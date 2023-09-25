በ250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ሙቀት የጅምላ መጥፋት ሊያስከትል እንደሚችል ተነግሯል።

በብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት እንዳመለከተው በ250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ሙቀት ወደ ቀጣዩ የጅምላ መጥፋት ሊያመራ እንደሚችል ተገምቷል። በኔቸር ጂኦሳይንስ የታተመው ምርምር የሱፐር ኮምፒዩተር የአየር ንብረት ሞዴሎችን በመጠቀም የወደፊቱን አስመስሎ መስራት ችሏል። እነዚህ ተመስሎዎች እንደሚያመለክቱት አህጉራት ሲቀላቀሉ የአየር ንብረት ጽንፍ በከፍተኛ ሁኔታ እየጠነከረ ይሄዳል ፣ ይህም አንድ ሱፐር አህጉር ሲመሰርቱ ሞቃት ፣ ደረቅ እና ለመኖሪያ የማይመች ዓለም ያስከትላል።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው ፀሀይ እየበራ፣ ብዙ ሃይል እያወጣች እና ምድርን እያሞቀች ስትሄድ የሙቀት መጠኑ እየጨመረ ይሄዳል። በተጨማሪም የሱፐር አህጉር አፈጣጠር ሂደት በተደጋጋሚ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታዎችን ያመጣል, ከፍተኛ መጠን ያለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ከባቢ አየር ይለቀቃል እና ፕላኔቷን የበለጠ ያሞቃል.
አጥቢ እንስሳት፣ ሰውን ጨምሮ፣ ከአየር ሁኔታ ጽንፎች ጋር በመላመድ በታሪክ ተርፈዋል። ይሁን እንጂ አጥቢ እንስሳት ቀዝቃዛ ሙቀትን ለመቋቋም በዝግመተ ለውጥ ቢመጡም, ከመጠን በላይ ሙቀትን የመቋቋም ችሎታቸው በአንጻራዊነት ቋሚ ነው. ስለዚህ ለረጅም ጊዜ ለከፍተኛ ሙቀት መጋለጥ ሊድን የማይችል ነው.
ዋና ደራሲ ዶክተር አሌክሳንደር ፋርንስዎርዝ የሱፐር አህጉር መመስረት በአህጉራዊ ተጽእኖ፣ በፀሀይ ሙቀት እና በከባቢ አየር ውስጥ ከፍተኛ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ስላለው ከፍተኛ ሙቀት “triple whammy” እንደሚፈጥር አብራርተዋል። እነዚህ ምክንያቶች ለአጥቢ እንስሳት የምግብ እና የውሃ ምንጭ እጥረት በጥላቻ የተሞላ አካባቢን እንደሚያስከትሉ ተናግረዋል ። ከ2 እስከ 40 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ያለው የሙቀት መጠን ከከፍተኛ እርጥበት ጋር ተዳምሮ አጥቢ እንስሳዎች በላብ ምክንያት ሰውነታቸውን ማቀዝቀዝ ስለማይችሉ ለሞት ይዳርጋል።
ምንም እንኳን በሰዎች ምክንያት የሚፈጠረው የአየር ንብረት ለውጥ በአንዳንድ ክልሎች የሙቀት ጭንቀትን እና ሞትን ያስከትላል ተብሎ ቢገመትም በ250 ሚሊዮን አመታት ውስጥ ሱፐር አህጉር እስኪፈጠር ድረስ ፕላኔቷ ለመኖሪያነት እንደምትቆይ በጥናቱ ተጠቁሟል። ነገር ግን ሱፐር አህጉር ከተመሰረተ በኋላ ከ 8% እስከ 16% የሚሆነው መሬት ለአጥቢ እንስሳት መኖሪያ ይሆናል.
ተባባሪ ደራሲ ዶክተር ኢዩኒስ ሎ በሰዎች ልቀቶች ምክንያት የሚፈጠረውን የአየር ንብረት ችግር መፍታት አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥተዋል። ቀድሞውንም በሰው ጤና ላይ የሚደርሰውን ከፍተኛ ሙቀት ለመቅረፍ የተጣራ ዜሮ ልቀት እንደሚያስፈልግ አሳሰበች።
ጥናቱ እንደ ንፋስ፣ ዝናብ እና እርጥበት ያሉ ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት የወደፊቱን የሙቀት አዝማሚያዎች ለማስመሰል የአየር ንብረት ሞዴሎችን ተጠቅሟል። እነዚህ ሞዴሎች በቴክቶኒክ የሰሌዳ እንቅስቃሴ፣ በውቅያኖስ ኬሚስትሪ እና በባዮሎጂ ላይ መረጃን በመጠቀም ፓንጋ ኡልቲማ በመባል የሚታወቀውን የወደፊቱን ሱፐር አህጉር የአየር ሁኔታ ለመተንበይ ተተግብረዋል።
ለወደፊቱ የ CO2 ደረጃዎች ስሌቶች በሊድስ ዩኒቨርሲቲ በፕሮፌሰር ቤንጃሚን ሚልስ ተመርተዋል. ጥናቱ የ CO2 መጠን አሁን ካለው 400 ክፍሎች በአንድ ሚሊዮን (ፒፒኤም) ወደ 600 ፒፒኤም በሚሊዮን በሚቆጠሩ አመታት ውስጥ ከፍ ሊል እንደሚችል ይገምታል። ፕሮፌሰር ሚልስ የካርቦን ነዳጅ ልቀትን በመቀነስ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ወደ እነዚህ ከፍተኛ ደረጃዎች በፍጥነት እንዳይደርስ ለመከላከል አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል።
ጥናቱ እንዳመለከተው ምድር በ250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ አሁንም በመኖሪያ ቀጠና ውስጥ ብትሆን፣ ከፍ ያለ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ያለው ሱፐር አህጉር መፈጠር አብዛኛው አለም ለአጥቢ እንስሳት እንዳይኖር ያደርጋል። ግኝቶቹ ከፀሀይ ስርአታችን ባሻገር ኤክሶፕላኔቶችን ስናጠና ቴክቶኒክስ እና አህጉራዊ አቀማመጦችን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑንም ፍንጭ ሰጥተዋል።
ምንጮች:
- የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ
- የተፈጥሮ ጂኦሳይንስ