንስሳት አለመኖር አግኝተዋል። ከ 789 ሚሊዮን አመታት በፊት በእንስሳት ጥንታዊነት ላይ ለስላሳ ከፍተኛ ገደብ ይጠቁማሉ. ቀደምት እንስሳትን ለመጠበቅ እንደ አካባቢው የታቀዱት የቡርገስ ሻሌ ዓይነት ሁኔታዎች ከ 789 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ወይም ከዚያ በላይ ከነበሩት ቅሪተ አካላት ባዮታስ ጋር አልተያያዙም።
የጥናቱ ደራሲዎች በተለየ ሁኔታ በተጠበቁ ባዮታዎች ውስጥ ያለው የ Cryogenian ክፍተት የእንስሳትን ድንገተኛ ገጽታ በኋላ ላይ ሊያብራራ እንደሚችል ያመለክታሉ። ሆኖም፣ ይህ አተረጓጎም በዚህ ጊዜ ውስጥ አወዛጋቢ ያልሆኑ የሜታዞአን ወይም የሁለትዮሽ እንስሳት አለመኖራቸውን ጨምሮ እርስ በርስ የሚጋጩ መረጃዎችን የሚዘነጋ ይመስላል። ከዚህም በላይ ሌሎች ጥናቶች ለመጀመሪያዎቹ እንስሳት ገና በለጋ እድሜያቸው ወደ ካምብሪያን መጀመሪያ ሲቃረቡ ከፍተኛውን ገደብ አስቀምጠዋል.
እነዚህ ግኝቶች የዳርዊን የዝግመተ ለውጥን ቀስ በቀስ ግምቶች ይቃወማሉ እና በሞለኪውላር የሰዓት ጥናቶች የተጠቆመውን የፍቅር ጓደኝነት ይቃረናሉ። የዝግመተ ለውጥ ባዮሎጂስቶች በተጨባጭ መረጃ እና በንድፈ ሃሳባቸው ዋና ትንበያዎች መካከል ያለውን ጉልህ አለመግባባቶች መቀበል እና መፍትሄ መስጠት አስፈላጊ ነው።