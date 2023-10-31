አዲስ የባህር እንሽላሊት ዝርያዎች ይፋ ሆኑ፡ እንቆቅልሹን Jǫrmungandr walhallaensis ማሰስ

አንድ አስደናቂ ግኝት በቅርብ ጊዜ በፓሊዮንቶሎጂ መስክ ታይቷል, ይህም በባህር ውስጥ ጥንታዊ ነዋሪ ላይ ብርሃን ፈነጠቀ. ተመራማሪዎች በጥንታዊ አጥንቶች ላይ በጥልቀት በመመርመር በአንድ ወቅት ከዳይኖሰርስ ጋር በመሆን በውቅያኖሶች ውስጥ ይዞር የነበረ አዲስ የባህር እንሽላሊት ዝርያ አግኝተዋል። Jǫrmungandr walhallaensis የሚባለው ይህ ሥጋ በል የውኃ ውስጥ ፍጡር ከ 80 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በኋለኛው ቀርጤስ ዘመን እንደነበረ ይታመናል።
የJǫrmungandr walhallaensis ስያሜ ከኖርስ አፈ ታሪክ ግዛት መነሳሻን ይስባል፣ Jormungandr ታዋቂ የባህር እባብ ነበር። ይሁን እንጂ ይህ የባሕር እንሽላሊት ከአፈ-ታሪክ ፍጡር እጅግ የላቀ ነበር። እስከ 24 ጫማ ርዝመት እንደሚደርስ የሚገመተው ግዙፍ መጠኑ ከዘመኑ አቻው ከታላቁ ነጭ ሻርክ ይበልጣል።
የእንሽላሊቶች እና የእባቦችን ንጥረ ነገሮች የሚያዋህዱ ባህሪያትን በመግለጥ፣ Jǫrmungandr walhallaensis ሞሳሰርስ ፣ የጠፉ የባህር ተሳቢ እንስሳት ቡድን ግንዛቤ ላይ አዲስ ልኬትን ይጨምራል። እነዚህ ጥንታዊ ተሳቢ እንስሳት በዝግመተ ለውጥ እንቆቅልሽ ውስጥ የጎደለ ግንኙነትን በመስጠት በሁለት ተሳቢ ዝርያዎች መካከል እንደ ሽግግር ዝርያ ነበሩ።
የተቀበረው የJǫrmungandr walhallaensis ቅሪቶች በ2015 በዋልሃላ፣ ሰሜን ዳኮታ ውስጥ በአጋጣሚ ተገኝተዋል። ይሁን እንጂ እንደ አዲስ ዝርያ መፈረጁ የተረጋገጠው በቅርብ ጊዜ ጥልቅ ምርመራ ብቻ ነው. ግኝቶቹ በአሜሪካ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም በተከበረው ቡለቲን ላይ ታትመዋል።
የተመጠነ የውሃ ውስጥ ዘንዶን የሚመስል ፍጡር ተብሎ የተገለፀው Jǫrmungandr ዋልሃላኤንሲስ የሚገለባበጥ፣ ሻርክ የመሰለ ጭራ ያለው እና በሚያስገርም ሁኔታ ተመራማሪዎች በፍቅር ስሜት “የተናደደ ቅንድብ” ብለው ይጠሩታል። የጥናቱ መሪ የሆኑት አሚሊያ ዚትሎቭ ይህን እንቆቅልሽ ፍጥረት ከኮሞዶ ድራጎን ጋር ያመሳስሏታል፣ ይህም ለየት ያለ የባህር አኗኗር መላመድ ያስደንቃል።
ያለጥርጥር፣ የJǫrmungandr walhallaensis መገለጥ ስለ ዩናይትድ ስቴትስ ብዙም ያልተረዳው የጂኦሎጂካል ጊዜ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የጥናቱ ተባባሪ የሆነው ክሊንት ቦይድ ስለ ጂኦግራፊያዊ እና ጊዜያዊ የጊዜ መስመር ያለንን እውቀት ማስፋፋት ያለውን ጠቀሜታ አጽንዖት ሰጥቷል, ይህም በእነዚህ አስደናቂ ጥንታዊ ዝርያዎች ዙሪያ ያሉትን ምስጢሮች እንድንፈታ ያስችለናል.
በየጥ:
ጥ: የአዲሱ የባህር እንሽላሊት ዝርያ ስም ማን ይባላል?
መ: አዲሱ የባህር እንሽላሊት ዝርያ Jǫrmungandr walhallaensis ይባላል።
ጥ፡ Jǫrmungandr walhallaensis መቼ ነው የኖረው?
መ፡ Jǫrmungandr walhallaensis በግምት ከ80 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በኋለኛው ክሪቴስ ጊዜ ነበር።
ጥ፡ የJǫrmungandr walhallaensis ቅሪተ አካል የት ተገኘ?
መ፡ የJǫrmungandr walhallaensis ቅሪተ አካል የተገኘው በዋልሃላ፣ ሰሜን ዳኮታ ውስጥ ነው።
ጥ፡ Jǫrmungandr walhallaensis ምን ያህል ጊዜ ተገምቷል?
መ፡ Jǫrmungandr walhallaensis 24 ጫማ አካባቢ ርዝማኔ እንደሚደርስ ይታመን ነበር፣ ይህም ከትልቅ ነጭ ሻርክ ይበልጣል።
ጥ፡ Jǫrmungandr walhallaensis ምን ልዩ ባህሪያትን ይዞ ነበር?
መልስ፡ Jǫrmungandr walhallaensis የሚገለባበጥ፣ ሻርክ የሚመስል ጅራት እና የተለየ “የተናደደ ቅንድቡን” ነበረው።