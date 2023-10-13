በአርጀንቲና ውስጥ አስደናቂ ቅሪተ አካል መገኘት ስለ ዘግይቶ የፍጥረት ሕይወት አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል

በአርጀንቲና ውስጥ አዲስ የተገኘ ቅሪተ አካል በ Cretaceous ክፍለ ጊዜ መጨረሻ ላይ, የአቪያን ያልሆኑ ዳይኖሰርስ ከመጥፋቱ በፊት ስለ ህይወት ጠቃሚ መረጃዎችን እያቀረበ ነው. ካናዶን ቶማስ ቋሪ በመባል የሚታወቀው ቦታ በደቡብ አርጀንቲና በፓታጎንያ ክልል ይገኛል።
ዳይኖሰር እና ሌሎች ከክሪቴስ ዘመን የመጡ አከርካሪ አጥንቶች በደቡብ ንፍቀ ክበብ ከሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ ጋር ሲነፃፀሩ ብዙም አይታወቁም ፣ ይህም በብዝሃ ህይወት እና በዝግመተ ለውጥ ላይ ያለን ግንዛቤ ላይ ክፍተት ይፈጥራል። የፓሊዮንቶሎጂ ባለሙያው ማቲው ላማና ከካርኔጊ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ውስጥ በተለይ በደቡባዊው የዓለም ክፍል የሚገኙ የአቪያን ያልሆኑ ዳይኖሰርሶች በ Cretaceous-Paleogene ድንበር ላይ እንዴት እንደሚገኙ ለመረዳት ፍላጎት እንዳላቸው ገልፀዋል ።
የካናዶን ቶማስ ቦታ የተገኘው እ.ኤ.አ. በ2020 መጀመሪያ ላይ ከሙሴዮ ዴ ላ ፕላታ ተመራማሪዎች በተካሄደ የቅሪተ ጥናት ጥናት ወቅት ነው። ጥናቱ የሃድሮሰርስ የሆኑትን አጥንቶችን ጨምሮ የዳይኖሰር ቅሪተ አካላትን አግኝቷል። በጣቢያው ላይ በተደረጉ ቁፋሮዎች በደርዘን የሚቆጠሩ የሃድሮሳር አጥንቶች ታይተዋል፣ እነዚህ እፅዋትን ለሚበሉ ዳይኖሰርቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። የሚገርመው፣ ቅሪተ አካላቱ የተለያየ መጠን ያላቸው ግለሰቦች፣ ማህበረሰባዊ ቡድን ወይም መንጋን ሊወክሉ የሚችሉ ይመስላሉ።
ከሀድሮሶር ቅሪተ አካላት በተጨማሪ የምርምር ቡድኑ የ abelisaurid እና noasaurid ቤተሰቦች የሆኑ ሁለት አዳኝ ዳይኖሰርቶችን አስከሬን አግኝቷል። እነዚህ ግኝቶች በደቡባዊው ንፍቀ ክበብ ስለነበሩ የተለያዩ የዳይኖሰር እንስሳት ያለንን ግንዛቤ የበለጠ ያበለጽጉታል።
የዳይኖሰር ቅሪተ አካላት ያለምንም ጥርጥር አስደሳች ቢሆንም፣ ቡድኑ በተለይ ሌሎች ብርቅዬ እና ትንሽ አካል ያላቸው የጀርባ አጥንት ቅሪተ አካላት በመገኘታቸው በጣም ተደስቷል። በ Golfo San Jorge Basin ውስጥ የተገኘውን የመጀመሪያውን የክሪቴስየስ እባብ የሚያመለክተው የእባቡ አከርካሪ፣ ማድሶይድ ሳይሆን አይቀርም። የላይኛው መንጋጋ ሬጅተሪይድ የተባለች ትንሽ አጥቢ እንስሳ ጥርሶችን የያዘው በቁፋሮ የተገኘው ሲሆን ይህም ተፋሰስ ውስጥ የተገኘ የመጀመሪያው የቀርጤስ አጥቢ እንስሳ ያደርገዋል። ይህ ግኝት በ Cretaceous መጨረሻ ላይ የአጥቢ እንስሳትን ህይወት ለመረዳት እና የአቪያን ያልሆኑ ዳይኖሰርስ መጥፋት ተከትሎ የአጥቢ እንስሳት መስፋፋትን ለመረዳት ወሳኝ ነው።
ምንም እንኳን በካናዶን ቶማስ ቦታ ላይ የተደረጉ ጥናቶች እና ቁፋሮዎች ገና በቅድመ ደረጃ ላይ ቢሆኑም፣ እስካሁን የተገኙት የቅሪተ አካላት ግኝቶች ቦታው ትልቅ ተስፋ እንዳለው ያሳያል። ይህ አዲስ የተገኘ የቅሪተ አካል ሀብት በደቡብ ንፍቀ ክበብ በኋለኛው ክሪቴስ ዘመን ውስጥ ስላለው የብዝሃ ህይወት እና የፓሌዮጂዮግራፊ ግንዛቤ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ይኖረዋል።
ምንጮች:
– የአሜሪካ የጂኦሎጂካል ሶሳይቲ ጂኤስኤ የ2023 ስብሰባን ያገናኛል።
- የካርኔጊ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም