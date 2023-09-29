በዋይት ደሴት ላይ አዲስ የተክሎች መብላት ዳይኖሰር ዝርያዎች ተገኝተዋል

በዋይት ደሴት ላይ አዲስ ተክል የሚበላ የዳይኖሰር ዝርያ ተገኝቷል፣ ይህም አውሮፓ የራሷ የሆነች ትንሽ የእፅዋት ዳይኖሰር ቤተሰብ እንደነበራት ይጠቁማል። ቅሪተ አካላት ቅሪተ አካል የሆነው ቬክቲድሮሜየስ ኢንሱላሪስ የተባለ ዳይኖሰር ነው፣ እሱም ዶሮ የሚያክል ነገር ግን ለአቅመ አዳም ቢደርስ በጣም ትልቅ ሊሆን ይችላል። ይህ በደሴቲቱ ላይ የተገኘ ሁለተኛው የሂፕሲሎፎዶንት ቤተሰብ አባል ነው።
ሂፕሲሎፖዶንቶች ከ125 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የነበሩ የተከበሩ፣ ሁለት-እፅዋት ዕፅዋት ነበሩ። እንደ ታይራንኖሰርስ፣ ስፒኖሰርስ እና ኢጋኖዶንስ ካሉ ታዋቂ ዳይኖሰርቶች ጋር አብረው ይኖሩ ነበር። የቬክቲድሮሚየስ ግኝት የተገኘው በፖርትስማውዝ እና በባዝ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል በተደረገ ትብብር ነው።
ዶ/ር ኒኮላስ ሎንግሪች፣ ሚልነር የዝግመተ ለውጥ ማዕከል በባዝ ዩኒቨርስቲ የግኝቱን አስፈላጊነት አጉልተው ሲገልጹ፣ “የፓላኦንቶሎጂስቶች ከአንድ ምዕተ ዓመት በላይ በዋይት ደሴት ላይ ሲሠሩ ቆይተዋል፣ እና እነዚህ ቅሪተ አካላት ጠቃሚ ሚና ተጫውተዋል። በ vertebrate palaeontology ታሪክ ውስጥ፣ ነገር ግን ባሕሩ ከገደል ውስጥ አዳዲስ ቅሪተ አካላትን ስለሚሸረሸር ስለ ዳይኖሰር እንስሳት አዳዲስ ግኝቶችን እያደረግን ነው።
ቬክቲድሮሚየስ ሂፕሲሎፎዶን ፎክሲ ከተባለው ሌላ ዳይኖሰር ጋር በቅርበት ይዛመዳል፣ይህም በቪክቶሪያ ዘመን በአንፃራዊነት ከተሟሉ ቅሪቶች ከተገለጹት የመጀመሪያዎቹ ዳይኖሰርቶች አንዱ ነው። የሚገርመው ነገር ሃይፕሲሎፎዶን ፎክሲ በሳይንቲስት ቶማስ ሄንሪ ሃክስሌ በወፎች እና በዳይኖሰርስ መካከል ያለውን ግንኙነት ለማስረጃነት ተጠቅሞበታል። ከሃይፕሲሎፎዶን ከሁለት እስከ ሶስት ሚሊዮን አመታት ሊያንሰው የሚችለው ቬክቲድሮሚየስ የእነዚህን ዳይኖሰርስ ልዩነት ግንዛቤ ይጨምራል።
ዶክተር ሎንግሪች በተጨማሪም እነዚህ ዳይኖሰርቶች በሰሜን አሜሪካ፣ እስያ ወይም ደቡባዊ ንፍቀ ክበብ ከሚገኙት ጋር ቅርበት ስለሌላቸው ግኝቱ ትኩረት የሚስብ ነው ብለዋል። ይህ የሚያሳየው ከፓንጋ ከተገነጠለ በኋላ በእያንዳንዱ አህጉር ላይ ብዙ መገለል እና የተለያዩ አይነት ዳይኖሰርቶች ተሻሽለዋል።
ጥናቱን በጋራ ያዘጋጁት የፖርትስማውዝ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ዴቭ ማርቲል በቅርብ አመታት በደሴት ደሴት ላይ ምን ያህል አዳዲስ ዳይኖሰርቶች መገኘታቸው አስገራሚ ሆኖ አግኝተውታል። ለዚህም በዘርፉ አስተዋፅኦ ያደረጉ አማተር ሰብሳቢዎች ባደረጉት ጥረት ነው ብሏል።
ይህ ግኝት በአውሮፓ በ Cretaceous ጊዜ በነበሩት ልዩ የዳይኖሰር እንስሳት ላይ ብርሃን ይፈጥራል እና ስለ ዳይኖሰር ዝግመተ ለውጥ እና አህጉራዊ እንቅስቃሴ ግንዛቤያችን ላይ አስተዋፅዖ ያደርጋል።
ምንጮች:
- የፍጥረት ምርምር
- የመታጠቢያ ዩኒቨርሲቲ
- የፖርትስማውዝ ዩኒቨርሲቲ