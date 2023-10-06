አዲስ ምድርን የሚመለከት ሳተላይት የገጽታ ሙቀቶችን ዝርዝር ምስሎችን ይይዛል

አዲስ የምድርን ታዛቢ ሳተላይት በፕላኔቷ ገጽ ላይ የሙቀት መጠኑ እንዴት እንደሚቀየር ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ዝርዝር መግለጫዎችን የሚያቀርቡ የመጀመሪያ ምስሎችን አንስቷል። HOTSAT-1 የተሰኘው ሳተላይት የተሰራ እና የሚሰራው መቀመጫውን ለንደን በሆነው ሳትቩ በተባለ ኩባንያ ነው።
በHOTSAT-1 የተነሱት ምስሎች በላስ ቬጋስ እና በቺካጎ የሙቀት ልዩነት በ33 ጫማ (10 ሜትር) ጥራት ያሳያሉ። የሳተላይቱ ካሜራ አጫጭር የቪዲዮ ቅደም ተከተሎችን እንኳን መቅዳት ይችላል። ከተለቀቁት ምስሎች አንዱ በቺካጎ ዋናው የባቡር መስመር ላይ የሚጓዝ ሎኮሞቲቭ የሙቀት ፊርማ ያካትታል።
ሌላ የምስሎች ስብስብ በካናዳ ሰሜን ምዕራብ ግዛቶች የሰደድ እሳትን ዝርዝር የሙቀት መጠን ያሳያል። በ HOTSAT-1 የቀረበው ከፍተኛ ጥራት የእሳት አደጋ ተከላካዮች ህዝብ በሚበዛባቸው አካባቢዎች አቅራቢያ ያሉትን የእሳት አደጋ መከላከያዎች እንዲቆጣጠሩ ይረዳል.
የሳትቪው ዋና ቴክኒካል ኦፊሰር እና ተባባሪ መስራች ቶቢያስ ራይኒኬ እንዳሉት የHOTSAT-1 የምስል ጥራት ኩባንያው ከሚጠበቀው በላይ ሆኗል። እንደ NASA's Landsat እና የአውሮፓ ሴንትነል ሳተላይቶች ያሉ ከዚህ ቀደም የተከናወኑ የሙቀት ማሳያ ተልእኮዎች መረጃን ከ100 እስከ 1,000 ሜትሮች (ከ330 እስከ 3,300 ጫማ) በሚደርስ ጥራት ባለው ጥራት ብቻ የሰበሰቡት። HOTSAT-1 የሙቀት መረጃን ከ10 ሜትር (33 ጫማ) በታች በሆነ ጥራት የሚይዝ የመጀመሪያው የንግድ ተልዕኮ ነው።
በHOTSAT-1 ከፍተኛ ጥራት ያለው የሙቀት ልዩነት ለከተማ እቅድ አውጪዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል። ከህንፃዎች፣ የቧንቧ መስመሮች እና ፋብሪካዎች ሙቀት እንዴት እንደሚያመልጥ መረዳታቸው የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል የበለጠ ኃይል ቆጣቢ መሠረተ ልማት እንዲነድፉ ይረዳቸዋል።
ሳተላይቶች በተለምዶ የምድርን ገጽ በሚታየው ብርሃን ሲመለከቱ፣ HOTSAT-1 በሙቀት ስፔክትረም ውስጥ ያለውን ሙቀት (ኢንፍራሬድ ብርሃን) ይለያል። የምልክት ምልክቱ ረዘም ያለ የሞገድ ርዝመት ስላለው ሙቀትን ከጠፈር መለየት የበለጠ ፈታኝ ነው። ሆኖም፣ HOTSAT-1 የዘገየ የመዝጊያ ቴክኖሎጂ የበለጠ ግልጽ እና ዝርዝር ምስሎችን ይፈቅዳል።
HOTSAT-1 በሰኔ ወር ወደ ምህዋር የተጀመረ ሲሆን በምድር ላይ ያሉ እያንዳንዱን ቦታዎች በየቀኑ በተመሳሳይ ጊዜ ምስሎችን ለመቅረጽ የሚያስችለውን የዋልታ ምህዋር ይከተላል። SatVu በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ሁለተኛውን ሳተላይት ለማምጠቅ አቅዷል እና ከስምንት እስከ 10 የሚደርሱ ሳተላይቶችን ህብረ ከዋክብትን ለመገንባት አስቧል። ይህ ህብረ ከዋክብት ሳይንቲስቶችን፣ የከተማ ፕላነሮችን እና ሌሎች ተጠቃሚዎችን በምድር ገጽ ላይ በየቀኑ የሙቀት ለውጥ ላይ ዝርዝር ክትትል ያደርጋል።
ምንጮች:
- HOTSAT-1 ሳተላይት የሙቀት ሙቀትን ከቀደምት ተልእኮዎች የበለጠ ጥራት ይይዛል። Space.com
- ሳተላይቶች በካናዳ ሰሜናዊ ምዕራብ አካባቢ የሰደድ እሳትን ይመለከታሉ። Space.com