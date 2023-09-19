ልብ ወለድ ሳይክሊክ ሊፖፔፕታይድ የእፅዋትን በሽታ የመከላከል አቅምን ያስተካክላል፡ ከምርምር ጥናት የተገኙ ግንዛቤዎች

በቻይና በሚገኘው የቻይና የግብርና ሳይንስ አካዳሚ የሃይ-ሌይ የጥናት ቡድን በቅርቡ ያካሄደው የምርምር ጥናት ባዮሲንተሲስ እና የእፅዋትን በሽታ የመከላከል አቅምን ማሻሻል ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎችን አግኝቷል። ጥናቱ የሚያተኩረው በፕሴዶሞናስ ሜዲቴራኒያ በሚመረተው ሜድፔፕቲን የተባለ ልብ ወለድ ሳይክሊክ ሊፖፔፕታይድ ላይ ነው።
ሳይክሊክ ሊፖፔፕቲዶች (CLPs) በተለያዩ ባክቴሪያዎች የሚመነጩ ሁለገብ ሁለተኛ ደረጃ ሜታቦላይቶች ናቸው እና የእፅዋትን በሽታ የመከላከል ቁልፍ አድራጊዎች ተደርገው ተለይተዋል። ነገር ግን፣ በCLPs እና በእጽዋት መካከል ያለውን መስተጋብር የሚፈጥሩት ስልቶች አሁንም ቀላል አይደሉም። ጥናቱ የሚያተኩረው ሜድፔፕቲን፣ 22-አሚኖ አሲድ CLP በሪቦሶማል ባልሆነ የፔፕታይድ ሲንታሴ (NRPS) የጂን ክላስተር የተዋቀረ እና በኮረም ዳሳሽ ስርዓት ነው።
እንደሌሎች CLPs ሳይሆን ሜድፔፕቲን ፀረ-ተሕዋስያን እንቅስቃሴን አያሳይም። በምትኩ, የእጽዋት ሴሎችን ሞት የመከላከል አቅምን ያመጣል እና የባክቴሪያ ኢንፌክሽን መቋቋምን ይሰጣል. በንጽጽር ትራንስክሪፕት ትንታኔ እና በቫይረስ-የተመረተ የጂን ዝምታ (VIGS) የምርምር ቡድኑ በኒኮቲያና ቤንታሚያና ውስጥ በሜድፔፕቲን ግንዛቤ ውስጥ የተሳተፉ የተወሰኑ የበሽታ መከላከያ እጩዎችን ለይቷል ፣ ሞዴል የእፅዋት ዝርያ።
ጥናቱ በሜዲፔፕቲን የሚቀሰቅሰውን የሕዋስ ሞትን እና በሽታ አምጪ ተህዋስያንን በመቋቋም ረገድ የሴል ግድግዳ ሉሲን የበለጸገ ተደጋጋሚ ኤክስቴንሲን ፕሮቲን (NbLRX3) እና ተቀባይ መሰል ፕሮቲን ኪናሴ (NbRLK25) ያለውን ወሳኝ ሚና አጉልቶ ያሳያል። እነዚህን ፕሮቲኖች ጸጥ ማድረግ የሰውነትን በሽታ የመከላከል አቅምን አበላሽቷል, በሜድፔፕቲን በተነሳው የመከላከያ ዘዴዎች ውስጥ ያለውን ጠቀሜታ በማጉላት.
ይህ ጥናት ቀኖናዊ ያልሆኑ የCLP ዳሰሳ ዘዴዎች እና በእጽዋት በሽታ የመከላከል አቅም ላይ ስላላቸው ተጽእኖ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ሜድፔፕቲንን መለየት እና ልዩ የድርጊት ዘዴው የእፅዋትን በሽታን መከላከል እና የሰብል ምርታማነትን ለማሳደግ የታለሙ አዳዲስ የባዮቴክኖሎጂ አፕሊኬሽኖችን ለማዘጋጀት መንገዶችን ይከፍታል።
በCLPs እና በተክሎች መካከል ያለውን ውስብስብ መስተጋብር መረዳት የእጽዋት በሽታን የመቋቋም አቅምን ለማሳደግ ውጤታማ ስልቶችን ለማዘጋጀት አዳዲስ እድሎችን ይሰጣል። እነዚህ ግኝቶች በእርሻ ላይ ጉልህ የሆነ አንድምታ ያላቸው እና ዘላቂ እና ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ የበሽታ መቆጣጠሪያ ዘዴዎችን ሊፈጥሩ ይችላሉ. የሜድፔፕቲንን እና ሌሎች CLP ዎችን ኃይል መጠቀም የእጽዋት ጥበቃ ስልቶችን ለውጥ ሊያመጣ ይችላል፣ በባህላዊ ኬሚካላዊ ፀረ-ተባይ መድሃኒቶች ላይ ያለውን ጥገኝነት በመቀነስ እና ጤናማ እና ጠንካራ ሰብሎችን ማስተዋወቅ።
ምንጭ፡ ምህንድስና