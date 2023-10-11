SpaceX አዲስ የስታርሊንክ ቀጥታ ወደ ሴል አገልግሎት አስታወቀ

ስፔስ ኤክስ በሳተላይት አውታረመረብ የሚንቀሳቀስ የሕዋስ አገልግሎቱን በማስተዋወቅ በስታርሊንክ ድረ-ገጽ ላይ አዲስ ገጽ ለቋል። የ'Starlink Direct to Cell' ገፅ ለተጠቃሚዎች "በአለም ዙሪያ ላሉ LTE ስልኮች የጽሑፍ፣ የድምጽ እና ዳታ ያለችግር መድረስ።" ኩባንያው እ.ኤ.አ. በ 2024 የጽሑፍ ችሎታዎችን ለመዘርጋት አቅዷል ፣ ከዚያም በ 2025 የድምጽ እና የውሂብ ችሎታዎች ። በተጨማሪም ፣ ለነገሮች በይነመረብ (አይኦቲ) ድጋፍ በ 2025 ሊገኝ ይችላል።
ከቀጥታ ወደ ሴል ስርዓት አንዱ ጉልህ ባህሪ ምንም ሃርድዌር፣ ፈርምዌር ወይም ልዩ አፕሊኬሽን አያስፈልግም ካሉት LTE ስልኮች ጋር ያለው ተኳሃኝነት ነው። ቴክኖሎጂው የላቀ eNodeB modem ይጠቀማል፣ በህዋ ላይ እንደ የሞባይል ስልክ ግንብ ሆኖ ይሰራል። ይህ ከመደበኛ የዝውውር አጋር ጋር የሚመሳሰል የአውታረ መረብ ውህደትን ያስችላል።
PCMag እንደዘገበው የስታርሊንክ አዲሱ ድረ-ገጽ ከUS ድምጸ ተያያዥ ሞደም T-Mobile ጋር አገልግሎት ለመስጠት ባለው እቅድ ላይ ነው። ሆኖም ስፔስ ኤክስ በሁለቱም ሀገራት አገልግሎቱን በይፋ ከመጀመሩ በፊት ከዩኤስ ፌደራል ኮሙዩኒኬሽንስ ኮሚሽን (FCC) ህጋዊ ፍቃድ እና ከካናዳ ራዲዮ-ቴሌቭዥን እና ቴሌኮሙኒኬሽን ኮሚሽን (CRTC) ጋር ትብብር ማድረግ አስፈላጊ ነው።
በካናዳ የቴሌኮም አቅራቢው ሮጀርስ ባህላዊ ግንኙነት በሌላቸው አካባቢዎች 911 ን ጨምሮ የአደጋ ጊዜ አገልግሎቶችን ለማቅረብ ከ SpaceX ጋር ያለውን አጋርነት አስታውቋል። በሮጀርስ የዚህ አቅም ልቀት ለ2024 ተይዞለታል፣ ይህም በስታርሊንክ ድረ-ገጽ ላይ ከተጠቀሰው የጊዜ መስመር ጋር ይጣጣማል።
በዚህ አዲስ ተነሳሽነት ስፔስ ኤክስ ከሌሎች የሳተላይት ሴል አገልግሎት አቅራቢዎች ለምሳሌ ግሎባልስታር፣ የአፕልን የአደጋ ጊዜ ኤስኦኤስን በሳተላይት የሚያስተናግድ ነው።
ምንጮች: Starlink, PCMag