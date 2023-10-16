አዲስ ምናባዊ-እውነታ የጆሮ ማዳመጫ በኒውሮሳይንስ ጥናት ውስጥ የመዳፊት ሙከራዎችን ያሻሽላል

የተመራማሪዎች ቡድን ይበልጥ መሳጭ እና ተፈጥሯዊ የሙከራ ማዋቀር እንዲኖር የሚያስችል በተለይ ለአይጥ ተብሎ የተነደፈ ምናባዊ-እውነታ (VR) የጆሮ ማዳመጫ ሠርቷል። ይህ እድገት ውስብስብ በሆኑ ባህሪያት ውስጥ ስለሚሳተፉ የነርቭ መንገዶች ያለንን ግንዛቤ በእጅጉ ሊያሳድግ ይችላል።
በተለምዶ የነርቭ ሳይንቲስቶች የነቃ አይጦችን የአንጎል እንቅስቃሴ ያጠናሉ, የራስ ቅላቸውን ክፍል ግልጽ በሆነ መስኮት በመተካት እና በአጉሊ መነጽር ያስቀምጧቸዋል. የአሰሳ ነርቭ ኔትወርኮችን ለመመልከት አይጦቹ በፓኖራሚክ ማሳያዎች በሚታዩ ትሬድሚል ላይ ይቀመጣሉ። ይሁን እንጂ እነዚህ ማሳያዎች ለሰዎች የተነደፉ ናቸው እና በአይጦች ሊታወቁ ከሚችሉት የበለጠ ከፍተኛ ጥራት አላቸው. በተጨማሪም፣ በዙሪያው ያለው የአንጎል መቅጃ መሳሪያዎች እንስሳትን ከሥራቸው ሊያዘናጉ ይችላሉ።
ተመራማሪዎቹ MouseGoggles ብለው የሰየሙት አዲሱ የቪአር ጆሮ ማዳመጫ በንድፍ ውስጥ የሰው ቪአር ማዳመጫዎችን ይመስላል። ሁለት ክብ ማሳያዎችን፣ ሌንሶችን እና የኮምፒዩተር ሲስተምን ያካትታል፣ ሁሉም በ3-ል የታተመ መያዣ። ምናባዊ አካባቢን ለመፍጠር በመጀመሪያ ለስማርት ሰዓቶች የተነደፉ ዝቅተኛ ጥራት ያላቸው ማያ ገጾች እንደገና ተዘጋጅተዋል። አይጦቹ ፍጥነትን እና አቅጣጫን ለመለካት በኦፕቲካል ሴንሰሮች የታጠቁ በሚሽከረከረው የስታይሮፎም ኳስ ላይ በመሮጥ ይህን የተመሰለውን ቦታ ይዳስሳሉ።
ማይክሮስኮፕን በመጠቀም ቡድኑ MouseGoggles በእይታ ኮርቴክስ ውስጥ እንደ ባህላዊ መቼቶች ተመሳሳይ የሆነ የእንቅስቃሴ ንድፍ እንደፈጠረ አረጋግጧል። በተጨማሪም በሂፖካምፐስ ውስጥ የተተከሉ ኤሌክትሮዶች ከጠቅላላው ምናባዊ መስመር ጋር የሚዛመዱ የቦታ ህዋሶች መነቃቃታቸውን አረጋግጠዋል፣ ይህም አይጦቹ ምናባዊ ቦታዎችን እንዳወቁ ያሳያል።
የMouseGogglesን ውጤታማነት ለመፈተሽ ሳይንቲስቶቹ አይጦችን የቦታ ትምህርት ተግባርን እንዲያከናውኑ አሠልጥነዋል። አይጦቹ የተወሰኑ ቦታዎችን ሲቃኙ በስኳር መጠጥ ይሸለሙ ነበር፣ እና ወረዳውን ሲደግሙ፣ ተመሳሳይ ቦታ ላይ በመላሳ ጉጉአቸውን አሳይተዋል። ይህ የሚያሳየው አይጦቹ ምናባዊ ቦታዎችን ማወቅ እና ማስታወስ እንደቻሉ ነው።
ተመራማሪዎቹ በነፃነት የሚራመዱ አይጦችን በሚያካትቱ ሙከራዎች የጆሮ ማዳመጫውን የበለጠ ትንሽ እና ቀላል በማድረግ ላይ ትኩረት በማድረግ ላይ ናቸው። በቀላሉ የሚገኙ ቁሳቁሶችን በመጠቀም ከ200 ዶላር በታች የሆነ የመሰብሰቢያ ዋጋ ከኦንላይን ማስተማሪያ መመሪያ ጋር MouseGogglesን ለኒውሮሳይንስ ማህበረሰብ ተመራማሪዎች ተደራሽ መሳሪያ ያደርገዋል።
ይህ እድገት ይበልጥ ቀልጣፋ ሙከራዎችን ሊያመጣ ይችላል፣ ምክንያቱም አይጦች በምናባዊ አከባቢዎች ውስጥ በተፈጥሮ ባህሪይ ሊያሳዩ ስለሚችሉ፣ አነስተኛ ስልጠና ስለሚፈልጉ እና በጭንቅላት የተስተካከለ ማዋቀር ላይ የሚያሳልፉት ጊዜ ይቀንሳል። ውስብስብ ባህሪያትን በያዘው የነርቭ ጎዳናዎች ላይ ጠለቅ ያለ ግንዛቤን የማግኘት ችሎታ፣ ይህ አዲሱ ቪአር ማዳመጫ በኒውሮሳይንስ መስክ ሳይንሳዊ ምርምርን የማሳደግ አቅም አለው።
ምንጮች:
- የመጀመሪያው ምንጭ ጽሑፍ