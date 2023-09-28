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የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ ለአድቫንስ ቶፖሎጂካል አኮስቲክስ የ30 ሚሊዮን ዶላር ስጦታ ይቀበላል

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 28, 2023
የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ ለአድቫንስ ቶፖሎጂካል አኮስቲክስ የ30 ሚሊዮን ዶላር ስጦታ ይቀበላል

የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ “የድምፅ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ አዲስ ድንበር”ን ለማቋቋም ከብሔራዊ ሳይንስ ፋውንዴሽን (ኤንኤስኤፍ) የ30 ሚሊዮን ዶላር ስጦታ ተሸልሟል። ይህ ማእከል በቶፖሎጂካል አኮስቲክስ መስክ ላይ ያተኩራል፣ ዓላማውም የድምፅ ባህሪያትን ለኮምፒዩቲንግ፣ ለቴሌኮሙኒኬሽን እና ለግንኙነት እድገቶች ለመጠቀም ነው።

ቶፖሎጂካል አኮስቲክስ የሂልበርት ስፔስ ፅንሰ-ሀሳብን በመጠቀም የድምፅን ባህሪ እና ባህሪያትን የሚመረምር ብቅ ያለ መስክ ነው። ድምፁ በሂልበርት ስፔስ ላይ እንደ ግራፍ ነጥብ ሆኖ የሚያልፋቸውን የጠፈር ነጥቦችን በመወከል፣ ተመራማሪዎች የድምፅን ጂኦሜትሪ በ amplitude vectors እና በጂኦሜትሪክ ደረጃ አንግል በመጠቀም ማየት ይችላሉ። ይህ አቀራረብ ሳይንቲስቶች ቀደም ሲል የማይታዩ የድምፅ ባህሪያትን እንዲገልጹ ያስችላቸዋል.

የ NSF ድምጽ ማእከል መመስረት ተመራማሪዎች የቶፖሎጂካል አኮስቲክስ አቅምን የበለጠ ለመመርመር እድል ይሰጣቸዋል። የድምፅን ባህሪያት ጠለቅ ያለ ግንዛቤን በማግኘት የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን የሚቀይሩ አዳዲስ አፕሊኬሽኖችን እና ቴክኖሎጂዎችን ማዳበር ይችላሉ።

የኒው ፍሮንትየርስ ኦፍ ሳውንድ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ማእከል ዳይሬክተር እና ዋና መርማሪ ፕሮፌሰር ፒየር ዴይሚር የአኮስቲክስ መስክን ለማራመድ የዚህ አዲስ ማእከል አስፈላጊነት ያጎላሉ። በኤንኤስኤፍ በሚሰጠው የገንዘብ ድጋፍ በማዕከሉ የሚካሄደው ምርምር በኮምፒዩተር፣ በቴሌኮሙኒኬሽን እና በሰንሰንግ ላይ ጉልህ ግኝቶች እንዲፈጠር አስተዋጽኦ ያደርጋል።

ይህ ከ NSF የተገኘ ስጦታ በቶፖሎጂካል አኮስቲክስ ጥናት ላይ ከፍተኛ መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስን የሚያመለክት ሲሆን ለወደፊት እድገቶች ያለውን አቅም ይገነዘባል። የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ የሳይንሳዊ ምርምር እና የቴክኖሎጂ ፈጠራ ድንበሮችን ለማስፋት የሰጠውን ትኩረት የበለጠ የሚያጠናክረው የአዲሱ ድንበሮች የድምጽ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ማዕከል መመስረት ነው።

ምንጮች:
- ብሔራዊ ሳይንስ ፋውንዴሽን
- የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ

By ገብርኤል Botha

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